«Слежу, чтобы допинг в еду не подсыпали»: как челябинский атлет взял серебро на Чемпионата мира по легкой атлетике

Страшная влажность, безветрие, + 35. Доха — столица Катара стала местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Персидский залив не принес прохлады перед стартом по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

На трассе несколько человек сошли с дистанции. А немец упал, не дойдя до пункта питания считанные метры.

КИСЛОРОДА НЕТ

— Воздух горячий. Такое ощущение, что кислорода просто нет. Как тут можно соревноваться, если пройти по улице — это уже пытка, — рассказывает тренер Елена Сайко, участница Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Но 21-летний Василий Мизинов дошел до серебряной медали, перед самым финишем обогнав шведа. «Серебро» чемпионата мира — одно из лучших достижений легкоатлетов Челябинской области.

ДОСЬЕ «КП»

Василий МИЗИНОВ

21 год. Родился в Магнитогорске. Живет и тренируется в Челябинске. Студент четвертого курса УралГУФК. Победитель и призер Всероссийских соревнований. Чемпион Европы среди молодежи (2019), бронзовый призер чемпионата Европы (2018), серебряный призер чемпионата мира (2019).

«Я СЕБЯ КОНТРОЛИРОВАЛ»

— Я бы не сказал, что мне было уж слишком тяжело, — признается Василий. — Там больше психологии. Было видно, что всем непросто. И тут нужно было прислушиваться к своему организму. Я постоянно себя контролировал. Начал спокойно. После пяти километров шел на 22 месте. Потом седьмой. После 15 километра стал четвертым... Если чувствовал, что могу отключиться, начинал больше пить воды, обливаться. А в конце дистанции «переключил скорость» и финишировал вторым.

— Японца Тосикадзу Яманиси нереально было достать?

— Он лидер сезона! Сумел «убежать» от всех, не растерять свое преимущество и стать первым.

«ГАЛСТУК» НА ШЕЮ

— Как готовился к чемпионату?

— Елена Валентиновна человек дотошный. Она перелопатила много информации, как выжить спортсмену в жару. Летом на тренировках она заставляла меня ходить с полотенцем на шее. Внутрь лед и свернуть трубочкой. Такой «галстук» получался. Я сначала упирался: зачем, он ведь только мешает? Но в Дохе такое «волшебное» полотенце реально спасало!

— Я считаю, что к такой жаре и влажности, какая была в Дохе, невозможно подготовить организм, — подчеркивает Елена Сайко. — Здесь выигрывают те, кто хорошо готов и может проявить характер. У Васька это получилось. У нас на Южном Урале прекрасная школа спортивной ходьбы. У Василия есть с кого брать пример.

ДИЕТЫ ДЕВУШКАМ НУЖНЫ

— На финише твой вес был 57 кг при росте 168 см. Ходокам нужна какая-то диета?

— Нет. Только постоянные тренировки. А вот девушкам лучше себя жестко контролироваться. Они больше склонны к полноте. Либо ты держишь себя в руках, либо сдаешьс» на милость булочкам.

А мои 57 кило — это боевой вес. После соревнований набираю килограммов пять, а на сборах снова прихожу в норму. Плюс на дистанции могу сбросить сразу два килограмма.

— Правда, что ходокам вредно заниматься бегом?

— По молодости можно совмещать эти вещи. Я, например, бежал километр за 2 минуты 47 секунд. Бегал и более 30 километров. Но сейчас на высоком уровне этого делать не стоит. Техника ходьбы сразу ломается.

В НЕЙТРАЛЬНОМ СТАТУСЕ

— Я уже два года выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Так сложилось. От твоего статуса результат не поменяется ни в какую сторону. Это уже доказали наши «нейтральщики», которые завоевывают и олимпийские медали, и медали чемпионатов мира. Но выступать под российским флагом было бы куда ответственнее.

— А что скажешь про допинг?

— Россия в этом смысле далеко не в лидерах. Просто у нас все эти «скандалы и расследования» сразу выходят наружу. За рубежом, напротив, это стараются не афишировать.

Спортсмены сдают на допинг две пробы — «А» и «В». Если первая проба показывает положительный результат, спортсмен имеет право попросить проверить вторую уже в независимой лаборатории. Это стоит от 1000 долларов. А если у атлета нет таких денег, то он автоматически признается виновным.

— В спорте были случаи, когда спортсменам подмешивали в еду запрещенные препараты…

— Да, и люди подозревали, что такое происходит. Если и вправду кому-то что-то запрещенное сыпанут в еду, то человек не сможет доказать этого. Это уже будет его вина. Поэтому и мой тренер и другие спортсмены постоянно напоминают — воду пить можно только из закрытых бутылок и не оставлять свои напитки и еду без присмотра. Такой вот спорт.

О ПЛОХОМ НЕ ДУМАЮ

— В ходьбе большие призовые?

— В других видах легкой атлетике они повыше.

— Как думаешь, российских спортсменов снова не допустят на Олимпийские игры?

— А каким образом не будет допуска? Есть же нормативы. Если ты на международных стартах показал нужное время, или занял какое-то место, то едешь на Игры! А о плохом даже думать не хочу.

КСТАТИ

Елена Валентиновна является тренером известной челябинской легкоатлетки — рекордсменки мира в спортивной ходьбе на 35 километров Ольги Шаргиной. «Комсомолка» уже рассказывала, как Ольга сумела, превозмогая боль выиграть эту марафонскую для женщин дистанцию на трассе «Формулы-1» в Сочи.