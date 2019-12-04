Поехали! В Челябинской области завершились ремонты дорог, мостов и путепроводов на федеральных трассах

Корреспонденты «Комсомолки» проехали по обновленным федеральным трассам в Челябинской области.

1. Автодорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (граница с Башкортостаном до Челябинска):

В 2019 г. на трассе заменено дорожное покрытие на пятидесяти километрах.

Отремонтированы три путепровода — рядом с поселками Чипышево, Саргазы, Федоровка.

На путепроводе у п. Саргазы на левом проезде заменены все элементы мостового полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции, отремонтированы и заменены укрепления конусов, восстановлены подходы и водоотводные конструкции, заменено барьерное и перильное ограждение, обновлен тротуар.

Работы начались 15 апреля. Два месяца движение было организовано по правому проезду. Направление популярное у дачников.

Путепровод у поселка Саргазы получился классным! Фото: Пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Учитывая социальную значимость объекта, ФКУ «Южный Урал» совместно с подрядной организацией организовали работу так, чтобы оперативно и без потери качества обеспечить движение в полном объеме.

По контракту работы должны были завершиться 20 июля. Но уже 20 июня приемочная комиссия приняла объект в эксплуатацию.

— Завершилась реконструкция дорожной развязки с 11-километровым участком дороги на М-5 в районе п. Травники в Чебаркульском районе.

Сейчас отрезок с 1809-го по 1929-й километры — это новый верхний слой покрытия, электроосвещение и барьерное ограждение.

Строгий контроль качества работы подрядчиков - главный принцип работы. Фото: Пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Реконструкция участка началась в 2012 г. Спустя три года дорога стала четырехполосной, с безопасным разделительным барьером.

Но… Но еще несколько лет движение было возможным только по двум полосам: прежний подрядчик не выполнил условий контракта, два года ушло на суды. Осенью прошлого года к работам приступил новый исполнитель.

Теперь движение по участку у Травников стало возможным по всем четырем полосам.

— Отремонтированы два путепровода над федеральной трассой М-5 в районе поселка Федоровка и села Чипышева. Движение по искусственным сооружениям пущено в полном объеме.

Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Екатеринбургу).

В нынешнем дорожно-строительном сезоне в направлении Екатеринбурга выполнено устройство слоев износа на 15 км у п. Кунашак. Отремонтирован восьмикилометровый участок дороги возле п. Таскино и участок протяженностью в 9 км на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга.

Возле п. Рощино капитально отремонтирован путепровод через автодорогу.

2. Автомобильная дорога А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном:

В нынешнем сезоне на трассе выполнено устройство слоев износа на двух участках у п. Половинка и Клястницкое протяженностью в 18 км.

Работы начались в мае 2019 г. Восстановлен верхний слой дорожного покрытия, устроен выравнивающий слой и слой износа из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, укреплены обочины, восстановлена дорожная одежда, разрушенная из-за пучинообразования.

На постах метеоконтроля заменены датчики температуры поверхности и состояния покрытия, установлены новые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Восстановлены посадочные площадки на автобусных остановках, демонтировали старый и установили новый автопавильон.

Капремонт моста через реку Увелька

Работы на мосту через реку Увелька у Троицка стартовали в апреле 2018 г.

Мостовики усилили сооружение дополнительными опорами, расширили проезжую часть до нормативных требований. Укрепили откосы конусов монолитным бетоном, установили оцинкованные перильное и барьерное ограждение; соорудили четыре новых лестничных схода.

Сейчас на мосту установлено искусственное освещение, новые дорожные знаки. Нанесена разметка из термопластика с применением световозвращающих материалов.

Протяженность моста — 136 м, ширина проезжей части — 11,5 м.

Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу (рядом с п. Нагорный, Увельский район).

Работы начались в апреле 2018 г. За это время специалисты демонтировали конструкцию старого путепровода и на его месте возвели новый, протяженностью в 62 м.

Отремонтированы опоры пролетного строения, сопряжения с насыпью моста, лестничные сходы, подходы к путепроводу.

Ремонт путепровода возле г. Коркино.

Работы длились с апреля по август 2019 г. Отремонтированы крайние и промежуточные опоры, пролетное строение. Заменены все элементы мостового полотна. На подходах было заменено барьерное ограждение. На путепроводе нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.

3. Автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» на выезде из Челябинска в сторону Кургана:

— капитальный ремонт путепровода через железную дорогу (на выезде из Челябинска)

— завершается капитальный ремонт моста через канал (рядом с поворотом на п. Лазурный).

2020 ГОД: ИДЕМ В ОБХОД СИМА

Масштабное строительство и реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал» обозначены в государственном контракте, заключенном между ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» и-ООО «Дортрансстрой». Речь об участке км 1564+000 -0 км 1609+000 возле города Сим.

Дорога перейдет из III категории в I-б категорию. Работы разделены на три этапа.

На первом этапе, к октябрю 2022 г., завершится реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук. Также будет реконструирован участок М-5 протяженностью 14 км.

Цена контракта по первому этапу — 3 млрд 450 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

Далее подрядчик построит две развязки, две эстакады, реконструирует еще четыре моста.

Вместе с реконструкцией дороги на участках с км 1564 по км 1578 и с км 1598 по км 1609 будет построен новый участок протяженностью в 19 км (с км 1578 по км 1598) в обход города Сим.

Полное строительство нового участка длиной в 43,73 км завершится через пять лет, к ноябрю 2024 года.

Как сообщили корреспонденту «КП» — Челябинск»в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал», на трассе, почти всегда перегруженной, появятся четыре полосы движения, с шириной проезжей части в каждом направлении в 7,5 м. Участок станет безопаснее и комфортнее.