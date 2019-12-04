Поехали! В Челябинской области завершились ремонты дорог, мостов и путепроводов на федеральных трассах
Корреспонденты «Комсомолки» проехали по обновленным федеральным трассам в Челябинской области.
1. Автодорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (граница с Башкортостаном до Челябинска):
В 2019 г. на трассе заменено дорожное покрытие на пятидесяти километрах.
Отремонтированы три путепровода — рядом с поселками Чипышево, Саргазы, Федоровка.
На путепроводе у п. Саргазы на левом проезде заменены все элементы мостового полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции, отремонтированы и заменены укрепления конусов, восстановлены подходы и водоотводные конструкции, заменено барьерное и перильное ограждение, обновлен тротуар.
Работы начались 15 апреля. Два месяца движение было организовано по правому проезду. Направление популярное у дачников.
Путепровод у поселка Саргазы получился классным! Фото: Пресс-служба Упрдор «Южный Урал».
Учитывая социальную значимость объекта, ФКУ «Южный Урал» совместно с подрядной организацией организовали работу так, чтобы оперативно и без потери качества обеспечить движение в полном объеме.
По контракту работы должны были завершиться 20 июля. Но уже 20 июня приемочная комиссия приняла объект в эксплуатацию.
— Завершилась реконструкция дорожной развязки с 11-километровым участком дороги на М-5 в районе п. Травники в Чебаркульском районе.
Сейчас отрезок с 1809-го по 1929-й километры — это новый верхний слой покрытия, электроосвещение и барьерное ограждение.
Строгий контроль качества работы подрядчиков - главный принцип работы. Фото: Пресс-служба Упрдор «Южный Урал».
Реконструкция участка началась в 2012 г. Спустя три года дорога стала четырехполосной, с безопасным разделительным барьером.
Но… Но еще несколько лет движение было возможным только по двум полосам: прежний подрядчик не выполнил условий контракта, два года ушло на суды. Осенью прошлого года к работам приступил новый исполнитель.
Теперь движение по участку у Травников стало возможным по всем четырем полосам.
— Отремонтированы два путепровода над федеральной трассой М-5 в районе поселка Федоровка и села Чипышева. Движение по искусственным сооружениям пущено в полном объеме.
Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Екатеринбургу).
В нынешнем дорожно-строительном сезоне в направлении Екатеринбурга выполнено устройство слоев износа на 15 км у п. Кунашак. Отремонтирован восьмикилометровый участок дороги возле п. Таскино и участок протяженностью в 9 км на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга.
Возле п. Рощино капитально отремонтирован путепровод через автодорогу.
2. Автомобильная дорога А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном:
В нынешнем сезоне на трассе выполнено устройство слоев износа на двух участках у п. Половинка и Клястницкое протяженностью в 18 км.
Работы начались в мае 2019 г. Восстановлен верхний слой дорожного покрытия, устроен выравнивающий слой и слой износа из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, укреплены обочины, восстановлена дорожная одежда, разрушенная из-за пучинообразования.
На постах метеоконтроля заменены датчики температуры поверхности и состояния покрытия, установлены новые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка из термопластика.
Восстановлены посадочные площадки на автобусных остановках, демонтировали старый и установили новый автопавильон.
Капремонт моста через реку Увелька
Работы на мосту через реку Увелька у Троицка стартовали в апреле 2018 г.
Мостовики усилили сооружение дополнительными опорами, расширили проезжую часть до нормативных требований. Укрепили откосы конусов монолитным бетоном, установили оцинкованные перильное и барьерное ограждение; соорудили четыре новых лестничных схода.
Сейчас на мосту установлено искусственное освещение, новые дорожные знаки. Нанесена разметка из термопластика с применением световозвращающих материалов.
Протяженность моста — 136 м, ширина проезжей части — 11,5 м.
Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу (рядом с п. Нагорный, Увельский район).
Работы начались в апреле 2018 г. За это время специалисты демонтировали конструкцию старого путепровода и на его месте возвели новый, протяженностью в 62 м.
Отремонтированы опоры пролетного строения, сопряжения с насыпью моста, лестничные сходы, подходы к путепроводу.
Ремонт путепровода возле г. Коркино.
Работы длились с апреля по август 2019 г. Отремонтированы крайние и промежуточные опоры, пролетное строение. Заменены все элементы мостового полотна. На подходах было заменено барьерное ограждение. На путепроводе нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.
3. Автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» на выезде из Челябинска в сторону Кургана:
— капитальный ремонт путепровода через железную дорогу (на выезде из Челябинска)
— завершается капитальный ремонт моста через канал (рядом с поворотом на п. Лазурный).
2020 ГОД: ИДЕМ В ОБХОД СИМА
Масштабное строительство и реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал» обозначены в государственном контракте, заключенном между ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» и-ООО «Дортрансстрой». Речь об участке км 1564+000 -0 км 1609+000 возле города Сим.
Дорога перейдет из III категории в I-б категорию. Работы разделены на три этапа.
На первом этапе, к октябрю 2022 г., завершится реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук. Также будет реконструирован участок М-5 протяженностью 14 км.
Цена контракта по первому этапу — 3 млрд 450 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.
Далее подрядчик построит две развязки, две эстакады, реконструирует еще четыре моста.
Вместе с реконструкцией дороги на участках с км 1564 по км 1578 и с км 1598 по км 1609 будет построен новый участок протяженностью в 19 км (с км 1578 по км 1598) в обход города Сим.
Полное строительство нового участка длиной в 43,73 км завершится через пять лет, к ноябрю 2024 года.
Как сообщили корреспонденту «КП» — Челябинск»в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал», на трассе, почти всегда перегруженной, появятся четыре полосы движения, с шириной проезжей части в каждом направлении в 7,5 м. Участок станет безопаснее и комфортнее.
ИСТОЧНИК KP.RU