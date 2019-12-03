2019-12-03T11:23:00+03:00
Общество

В Челябинске Лев Владов попросил Наталью Котову убрать подземные переходы

Активист и мэр обсудили проблемы городской среды
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Котова и Лев Владов договорились встретиться еще раз. Фото: cheladmin.ruНаталья Котова и Лев Владов договорились встретиться еще раз. Фото: cheladmin.ru
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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов не прошел фильтр конкурсной комиссии по определению кадрового резерва на вакантную должность главного архитектора города. Как объяснили в мэрии, потому что по образованию Лев — инженер, а не архитектор.

Во вторник, 3 декабря, Льва Владова пригласили на встречу с главой Челябинска Натальей Котовой. Говорили о накопившихся градостроительных проблемах Челябинска, вместе сидели над картой города.

В пресс-службе администрации Челябинска пояснили, что мэр и активист обсуждали, например, тему замены подземных пешеходных переходов на наземные. Владов считает, что это необходимо: люди падают с неудобных ступеней, травмируются. Говорили о переустройстве трамвайных платформ, о правых отворотах дорог, неудобных для пешеходов.

КАК БУДТО ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ

— В очередной раз встретился с главой Челябинска Натальей Котовой. На этот раз под камерами — как зашел, сразу сфотографировали — ушло в пресс-релиз. Наталья Петровна попросила меня показать свои проекты по благоустройству центра Челябинска. Я показал свои предложения по быстрым улучшениям среды для 2020 года. Как будто бы все понравились, — сообщил Лев.

С Натальей Котовой урбанист решили встретиться в конце декабря: тогда будет известен новый замглавы города по дорожному хозяйству. Напомним, что Владимира Алейникова, проработавшего в мэрии четверть века, Котова уволила в ноябре.

ГОТОВА К ДИАЛОГУ

— Про главного архитектора ничего не говорили. Наталья Петровна сказала, что я не прошел по формальным требованиям конкурса. Я сказал, что понимаю это, и больше этой темы не касались, — сказал Лев.

Активист подчеркнул, что Наталья Котова готова к диалогу:

— Мы еще притираемся и не всегда слышим друг друга, но я уверен, что если у нас одни цели, связанные с развитием города, у нас получится подружиться и работать в связке. В каком формате — решим позже.

«СЛУШАТЬ ОНИ БУДУТ МЕНЯ, А С ВАМИ ДИСКУТИРОВАТЬ»

Урбанисту Котова дала номер своего мобильного телефона, подтвердив, тем самым, готовность к общению. Активист попросил устроить ему встречу с профильными вице-мэрами, отвечающих за развитие городской среды, благоустройство и архитектура. «Чтобы чиновники слушали», — процитировали в пресс-службе Льва. На что Наталья Петровна заметила, что слушать они будут ее, а с ним — дискутировать».

Градоначальница пообещала, что все предложения урбаниста рассмотрят. Она предложила Льву стать консультантом нового архитектора города.

На следующей встрече мэр и активист договорились обсудить конкретные перекрестки и улицы, на переустройство которых можно выделить бюджетные деньги на проектирование и строительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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