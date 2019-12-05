5 неизвестных фактов о хитниках из Челябинской области

— Хитник*, в первую очередь, авантюрист. Он чаще всего один забирается в какие-то дебри, не надеясь ни на чью помощь, — рассказывает Аркадий Шохин. Ему 52 года, он геолог. Себя не относит к хитникам. Но хотел бы, чтобы в сознании людей это культурно-историческое явление приобрело позитивный смысл.

* Хитник - от английского hit - удар.

— Хитник — коренной уральский термин. Человек одержим идеей найти сокровище —интересный дорогой камень. На свой страх и риск, — говорит Аркадий.

Радужная галька кварца. Сбор хитников с поля возле Аркаима. Фото: героя публикации.

1. ХОДЯТ НА ГРАНИ ЗАКОНА

Хитники всегда балансируют на грани. Закон говорит, что недра принадлежат государству. Добыча или вторжение в них противозаконно. Хотя сбор материалов на поверхности у нас не запрещен.

Хитники за работой. Фото: героя публикации.

В лесу, на пашне, в корнях деревьев местные жители издавна находили каменья. Зимними долгими вечерами они научились их обрабатывать. В сознании хитников: что взято у природы, принадлежит человеку. Узурпаторство со стороны государства не признают.

Экстремалы они, потому что этим людям присущи упорство и выносливость. Представьте, чтобы добыть заветные камни, надо продолбить яму в твердом грунте, выгрести массу тяжелой породы.

Много часов тяжелого труда! А результат можно так и не получить...

2. ВЕРЯТ ПРИМЕТАМ

— Хитники очень ценят красоту дикой природы. Искренне радуются чистоте добытых самоцветов: ставят их на самое видное место дома. Мир камня наполняет их душу гармонией и силой.

Хитники верят в приметы и фарт, помогающий добыть удачную находку.

Они не начинают закладку шурфа (яма для добычи камней) без определенного ритуала. Кто-то умасливает Хозяйку Медной горы спиртным. А кто-то приносит на место православные иконы.

Друза кварца с включениями. Фото: героя публикации.

Хитники очень подкованные люди в вопросах геологии, горного дела, хорошо умеют читать карты. Охотники за камнями делают важные находки для науки. Им может даже принадлежать пальма первенства при открытии месторождений.

Хитники — санитары! Те копи, которые много лет назад заложили старатели, со временем зарастают мхом. А они их очень хорошо знают, посещают и содержат в том виде, который позволяет пришедшим на них увидеть геологическую картину.

А еще они частенько спасают от уничтожения образцы, которые могут не заметить промышленники. Под бульдозерами такие уникальные вещи уходят от ученого мира и, коллекционеров.

3. ОНИ — КОНСПИРАТОРЫ-ШПИОНЫ

— Хитники очень ревностно берегут свои места и коллекции. У них есть заветные тетради с «привязками»: с точным описанием места, как туда добраться, что можно найти. Также имеется комплект карт от руки нарисованных. Там «крестиками-ноликами» обозначены места с интересными минералами.

И они шпионы! Источников у них может быть много, зачастую закрытого характера. Есть у нас геологические фонды, где хранятся отчеты геологов. Часть из этих материалов имеют гриф «Секретно». Например, при проведенных геологоразвездочных работ добыты такие-то изумруды.

Промывка шлиха в реке на наличие знаков золота. Фото: героя публикации.

И еще хитникам очень часто приходится проникать нелегально на действующие или заброшенные рудники. Сам я тоже неоднократно попадал и легальными способами, и обходными. Но охота пуще неволи: грань между законом и желанием получить результат очень тонка.

4. МНОГОГРАННЫЕ ЛИЧНОСТИ: ЮВЕЛИРЫ И ПРОДАВЦЫ

Мало того, что они коллекционеры, они еще умеют и обрабатывать эти камни. Гранят их, вставляют в золото или серебро и делают ювелирную продукцию. Мало их добыть, нужно быть и умелыми продавцами. Они сами выходят на рынок. Охотник за камнем еще и обработчик, и продавец.

Фрагмент челябинского метеорита. Находка 16.02.2013 года в поселке Еманжелинка. Фото: героя публикации.

5. ГДЕ ИХ ВСТРЕТИТЬ

В карьерах, действующих шахтах, рудниках, каналах, где сейчас добывают или добывали самородное золото. То есть, там, где охотнику за камнями может прийти удача. И он может найти минерал, а впоследствии его огранить и продать.

Есть традиция: коллеги по цеху встречаются в определенных местах. Чаще всего в поле.

В Пласте есть месторождение горного хрусталя. На 1 мая там можно увидеть десяток машин. Они радуются началу полевого сезона.

Большую масштабность приняла сходка в районе месторождения горного хрусталя на руднике Южный. Туда съезжается народ из Москвы, Питера, ближнего зарубежья. Обмениваются впечатлениями, находками, иногда привязками.

Аркадий Шохин считает себя геологом и к хитникам не причисляет. Фото: героя публикации.

В городах можно назвать места скопления хитников — это выставки-ярмарки. Ближайшие в Челябинске состоятся в декабре в Музее декоративно-прикладного искусства и затем в Союзе художников.

Наибольший размах имеет ежемесячная выставка-ярмарка в Екатеринбурге. Там собираются охотники, хитники, обработчики и другие любители камня.

На сайте «Хита Урала» — каждый уважающий себя камнелюб хотя бы раз заходил на него, — есть масса информации для хитников о найденных минералах, выставках, привязках и так далее.

ДОСЬЕ «КП»

Аркадий Шохин — руководитель секцией геотуризма комитета по туризму ЧОО «Опора России», председатель клуба экскурсоводов Челябинска. В кружок «Юный геолог» пришел в третьем классе. И так и остался навсегда с прекрасными камнями: выбрал для себя свой путь и смысл жизни.

КСТАТИ

Сколько стоят камни (по данным интернета)

Яшма от 100 — 400 руб. за 1 кг.

Изюм (изумруд) от 100 руб. до 300$ за грамм в зависимости от чистоты камня.

Рыжьё (золото) на черном рынке — от 1 000 руб. за грамм

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