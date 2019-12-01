Пять необычных секций и кружков, чтобы занять ребенка в Челябинске

Приемные кампании в муниципальные кружки и секции секции начинаются летом. Но что делать, если в разгар учебного года вы поняли, что ребенка нужно куда-то отдаться заниматься?

КП-Челябинск подсказывает родителям коммерческие направления, куда можно пристроить чадо.

Курсы языка будущего

20 лет назад все массово сдавали детей в английские школы. Но сегодня главный мировой язык настолько проник в нашу жизнь, что подростки невольно учат его, смотря западные сериалы в оригинале и через компьютерные игры.

Куда перспективнее выглядит китайский язык. То что азиатская держава будет все активнее влиять на мироустройство — сомнений нет. А еще язык — это не только полезный навык, который пригодится в будущем и может стать частью карьеры. Обучение — это еще и развитие мышления.

Беда в том, что в Челябинске ему готовы обучить только репетиторы. С лицензией на образование в городе работает лишь одна школа китайского языка — открылась недавно. Берут туда с двух лет. Но есть группы и для старшеклассников. Обучение поделили на курсы. Один длится девять месяцев — как учебный год.

Месяц обучения стоит 4 900 — 7 800 руб. в зависимости от возраста и продолжительности обучения.

Программировать роботов

С виду они выглядят как обычные игрушки из деталей Lego. Но внутри мотор, алгоритм для которого пишут юные разработчики. Кстати, часто школы робототехники совмещают с секциями программирования. Если ребенку вдруг неинтересно создавать роботом, он может решать задачки по программированию. В Челябинске десятки студий готовы предложить занятие робототехникой.

Стоимость от 1 600 — 3 600 руб. в месяц в зависимости от школы.

В Челябинске несколько кружков робототехники.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тянуть ногу у станка

В Челябинске нет профессионального балетного училища. Зато есть по меньшей мере три студии, которые позиционируют себя как школа балета. Это не образовательные организации, а скорее кружки, что впрочем не умаляет их достоинств. Научат держать осанку, растяжке, пластике.

На обучение принимают только девочек от 2 до 10 лет. А если ребенку дальше захочется заниматься столь сложным танцем, то всегда можно перевести в обычную школу с хореографическим уклоном, а затем поехать учиться к соседям или поступить в академию культуры.

От 2 400 до 4 000 руб. за восемь занятий в зависимости от школы.

Постигать азы блогерства

Дети хотят быть похожими на своих героев, а они сейчас — в интернете на сайте с красной кнопкой PLAY. Курсы блогерства есть в нескольких творческих студиях. Обещают научить не только кривлянию перед камерой, но и сценической речи, актерскому мастерству и базовым приемам видеомонтажа.

Стоимость занятий около 4 000 руб. в месяц.

В городе открываются школы юных блогеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Акробатическое мастерство

Пару лет назад в челябинских ТРК появились батутные парки. К ним можно относиться как к возможности занять отрока на часок, пока бродишь по магазинам, а можно рассматривать как занятие спортом. Ведь для прыжков используют профессиональные батуты. Тренерам зачастую работают профессиональные спортивные гимнасты. Так что есть чему поучиться.

3 200 — 4 400 руб. за восемь занятий в группе. Можно заниматься индивидуально, но тогда в 1,5 раза дороже.

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