В Челябинской области хотят остановить отъезд талантливых выпускников школ

— Я окончила школу в Нязепетровске. Мой класс — это 19 ребят. Все поступили в вузы Челябинска и Екатеринбурга. По окончании некоторые вернулись домой. Например, мой одноклассник сейчас учитель истории в нашей школе, — говорит корреспондент «КП» — Челябинск» Валентина Ваганова.

О том, как оставить перспективных ребят в Челябинской области по окончании школы, говорили на заседании Регионального стратегического комитета под председательством губернатора Алексей Текслера.

— Мы лидеры в стране по среднему баллу ЕГЭ, а вот по выпускникам, которые поступают в наши, южноуральские, вузы, напротив, среди отстающих. Молодежь разъезжается по другим регионам — нам нужно подтягивать уровень наших вузов. Я рассчитываю, что одной из задач приоритетного проекта «Наука» будет и эта составляющая. И еще один важный момент — коммерциализация научных наработок региона, их внедрение в производственные процессы. Прошу подключиться министерство промышленности к работе, это крайне важно. Все, что мы делаем, должно быть направлено на рост экономики, на повышение конкурентоспособности, — сказал губернатор.

В нашей области реализуются все 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента РФ, и охватывают все сферы жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кроме переориентации выпускников школ на учебу в вузах Челябинской области еще одна задача нацпроекта «Наука» — строительство школ. Важной теме посвящена региональная программа — составляющая нацпроекта. Так, в растущем микрорайоне «Яблочный» в Челябинске скоро откроется школа на 110 мест.

Средства по нацпроекту идут и в муниципалитеты. Например, в Миассе открыт Центр цифрового образования. Основам программирования бесплатно обучаются 400 детей.

Еще одно направление касается высшей школы. Челябинская область заключила соглашение со Свердловской и Курганской областями по созданию Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В уходящем году на Южном Урале отремонтировано 318 дворов, 172 парка и сквера.

Расселено 10,5 тыс. кв. м ветхо-аварийного жилья. Часть показателей существенно перевыполнена.

Кстати, в нашей области за шесть лет планируется расселить более 188 тыс. кв. м. В новые квартиры переедут 10,4 тыс. человек.

КОНТРОЛЬ ЗА СРОКАМИ

Расходы на нацпроекты будут только расти. Например, по нацпроекту «Жилье» приходится пятая средств, предусмотренных на нацпроекты. Значительные суммы поступают и по другим проектам.

— Детсады и спортивные объекты по проекту «Демография», школы в рамках проекта «Образование», ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» и так далее. Мы существенно нарастили расходы бюджета, и здесь должна быть стопроцентная гарантия, что все объекты будут введены в срок, — резюмировал Алексей Текслер.

ЦИФРА

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региональных проекта реализуются в Челябинской области в рамках национальных проектов.

Бюджет нынешнего года — 17,8 млрд руб. Из них 11,2 млрд руб. — средства федеральной казны.

Прямая речь

Губернатор Алексей Текслер:

— Президент инициировал нацпроекты и уделяет пристальное внимание процессу их реализации. То же отношение должно быть у органов государственной власти, муниципалитетов, исполнителей, — подчеркнул Текслер. — Задача национальных проектов — сделать жизнь россиян, наших граждан, лучше. Без сомнений, это наша общая цель. Жду от каждого полной отдачи.