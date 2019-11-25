У Челябинской области появится «зеленый ГОСТ»

Летом 2020 года в Челябинской области начнет действовать региональный эколгический стандарт. «Зеленый» ГОСТ Южному Уралу нужен: мы — исторически промышленный регион. Отличающийся, в то же время, высокой плотностью населения. Чтобы найти баланс интересов, не ущемляя наши права на качественную среду жизни, по инициативе Алексея Текслера и разрабатывется новый свод современных нормативов работы промышленных предприятий. С обязательным жестким контролем и конкретными действиями, сроками исполнения.

Работу над документом обсудили на заседании Координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области.

Алексей Текслер заявил, что качественное улучшение экологической ситуации в области — одна из главных задач, поставленных Президентом России, и напомнил, что три месяца назад на встрече с экологами, общественниками, руководителями крупных промпредприятий было решено сформировать координационный совет при губернаторе по вопросам экологи. И это, подчеркнул губернатор, должен быть не консультативный орган, а действующий рабочий инструмент по исправлению ситуации. Нужны результаты, которые будут влиять на состояние окружающей среды, чистоту воздуха, воды, сохранение лесов.

Губернатор предложил возглавить Координационный совет председателю Российского экологического общества Рашиду Исмаилову. В состав совета вошли представители бизнес-сообщества, ученые, экологи, общественники.

— По моему поручению министерство экологии разработало проект технического задания экостандарта. Призываю к широкому обсуждению проекта документа. Он должен быть вынесен на всеобщее рассмотрение. Челябинская область — пилотный регион, где создается и будет работать экологический стандарт. Я докладывал об этом президенту нашей страны. Перед нами стоит задача качественного улучшения экологической ситуации в регионе, — сказал губернатор.

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ…

— Мы внедрили практику подписания четырехсторонних соглашений о взаимодействии между промышленными предприятиями, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Челябинской области. Задача, которая перед нами стоит, — снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух. Все крупнейшие предприятия Челябинска и Магнитогорска подписали этот документ. Я поручил министерству экологии заключить эти соглашения с предприятиями и в других городах региона, — сказал Текслер. — 15 крупных предприятий уже подписали соглашения.

Подписать — полдела. Губернатор поставил задачу постоянного мониторинга его исполнения: «Это — обязательства перед обществом, их надо выполнять. Говорю от всех жителей Челябинской области: будем спрашивать строго».

ВРЕМЕНА ДРУГИЕ, ТРЕБОВАНИЯ — ТОЖЕ

Компания «Фортум», к слову, четырехстороннего соглашения не подписала. И на заседании координационного совета Парвиз Абдушукуров, вице-президент «Фортума», посетовал на дороговизну природоохранных мероприятий.

В ответ губернатор отметил, что задача снижения выбросов на 20% в Челябинске и Магнитогорске поставлена Президентом России:

— Здесь люди живут! Вы это понимаете? Все! Времена другие! Поэтому эти решения надо принимать и двигаться вперед! Меняются экологические стандарты. Нужно брать на себя обязательства и экологическую обстановку улучшать! Здесь нет никакого компромисса! Вопрос пройден, президент своим указом все точки над i расставил.

Региональный экологический стандарт будет состоять из двух частей: обязательной и добровольной. Добровольные требования ничем не ограничены, и их уровень зависит от уровня сознательности промышленников, их готовности взять повышенные обязательства и исполнить их.

— Мы говорим о минимальной планке. Максимальная планка в добровольном порядке в пользу жителей и природы Челябинской области может только повышаться. Мы можем учредить для таких предприятий общественную премию, — сказал Текслер.

ИЗУЧИТЬ И ВНЕДРИТЬ ОПЫТ

Кстати, на федеральном уровне работу власти Челябинской области по разработке экологического стандарта оценили и рекомендуют другим регионам перенять опыт.

— Инициатива губернатора Алексея Текслера по выработке регионального экологического стандарта мне представляется полезной и перспективной. Челябинская область очень непростой с экологической точки зрения регион из-за большого количества действующих промышленных предприятий и накопленного за многие годы экологического ущерба. Потому усилия нового губернатора по выстраиванию долгосрочной экологической стратегии и системному взаимодействию с крупнейшими промышленными предприятиями-загрязнителями по созданию регионального экологического стандарта, требования которого по ряду показателей будут намного более строгими, чем федеральные, позволяют надеяться на то, что в перспективе 5 — 10 лет область может стать экологически благоприятным регионом, — говорит Александр Закондырин, зампред Общественного совета при Минприроды РФ, лидер партии «Альянс зеленых».

Закодырин подчеркнул, что программа масштабной модернизации промышленности актуальна не только для Челябинской области — это общенациональная задача, которая нуждается и в государственном, и в общественном контроле.

— Радует готовность Алексея Текслера к прямому и открытому диалогу с представителями общественных и экспертных организаций. Позитивный опыт Челябинской области правильно распространять и на другие российские регионы, а региональный экологический стандарт сделать модельным, — сказал он.

Комментарий «КП»

Председатель Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов:

— Я удовлетворен итогами заседания экологического совета. Мы поставили очень высокую планку, у нас амбициозные задачи — настоящий вызов для нас, и для меня лично — вызов. Экологический стандарт Челябинской области — первый стандарт в России, который имеет ранг регионального, включающий в себя требования выше, чем приняты на федеральном уровне. Техническое задание к региональному экологическому стандарт взято в работу. До нового года будет создан проектный офис, и мы начнем разработку документации по региональному экологическому стандарту. Первая версия появится к июню, начнется апробация.

Новые предприятия должны соответствовать региональному экологическому стандарту. Это позиция Алексея Текслера. Мы, общество, население, должны выдать социальную лицензию хозяйствующему субъекту, который собирается работать на территории региона. Хочешь работать? Докажи свою экологическую безопасность, будь открытым и работай.

ЦИФРА

15 крупнейших промышленных предприятий Челябинска и Магнитогорска подписали четырехсторонние соглашения по снижению выбросов с федеральными надзорными ведомствами и правительством Челябинской области.

Уже сейчас имеется 79 проектов соглашений с крупными предприятиями Аши, Златоуста, Карабаша, Копейска, Коркино, Пласта, Сатки, Троицка, Чебаркуля, Южноуральска.