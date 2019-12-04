Ради забавы кадеты избили восьмилетнего мальчика под Челябинском

Артема (имя ребенка изменено — ред.) травили около месяца. Как-то он заступился за первоклашку. Местные хулиганы били мальчика по лицу сменкой. Артем пытался их остановить. В ответ его тоже немного помяли, а потом стали встречать у школы практически каждый день.

— Сын рассказывал, что к нему пристают. Через день, через два его обязательно колотили. Встречать Артема я не могу, дома грудной ребенок. Тогда мы с сыном пошли к учителю, показали зачинщиков. Нам обещали во всем разобраться. Только лучше не стало, — говорит мама Артема Олеся.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ХОХОТАЛИ. ВЗРОСЛЫЕ ПРОХОДИЛИ МИМО

В прошлую пятницу, 29 ноября, Артем один возвращался домой из школы в селе Долгодеревенское. У моста через речку его уже поджидали. Четверо пацанов из четвертого класса — все кадеты — набросились на Артема, начали колотить. Били руками, пинали. Лицо старались не трогать — работали по телу и затылку. Рядом стояли десятиклассники — хохотали, подсказывали куда бить.

Потом родители мальчика подсчитали, что избиение длилось порядка часа. И хотя место людное, никто из взрослых, проходивших мимо, не вступился за школьника.

— Домой Артем пришел не в себе. Форма разорвана, куртка грязная. На теле ссадины, синяки. Мы сразу поехали в больницу, — рассказывает Олеся. — У сына закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки. А еще ссадины, синяки. Как минимум, на неделю его оставили в больнице. Сын лежит в отделении хирургии.

В ПОЛИЦИЮ СООБЩИЛ ДОКТОР

Олеся была напугана состоянием сына и не догадалась снять побои на камеру. Обращаться в полицию женщина не хотела. Но врач в приемном покое позвонил туда сам.

— Разговаривали при мне. Полицейские не хотели фиксировать этот случай. Доктор настаивал, и его устное заявление приняли. Позже к нам приходила женщина из полиции. Расспрашивала, что случилось. Я не знаю, накажут кого-либо или нет. Но очень боюсь за сына. А если в следующий раз кто-то толкнет его посильнее, а если с мостика он случайно упадет в реку?

Мама надеется: повлиять на ситуацию ей поможет общественная огласка. Решить проблему силами педагогов пока не получается.

— Не знаю, как еще можно остановить хулиганство и беспредел. Как заставить работать учителей и полицию. Пока все отмахиваются от проблемы. Думаю, хулиганов следует исключить из кадетского класса, — замечает Олеся.

В ШКОЛЕ «НЕ ЗНАЮТ, КТО ВИНОВАТ»

В школе, где учатся все участники драки, к произошедшему относятся проще.

— Все произошло за пределами школы. Я не знаю, кто бил мальчика. Мы с инспектором посмотрели видео с камер: никаких особых увечий ребенку не наносили. Полиция с этим случаем разбирается. Лично ко мне мама не подходила, не жаловалась. Да и сам мальчик проблемный: еще нужно разбираться, кто там виноват, — комментирует ситуацию заместитель директора средней школы в Долгодеревенском Вера Повышева.

Получить комментарий полиции на момент публикации не удалось. В отделе по делам несовершеннолетних села Долгодеревеоского никто не брал трубку. Мнение полицейских мы опубликуем позже. Нам интересно: что грозит юным кадетам за издевательства над Артемом.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Семейный психолог Наталия БАРАШКОВА:

— Кадетский класс не является гарантией того, что там учатся только благородные дети. Также он не панацея от грубости и агрессии. Воспитывать должна не только школа, но и семья. Хотя в данном случае я, конечно же, посмотрела бы, как работает классный руководитель. Проводит ли она мероприятия на сплочение класса, воспитательные беседы.

Детская жестокость была всегда. И сто, и 300 лет назад такие же «шакалята» — девочки и мальчики — нападали на более слабых. Однако нужно понимать, что за каждым злым человек стоит несчастливый человек. Скорее всего, агрессия этих детей — ответ на собственные обиды. А они нередко идут из семьи. Многих маленьких хулиганов, с которыми я работала лично, обижают в семьях. Ребенок получит подзатыльник от злой мамы, пьяного папы или старшего брата и ищет, на ком бы ему отыграться. А более слабым может стать сверстник, собака, котенок...

И классный руководитель, и родители не должны сводить свое общение с ребенком к проверке уроков. Нужно разговаривать с детьми о чувствах, о переживаниях, о тревогах. Тогда агрессии будет меньше.

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