У отца-одиночки 13 детей из Челябинской области сгорел дом — новый строят на пепелище

У 49-летнего жителя села Выдрино Александра Глухманова 13 детей. Старшему уже 29 лет, младшему — всего восемь месяцев. Жена ушла много лет назад, оставив троих детей. Остальных мужчина взял на воспитание из приютов. На прошлой неделе в многодетной семье случилась беда — дом сгорел дотла.

— У нас печное отопление и стоит современный газовый котел. Пожарная безопасность была соблюдена. Упал поддончик от трубы, где сажа скапливается, стукнулся об бетон, угольки крупные разлетелись и оказались на линолеуме, — рассказал КП-Челябинск Александр Глухманов.

Пожар произошел ночью. Вместе с Александром в доме были семеро детей. Все успели выбраться. На протяжении восьми часов с огнем боролись 19 пожарных. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.

— Огненная стихия, разносимая порывами ветра, охватила соседние надворные постройки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Владелец дома сообщил, что все члены семьи успели покинуть опасную зону и греются в доме его старшего брата, медицинская помощь никому не требуется. Кроме того, хозяева успели эвакуировать скот.

В 2016 году Глухмановы были в гостях у «Трактора». Фото: hctraktor.org

«МЫ НЕ СУЕВЕРНЫЕ»

Один на один с бедой мужчину не оставили. На помощь пришли родственники, односельчане, депутаты, власти, а также просто неравнодушные жители области.

— Сейчас живем у родственников. Нам помогли убрать сгоревшие бревна, вчера бульдозером все расчистили. Сейчас решаем, из каких материалов строить новый дом, — рассказал Александр.

Возводить жилье будут на том же участке, но чуть дальше от сгоревшего дома.

— Нет, мы не суеверные, — признается многодетный отец. — Русь тоже горела. Самое главное, что скотина жива. У нас много домашних животных, даже ослики есть. Пожарным спасибо, что отстояли сараи!

Пожар произошел в первом часу ночи. Фото: газета «Колос»

НАКОРМИЛ ГОНЩИКОВ ПЛОВОМ

В управлении соцзащиты Уйского района заверили, что семья благополучная. Старшие дети живут отдельно. Все помогают отцу по хозяйству. На плохие дела времени нет, отмечает сам Александр.

— Мы много раз навещали семью. Александр Глухманов очень гостеприимный, — рассказала помощник депутата госдумы Андрея Барышева Оксана Худякова. — Когда несколько лет назад через Уйский район проходило ралли «Шелковый путь», он приготовил плов и приехал угощать участников. У него все дети как родные, умеет найти подход ко всем. В ближайшее время поедем в Выдрино, окажем помощь.

Александр по образованию ветеринар, но сейчас не работает. Пять лет назад серьезно травмировался один из сыновей, пришлось уйти с работы. Живут на пособия, плюс свой огород, животные.

Дом сгорел до тла. Фото: газета «Колос»

— Сын неудачно нырнул и повредил позвонки. Изначально говорили, что не встанет на ноги, а теперь с одним костылем может ходить, — добавил Александр. — Рабочее место за мной сохранили. В любое время могу снова выйти.

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ

Незадолго до пожара Глухмановых навестили сотрудники МЧС и провели инструктаж по вопросам пожарной безопасности, но, к сожалению, избежать беды не удалось.

Спасатели рекомендуют южноуральцам соблюдать требования пожарной безопасности, а также установить дымовые пожарные извещатели.

— Он способен в первые минуты возгорания уловить дым и проинформировать жильцов пронзительным сигналом. Это позволит вовремя покинуть горящее помещение, — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5 Денис Невзоров.

КАК ПОМОЧЬ?

Сейчас семья живет у родственников. В скором времени им понадобится помощь в строительстве нового дома и покупке стройматериалов. Можно перечислить средства на карту 2202 2025 7581 9580 (держатель — Александр Григорьевич Глухманов), а также приехать в село Выдрино и помочь физически. Телефон для связи: 8-904-944-59-67.

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