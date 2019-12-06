Челябинцы платят 8000 рублей в день за обучение детей элитному спорту

У подруги сын занимается хоккеем, у другой дочь — фигурным катанием. Ну а мы что, рыжие?

— Давай нашего туда запишем, — говорю мужу. — Может, он на тренировках умотается, дома хоть поспокойнее будет.

— Смешно ты шутишь, мать, — чуть не подавился борщом глава семьи. — Еще скажи: в большой теннис его отдадим. А ты узнавала, сколько это стоит?!

А что, большой теннис — хорошая идея. Красивый спорт. Но муж дело говорит: сначала нужно смету просчитать.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС: 1 500 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Примерная стоимость экипировки юного теннисиста.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

* 2 профессиональные ракетки на год — 28 тыс. руб.

Ракетки придется покупать каждый год, ведь ребенок растет, меняется его вес — под все эти параметры подбирается модель, ручка.

* У ракеток постоянно рвутся струны. Вначале натяжки хватает на пару месяцев. Но растет ребенок и его сила — и вот уже струны рвутся каждые две игры. Одна натяжка — 400 рублей. Струны поштучно — 600 руб. Родители юных теннисистов покупают их бобинами по 15 тыс. руб. Такой катушки 16-летнему спортсмену хватает на три месяца.

Итого около 130 тыс. руб. в год.

* Коробка мячиков (72 штуки) — 7 тыс. руб. Ее одному хватит на четыре месяца. Итого 21 тыс. руб.

* Тренировки:

аренда корта — 1000 руб. за час,

оплата услуг тренера в Челябинске — от 700 до 1 000 руб. за час.

Первые пару лет дети занимаются в группах. Потом нужны индивидуальные занятия. В идеале — два раза в день по два часа, без выходных. Это 8 тыс. руб. в день. Почти 3 млн в год!

— Действительно, так многие и занимаются, — подтвердила мама юного теннисиста Анна, увидев мою отпавшую челюсть. — Но для нас это очень дорого. Поэтому мы берем тренировки на двоих. Вместе с сыном занимается девочка. Очень сложно найти партнера, равного по мастерству. Поэтому, конечно, индивидуальные тренировки эффективнее. Но у нас и так на теннис уходит 80% семейного бюджета.

Итого тренировки сына выходят Анне примерно в 1 млн руб. в год.

Шанс стать теннисистом мирового уровня выпадает один на тысячи.Фото: Олег ЗОЛОТО

* Кроссовки — 5 тыс. руб.

Маленьким детям пары хватает на полгода. У подростков на корте они стираются за месяц.

Итого 60 тыс. в год.

* Одежда:

теннисная футболка — 2 тыс. руб.

теннисные шорты — 2 тыс. руб.

теннисные носки — 1000 руб.

На год надо хотя бы два комплекта одежды и 12 пар носков.

Итого 20 тыс. руб.

* Теннисная сумка — 5 тыс. руб.

* Выезд на соревнования — около 15 тыс. руб. за ребенка.

Такие выезды — каждый месяц.

Итого 360 тыс. в год.

* Взнос: членский в федерацию и за участие в каждом созревании — итого около 20 тыс. руб.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: 600 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Примерная стоимость экипировки юной фигуристки.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Даже если заниматься в муниципальной школе, то есть бесплатно, для хорошего результата берут дополнительные занятия. Каждый день, да не по разу.

* Дополнительные тренировки:

аренда льда — 1 000 руб. в час на группу (3-4 человека),

услуги тренера 1 500 руб. в час на группу.

Итого в среднем 300 тыс. руб. в год.

* Пара коньков — 25 тыс. руб.

* Костюмы для выступления — 50 тыс. руб. за две штуки.

* Тренировочный комплект из термоткани — 7 тыс. руб.

* Взносы: ежегодный плюс в среднем пять соревнований в год — 12 тыс. руб.

* Летние сборы (две недели) — 40 тыс. руб.

* Выезды на соревнования — около 15 тыс. руб. за ребенка.

Итого 150 тыс. руб. за год.

— Все индивидуально. Кто-то берет одну дополнительную тренировку в неделю, кто-то — по три в день. Оттого и траты получаются разные, — рассказывает мама юной фигуристки Ольга. — Мы дополнительно тренируемся дважды каждый день. Повезло, что свои коньки за 20 тысяч третий год носим. А у кого-то нога растет быстро, и надо каждый год новые. Плюс чем старше ребенок, тем дороже коньки. Разбег от 5 до 40 тысяч примерно. Хотя потолка нет.

