Эти глаза — не фотошоп! Самый красивый кот в мире родился в питомнике челябинки

Если загуглить «самый красивый кот в мире», то на экране появится белоснежный британец Коби. Звание короля красоты у него не официальное, а народное. Но от того еще дороже. В одном только Инстаграме на него подписаны 1,7 млн человек.

cobythecat Так и хочется спеть: "Твои глазааа..."

«Мистер голубые глаза» назвал кота журналист The Huffington Post. А ведь когда-то так звали Фрэнка Синатру. Нереальные глаза с черной подводкой сделали Коби знаменитым. Его хозяйку даже обвиняют в использовании фотошопа. Мы узнали, насколько правдивы снимки Коби, у его первой «мамы». Оказывается, знаменитый на весь мир кот родился в питомнике челябинки Юлии Карымовой.

cobythecat Коби позволяют многое

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МИЛОГО ФОТО

Уроженка Челябинска Юлия занимается разведением британцев. Правда, Коби родился не здесь, а в США. Заводчица переехала в Штаты 12 лет назад по программе Work&Travel. Осталась там учиться, а теперь работает инженером по электронике на производстве. Кошки — ее хобби. Все началось с фото двух красивых котят в Интернете. Тогда Юлия узнала, что это британцы, и привезла из Казани малышку этой породы — Коко. О разведении даже не думала. Попробовать убедила заводчица. Все питомцы Юлии — из разных уголков Земли.

Котики Юлии Карымовой. Фото из личного архива героини материала.

Сейчас у Юлии два кота и пять кошек. Мальчики и девочки живут на разных этажах, чтобы не было случайных свиданий. «Работающая» кошка одна, остальные — на пенсии, в том числе мама Коби. Она больше не приносит котят.

А В КОГО ТЫ ТАКОЙ КРАСИВЫЙ?

royalplushbrits_cattery Коби - красавчик с детства

Разные СМИ пишут, что Коби — не типичный британец, так как у них чаще встречаются янтарно-рыжие глаза, бездонно сапфировых, мол, не бывает. А практически белоснежная расцветка, якобы, досталась Коби от предка-альбиноса, который подпортил чистую родословную. Но специалист по британцам, в доме которой родился Коби, опровергла эту информацию.

— У Коби — чистая родословная. Папа — золотой колор-пойнт, обладатель чемпионского титула. Мама — серебристая колор-пойнт. Девочек на выставки мы не водим. Оба родителя с голубыми глазами. Сейчас много окрасов Британских короткошерстных. Коби достался окрас от мамы. Он официально признан в мировых кошачьих организациях TICA, WCF, FIFE и других, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск заводчица Юлия Карымова.

Родители Коби: папа Фабрис и мама Боргата. Фото из личного архива Юлии Карымовой.

Интересная обводка вокруг носа и глаз также досталась Коби от красавицы мамы. Но у него эффект получился еще ярче. Коби и его братья отличаются густым мехом, широкими лапами и круглым лицом — все это характерно для британцев.

ПОВТОР НЕВОЗМОЖЕН

cobythecat У Коби чудесная жизнь!

Многие хотят такого же Коби. Но он неповторим.

— Создать такого же почти нереально. Как все люди индивидуальны, так и кошки, — рассказывает Юлия. — Дело ведь не только в черной обводке. Этот сексапильный разрез глаз в уголках и томный взгляд, как у мамы, — очень трудно найти похожий. Ну и шикарная шуба, голова правильной формы. Остальные котята получались светлее, чем Коби. К тому же, я приняла решение в декабре стерилизовать маму Коби. Кошки уходят «на пенсию» в пять лет.

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

Коби в детстве. Фото из архива Юлии Карымовой.

— Коби и его братья появились на свет 23 марта 2015 года. Помню, как всю ночь принимала роды, — вспоминает Юлия. — Изначально Коби звали Фабианом. Я назвала его так, потому что созвучно с английским словом fabulous — великолепный, потрясающий, изумительный… Коби и его братья, как и остальные мои шерстяные дети, — очень ласковые, нежные, умные, преданные и любящие существа.

cobythecat Коби со своей хозяйкой Ребеккой

Коби зарезервировали быстро. Я не отдаю малышей, пока им не исполнится три месяца. В этом возрасте его и забрали. В один прекрасный день приехала девушка Ребекка со своей сестрой посмотреть на котят. Ребекке понравился очень щекастый парень Флавиан. Но он не очень-то обращал на нее внимания. А подошел Фабиан: поиграл немного и заснул у нее на коленях. Вот так Ребекка выбрала своего Коби. Или он выбрал ее.

— Так что же насчет фотошопа?

— Я могу сказать, что Ребекка использует фильтр, чтобы сделать цвет немного синее. Если посмотреть видео с Коби (а Ребекка также выкладывает их немало, не пытаясь кого-то обмануть, — прим. автора), то вы увидите, что глаза не настолько синие. В остальном — никакого фотошопа! Я считаю, что Коби достоин считаться одним из самых красивых котов планеты!

КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ КОТ

cobythecat Коби приносит своей хозяйке хороший доход.

Сейчас Коби живет у рекламного художника-иллюстратора из Балтимора Ребекки Шефкинд. Она завела его аккаунт в Инстаграме не денег ради. Девушка была так очарована глазами котенка, что решила делиться его фотографиями со всем миром. Популярность Коби росла очень быстро, и уже через несколько месяцев к нему потянулись вереницей представители различных фирм. Они заваливали Коби кормами, средствами ухода и игрушками для кошек в обмен на рекламу в его инстаграме. Котик стал неплохо зарабатывать.

cobythecat У Коби есть даже своя линия одежды для кошек и людей.

У Коби, кажется, идеальная жизнь. Ему не нужно вставать на работу в 6, думать, о чем написать новый пост и какой будет охват, часами позировать перед фотографами. Его все обожают и платят ему просто за то, что он кот. Ребекка снимает, как Коби ест, спит и носится по дому. Иногда она наряжает его в забавные костюмчики, и он, кажется, совсем не против.

cobythecat Ребекка любит наряжать Коби.

Ребекка пишет, что Коби очень спокойный и добродушный. Он любит фотографироваться, ходить за ней по пятам, спать на подушке и лакомиться тунцом.

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ ПОРОДУ

На популярности пушистика решили заработать и мошенники. В Интернете ходят истории, как злоумышленники продавали котят выдуманной ими породы «коби». Так легковерные клиенты получили британских котят, лишь издали похожих на этого эксклюзивного красавчика. А стоят они 1,5 — 2 тыс. долларов, то есть около 100 тысяч рублей.

КСТАТИ

Еще один всемирно известный выпускник Юлии — зеленоглазый красавчик Реджи

littlelordreginald Красавчик Реджи

— Если вы забивали в поисковике «самый красивый кот в мире», то видели не только Коби, но и Реджи. Я его Регги называю Тоже мой выпускник, — говорит Юлия.

Он белоснежный, как Коби, только пушистее. А главная его фишка — это снова глаза. Зеленые глаза с дерзкими стрелками, которым позавидует любая красотка.

— Тот случай, когда кот сексапильнее тебя, — пишут девушки в комментариях к фото Реджи.

littlelordreginald Еще немного зеленоглазого Реджи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем ДТП на дорогах Челябинской области?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10