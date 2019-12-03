В Челябинске Лев Владов попросил Наталью Котову убрать подземные переходы

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов не прошел фильтр конкурсной комиссии по определению кадрового резерва на вакантную должность главного архитектора города. Как объяснили в мэрии, потому что по образованию Лев — инженер, а не архитектор.

Во вторник, 3 декабря, Льва Владова пригласили на встречу с главой Челябинска Натальей Котовой. Говорили о накопившихся градостроительных проблемах Челябинска, вместе сидели над картой города.

В пресс-службе администрации Челябинска пояснили, что мэр и активист обсуждали, например, тему замены подземных пешеходных переходов на наземные. Владов считает, что это необходимо: люди падают с неудобных ступеней, травмируются. Говорили о переустройстве трамвайных платформ, о правых отворотах дорог, неудобных для пешеходов.

КАК БУДТО ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ

— В очередной раз встретился с главой Челябинска Натальей Котовой. На этот раз под камерами — как зашел, сразу сфотографировали — ушло в пресс-релиз. Наталья Петровна попросила меня показать свои проекты по благоустройству центра Челябинска. Я показал свои предложения по быстрым улучшениям среды для 2020 года. Как будто бы все понравились, — сообщил Лев.

С Натальей Котовой урбанист решили встретиться в конце декабря: тогда будет известен новый замглавы города по дорожному хозяйству. Напомним, что Владимира Алейникова, проработавшего в мэрии четверть века, Котова уволила в ноябре.

ГОТОВА К ДИАЛОГУ

— Про главного архитектора ничего не говорили. Наталья Петровна сказала, что я не прошел по формальным требованиям конкурса. Я сказал, что понимаю это, и больше этой темы не касались, — сказал Лев.

Активист подчеркнул, что Наталья Котова готова к диалогу:

— Мы еще притираемся и не всегда слышим друг друга, но я уверен, что если у нас одни цели, связанные с развитием города, у нас получится подружиться и работать в связке. В каком формате — решим позже.

«СЛУШАТЬ ОНИ БУДУТ МЕНЯ, А С ВАМИ ДИСКУТИРОВАТЬ»

Урбанисту Котова дала номер своего мобильного телефона, подтвердив, тем самым, готовность к общению. Активист попросил устроить ему встречу с профильными вице-мэрами, отвечающих за развитие городской среды, благоустройство и архитектура. «Чтобы чиновники слушали», — процитировали в пресс-службе Льва. На что Наталья Петровна заметила, что слушать они будут ее, а с ним — дискутировать».

Градоначальница пообещала, что все предложения урбаниста рассмотрят. Она предложила Льву стать консультантом нового архитектора города.

На следующей встрече мэр и активист договорились обсудить конкретные перекрестки и улицы, на переустройство которых можно выделить бюджетные деньги на проектирование и строительство.

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