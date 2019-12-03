«Пусть в Финляндию увезут»: житель Челябинска завалил торговцев пуховиками их незаконными объявлениями

Жители Челябинска пожаловались на засилье рекламы финской ярмарки, которой каждый месяц обклеивают стены и столбы. Активист Павел Кочнев объявил торговцам войну: сорвал листовки и вернул им.

— Всю осень ближайшие от дома улицы подвергаются атаке лютых колхозников. Они заклеивают все своими объявлениями о ярмарке. Пройдя два перекрестка, я собрал их столько, что в руки не помещалось. Отнесу им обратно, пусть в Финляндию свою увезут, — иронизирует он. — Это повторяется раз за разом и, значит, очевидно, что администрация никак не реагирует.

Объявлениями оказались заклеены даже деревья

Сказано-сделано: в день ярмарки молодой человек привез целую охапку объявлений.

— Начали возмущаться— они типа и сами убрали бы. При этом, объявления с прошлых ярмарок до сих пор висят, — рассказал Павел Кочнев КП-Челябинск. — Заявили, что своими ярмарками они помогают бабушкам.

Как следует из объявления, ярмарка проводится только один день. Правда, через месяц торговцы приезжают снова. И снова лепят листовки на каждом углу. Мы решили сходить туда под видом покупателя. Торговцы расположились в темном помещении парикмахерской на улице Свободы.

На вопрос, правда ли, что одежда финская нам ответили, что да, но не прямиком с севера Европы, а из финских магазинов России, которые якобы попали под санкции. Мы попросили подтверждающие документы. Улыбчивый продавец долго искал бумаги и принес документы, правда на обувь и с пометкой «Сделано в Китае» без малейшего упоминания Финляндии.

Такую бумагу показали нашему корреспонденту, пришедшему под видом покупателяФото: Ирина Фадюшина

— Есть обувь и из Китая. Сертификаты выдаются в России. Если бы мы его забирали с финского терминала временного хранения, был бы финский сертификат, — ушел от ответа продавец.

Если вбить в поисковике «финская ярмарка» он тут же выдаст вам серию публикаций, повествующих, что нам втридорога продают китайский ширпотреб. Все это сопровождается агрессивной рекламой.

В районной администрации и полиции отреагировали на обращение и сходили на ярмарку, но ничего противозаконного не нашли. Кроме рекламы.

— Мы вручили предупреждение о незаконном размещении рекламы. Они его взяли, хотя и не признали, что это они расклеили, — уточнили в администрации района.

— Нарушений не выявлено, все документы в порядке, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747446" frameborder="0"></iframe> Житель Челябинска завалил торговцев пуховиками их незаконными объявлениями.Видео: Павел КОЧНЕВ

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?

Настоящая финская продукция ценится благодаря использованию передовых технологий и современных материалов. Такая одежда износостойкая, сохраняют тепло даже в -30.. -40, не промокает.

— В России любят финскую одежду. У нас с ними схожий климат — в Финляндии морозы даже покрепче, чем у нас, — отмечает стилист Юлия Зайцева. — Но ярмаркам я бы не доверяла. Они продали и уехали, а потом ищи-свищи этих «финских продавцов». Лучше отдавать предпочтение проверенным маркам, например, Marimekko, Luhta, Joutsen. Они завоевали авторитет и считаются крупнейшими производителями одежды.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

О незаконной рекламе можно сообщить в управление наружной рекламы и информации администрации Челябинска. Сделайте фото, заполните шаблон заявления и отправьте его по адресу reklama@cheladmin.ru.

Если продаваемый товар не соответствует тому, что заявлено в рекламе — то есть вводит в заблуждение покупателей, можно обратиться в Антимонопольную службу to74@fas.gov.ru. Шаблон заявления, подготовленный челябинским урбанистом, можно скачать по ссылке.

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