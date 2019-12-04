До аэропорта в Челябинске пойдет электричка и проляжет новая дорога

Новое здание челябинского аэропорта пока напоминает вновь отремонтированную квартиру: он еще не обжит. Когда в жилище появляются мебель, шторы, книги, картины, оно смотрится совершенно иначе, уютнее. Так и с новым терминалом — самолеты принимаются и отправляются, работают первые кафе, но здание нужно «обжить». Например, к 15 декабря на входе появится огромное мультимедийное табло рейсов, и уже помещение будет смотреться иначе.

В кабинете директора аэропорта губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию главной воздушной гавани Челябинской области. В совещании участвовали замгубернатора Сергей Шаль, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, первый замруководителя Росгранстроя Александр Лебедев, глава компании «Новапорт» Роман Троценко, генеральный директор «Новапорта» Сергей Рудаков.

КУДА ПОЛЕТИМ

— Новый терминал международного аэропорта Челябинск имени нашего выдающегося земляка ученого Игоря Курчатова — это первый сданный объект в рамках обновления, который сейчас реализует аэропорт. В первом полугодии 2020 года завершится модернизация аэродромного комплекса, и наш аэропорт в любую погоду сможет принимать воздушные суда всех типов. Закончится реконструкция административного здания, расширение сектора международных воздушных линий. Развитие инфраструктуры аэропорта — это развитие параллельных направлений: туристического, гостиничного, другого бизнеса. Все это ставит новые задачи по развитию челябинского аэропорта и гражданской авиации в Челябинской области, — сказал Алексей Текслер.

С телетрапами удобно.

Правительство делает ставку на увеличение количества авиаперевозок. В первую очередь внутри страны. Сейчас в расписании 31 маршрут, 11 из которых — международные. Помимо традиционных постоянных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и других — по решению руководства области в 2019 году запущено девять субсидируемых региональных маршрутов: в Казань, Краснодар, Красноярск, Минводы, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут.

В 2020 году список субсидируемых рейсов пополнится маршрутами на Волгоград, Омск, Нижний Новгород. Жители Челябинской области просят губернатора рассмотреть возможность открыть авиасообщение с Уфой, Калининградом.

— Коллеги, прошу эти направления рассмотреть, — обратился глава региона к руководству «Новапорта». — Надеюсь, удастся договориться.

Ответная просьба «Новапорта» к губернатору — разработать долгосрочную программу субсидирования авиаперевозок. Чтобы авиакомпании заходили в аэропорт с маршрутами, брали самолеты в лизинг. Челябинская область, кстати, сегодня один из регионов-лидеров в России по эффективности и объему программы субсидированных авиаперевозок. За это руководство «Новапорта» благодарит главу региона.

ЭЛЕКТРИЧКА

Развитие авиасообщения в Челябинске — это еще и хорошие дороги, и парковки, и возможность добраться до аэропорта электричкой от железнодорожного вокзала.

— Мы ведем переговоры с Российскими железными дорогами, чтобы соединить аэропорт и Южно-Уральскую железную дорогу. Нужна электричка. В рамках взаимодействия с РЖД у нас есть планы по запуску постоянных «ласточек» между Челябинском и Магнитогорском. Нужно развивать и инфраструктуру для аэропорта. Наша цель — сделать Челябинск одним из транспортных центров России, — отметил губернатор.

В ГРАФИКЕ

Новый терминал компания «Новапорт» сдала точно в срок, ни на день не выбившись из графика подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Новый терминал — это 16,5 тысячи квадратных метров, просторные залы вылета и прилета. Для удобства и безопасности пассажиров предусмотрены телетрапы: попасть на борт воздушного судна можно по теплому переходу из здания.

Кстати, пока терминал работает в тестовом режиме: появятся и кафе, и рестораны, и торговые галереи.

Вторая очередь проекта развития челябинского аэропорта — строительство международного терминала. Компания «Новапорт» планирует начать проектирование через три года, с тем чтобы войти в строительство к 2024 году. Предполагается, что он будет сообщаться с открывшимся терминалом российских линий.

Пока же международный сектор расположится в прежнем здании. Сейчас помещения капитально реконструируются. Пассажиры увидят обновленные площади 1 мая 2020 г.

АЭРОДРОМ

Полным ходом идет строительство аэродрома. Почти построены 15 стоянок воздушных судов и рулежная дорожка. Заменено все оборудование для радиотехнического обеспечения полетов. Закуплено светосигнальное оборудование по стандартам третьей категории ИКАО. Подписаны контракты на поставку метеооборудования.

— Силы и средства подрядной организации на объекте для завершения строительства имеются в полном объеме, техника и стройматериалы есть, — говорит генеральный директор «Новапорта» Сергей Рудаков.

ЦИФРА

1,7 млн человек в год сегодня составляет пассажиропоток из челябинского аэропорта.

После открытия нового терминала аэропорт позволит перевозить до 3,5 млн человек в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Наша задача — сделать жизнь южноуральцев комфортнее, а наш регион — интереснее его гостям. Поэтому аэропорт был нужен. Время пришло. Старый аэропорт времен советской постройки сегодня не удовлетворяет и требованиям пассажиропотока, и уровню качества обслуживания.

Я очень рад, что аэропорт здесь появился. Хороший пример частно-государственного партнерства, когда параллельно с частными инвестициями компании «Новапотрт» большие средства федеральный бюджет вкладывает в развитие аэродромного комплекса. Он будет соответствовать третьей категории ИКАО и сможет принимать воздушные суда любого класса в любую погоду, даже вслепую. И это очень важно для развития аэропорта.

Наша совместная работа — развивать маршрутную сеть, внутрироссийскую и международную, развивать туризм, пропагандировать преимущества отдыха в Челябинской области. На последнем совещании по туризму я предложил во всех городах, куда мы летаем, высадить десант для презентации Южного Урала. Чтобы в каждом туристическом агентстве были стандартизированные туры в Челябинскую область.

Наша стратегическая цель — чтобы здесь появилась базовая авиакомпания. Возможно, совершенно новая, и мы вместе будем строить здесь крупный центр авиаперевозок. Перспектива большая. В любом случае, наш регион заждался такой инфраструктуры.

Мы ведем переговоры с РЖД, планируем, что до аэропорта можно будет добраться на электричке. Параллельно развивая и инфраструктуру, и аэропорт, мы сделаем нашу область ближе для жителей других регионов и стран.

Кроме того, к аэропорту проляжет новая автодорога: уже идет проектирование.