ХОККЕЙ: 650 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Примерная стоимость экипировки юного хоккеиста.

* Подкатка — от 1 000 руб.

Причем, нужны дополнительные занятия не только на льду, но и на земле: броски, работа с шайбой. Если брать пять часов в неделю, выходит 260 тыс. руб. в год.

* Две клюшки в год — 20 тыс. руб.

* Коньки — 30 тыс. руб.

* Форма — 10 тыс. руб.

* Шлем — 5 тыс руб.

* Краги — 5 тыс. руб.

* Визор — 2 тыс руб.

* Белье — 5 тыс. руб.

* Защита (шея, нагрудник, налокотники, ракушка, щитки) — 10 тыс. руб

Многие покупают форму и защиту б/у.

Родители мечтают, чтобы сыновья играли в "Тракторе".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

* Сборы — 100 тыс. руб.

* Выезд на соревнования — от 40 тыс. руб. на ребенка.

Итого 200 тыс. в год.

— Форму помогают купить спонсоры. Только их еще надо найти. В этом помогают родители, — рассказывает мама маленького хоккеиста Ольга. — Когда ребенок уже в «Тракторе», то частично ему оплачиваются сборы и полностью все тренировки и выезды на соревнования. То есть хоккей становится почти бесплатным. Но это только с 10 лет. А до тех пор — все на родителях. Ну и попасть в 20 счастливчиков, которых возьмут в команду, — очень сложно.

ШАХМАТЫ: 114 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Для игры в шахматы нужны только шахматы.Фото: Андрей КАРА

Стать чемпионом в этом виде спорта можно совершенно бесплатно! Но при желании и здесь можно потратить немало денег.

* Шахматы из бука — 1 000 руб.

Но можно играть любыми: хоть пластиковыми за 200 руб., хоть бесплатно доставшимися от дедушки.

* Учебная литература — до 500 руб. за книгу. Заложим два тома.

Но можно всю нужную литературу скачать бесплатно в интернете. Даже если шикануть и купить красивые шахматы и печатные книги, — это не на один год, а навсегда.

Выезд на соревнования — около 20 тыс. руб. на ребенка.

Итого: 100 тыс. руб. в год.

Это самая большая статья расходов. Но юный шахматист первые два — три года может вообще никуда не ездить. Челябинская областная федерация шахмат проводит достаточно турниров для спортсменов такого уровня.

А дальше платят не все. В Челябинске призеры первенства области едут на чемпионат округа за счет федерации. Занял высокое место в УрФО — бесплатно отправляешься выступать за Россию и т.д.. Девушка из Сатки в этом году стала чемпионкой России в возрасте до 17 лет и представит нашу страну на чемпионате мира.

* Платные занятия с тренером — от 1 000 руб. в месяц (16 часов). Есть и те, кто берет 2 500 руб. за час.

Можно заниматься и в бесплатных муниципальных школах. Возьмем по минимуму — 12 тыс. руб. в год.

Шахматы по накалу эмоций не уступают боксу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об особенностях шахматного спорта нам рассказал руководитель челябинской областной федерации шахмат Максим Шушарин:

— Если говорить о конечном результате, то среди тех, кто стал сильным шахматистом, есть учившиеся бесплатно и учившиеся за деньги. Тут зависит от таланта ребенка и тренера. А где они друг друга найдут — в бюджетной школе или в платной — не угадаешь.

Если в бюджетной школе детей учат по проверенной программе, то частные тренеры занимаются по своему разумению. Нередко эти занятия оказываются профанацией. Начинающему шахматисту тренер-гроссмейстер, конечно, не нужен. Более того, известно много случаев, когда сильный шахматист оказывается плохим тренером.

В муниципальных школах — свои трудности. Там не может заниматься больше определенного количества детей. Берут только с семи лет. Если ребенок через два года не получает разряд, и через четыре года не станет КМС, то его обязаны отчислить.

Подводя итог, скажу: можно стать сильным шахматистом, не платя за это денег. Но с деньгами эта задача решается проще.

* В материале представлены средние цены на спортивные товары и услуги в Челябинске. Указанная итоговая стоимость занятий спортом является ориентировочной. Эта цифра зависит от желаний и возможностей каждой конкрентой семьи.