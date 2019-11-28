«Хочу сказать им спасибо»: женщина, которая в три года оказалась в детдоме, ищет родственников в Челябинской области

Евгения не помнит свою маму. Ее посадили в тюрьму, когда девочке было три года. Малышка оказалась никому не нужна, и ее сдали в детский дом №2 в Магнитогорске. Но Жене повезло: ее довольно быстро удочерили. Новые родители увезли девочку в Удмуртию.

Она часто думала о людях, которые могли окружать ее в раннем детстве. Сейчас Евгении 29 лет. Она сама уже четырежды мама. Но идея найти свою биологическую мать не оставляет ее.

— Мне бы очень хотелось узнать, есть ли у меня родные по крови люди. Этот вопрос терзает меня с самого детства, — говорит Евгения. — Есть информация, что мама, скорее всего, уже умерла. Поэтому хочу найти хоть кого-нибудь. Прошу помощи.

ПИСЬМО ОТ МАМЫ

Приемные родители Евгении не делали тайны из ее детства. Но они остерегались, что люди из прошлого девушки могут обмануть ее, обидеть.

Когда Евгении было 16 лет, ей через администрацию Магнитогорска переслали письмо от биологической матери. Она просила дочь отказаться от доли в комнате, в которой та жила в детстве. И больше ни слова.

Евгения - счастливая многодетная мама. Фото из личного архива героини материала.

— Конечно, когда малышей оставляют, — это плохо, больно. Но иногда это бывает необходимо ради их благополучия. Разные бывают ситуации. Я не в праве кого-либо осуждать, — говорит Евгения корреспонденту КП-Челябинск. — Я всех простила, и могу сказать своим кровным родственникам только спасибо за свою счастливую жизнь. Я очень люблю родителей, которые меня воспитали, моего мужа и детей.

Первого ребенка я родила в 18 лет, и было очень тяжело. Но у меня и мысли ни разу не было отказаться от детей. Я живу ради них.

И все-таки я надеюсь кого-нибудь найти. Знаю, что у меня были сестра и брат, которые после ареста мамы остались с родными. Были бабушка и тетка. Но где они сейчас, неизвестно. А, быть может, у меня есть племянники. Просто хочу знать, что на этом свете я не одна из своего рода. Если бы обрести кровиночку, мне бы стало легче...

ПОМОГИТЕ НАЙТИ РОДНЫХ ЕВГЕНИИ

Что еще известно:

* Биологическая мама и, возможно, другие родственники Евгении жили в Магнитогорске.

* Маму звали Цветкова Надежда Михайловна.

* В детстве героиню материала звали Цветкова Евгения Олеговна.

* Евгения родилась 8 сентября 1990 года.

Если вы что-нибудь знаете о возможных родственниках Евгении, сообщите ей в личные сообщения в ВК или нашему корреспонденту по телефону 8-909-075-05-08 (Ирина).

Фото предполагаемой мамы Евгении с надгробия и фото самой Жени из детского сада.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему важно найти кровных родственников

— Желание узнать свое прошлое и своих предков — абсолютно естественное, и не стоит ему препятствовать, — говорит психолог частной практики Екатерина Королькова. — Опыт оставленности матерью очень болезненный. То, что это было давно, что человек не помнит этого момента, не имеет никакого значения.

Мысль «мои родители какие-то страшные маргиналы, наверное, и я такой же» причиняет боль. В таком случае стремление найти родителей и выяснить все обстоятельства, которые привели к такой ситуации, — это желание получить альтернативное объяснение. Оно может быть таким: «Это не я плохой. Мама меня на самом деле любила. Просто у мамы так сложилась жизнь».

Факт оставленности родной матерью — это настоящая утрата. Родным погибшего на войне солдата важно получить его тело, чтобы принять факт и необратимость этой утраты. Также и оставленному матерью человеку важно найти какие-то материальные «останки» своей кровной семьи.

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