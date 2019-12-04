Каток в Челябинске: расписание, цены, сеансы в 2020 году
С приходом зимы в городе залили стадионы. Каток в Челябинске можно посетить буквально в каждом районе. Так что выбраться и покататься не составит труда. Понятно, что в выходные народу будет больше, поэтому внимательно смотрите наше расписание. А вот цены на каток в Челябинске остаются без изменений вне зависимости от дня недели.
Многие жители Челябинска, когда идут на каток, рассчитывают взять в аренду коньки. Обратите внимание, что их выдаются под залог за каждую пару. Залогом могут быть водительское удостоверение или денежная сумма (от 1 000 до 2 000 руб.). Детям до 14 лет инвентарь выдается под залог свидетельства о рождении и копии паспорта родителей.
Представляем подборку ледовых катков в 2020 году в Челябинске. В этом сезоне у нас их семь штук.
Каток в парке Гагарина (около сцены)
Коммуны, 122/1.
Тел.: (351) 265-58-70.
Часы работы: будни 12:00 — 21:00, суббота с 10:00 — 22:00, воскресенье — с 10:00 до 21:00 (выдача коньков за час до закрытия катка).
Цены: входной билет — 100 руб., детский — 60 руб. (без ограничения времени).
Прокат коньков: 110 руб./час, детский — 60 руб./час.
Работают гардероб, точки общепита.
Каток в горсаду Пушкина
Орджоникидзе, 58а
Тел.: (351) 237-17-77
Часы работы: будни 11:00 — 21:00, выходные 10:00 — 22:00.
Цены: вход со своими коньками — 100 руб. (без ограничения времени), детский (до 5 лет) — бесплатно (при наличии свидетельства о рождении), для сопровождающих — 50 руб.
Прокат: коньки хоккейные — 120 руб./час, коньки фигурные — 100 руб./час, коньки детские двухполозные (28-30 размер) — 50 руб./час.
Работают гардероб, буфет, кафе.
Каток в горсаду им. Пушкина с видом на колесо обозрения.Фото: СОЦСЕТИ
Каток центра спорта и отдыха «Лыжная база» (бывшая «Вторчермет»)
Комсомольский пр-кт, 92
Тел.: (351) 796-70-08, 244-28-76.
Часы работы: с 10:00 до 22:00
Цены: входной билет — 130 руб. (взрослый), 70 руб. (детский), сезонный абонемент посещения (детский) — 1500 руб.
Прокат: со входом на каток — 100 руб./час (без ограничения времени — 150 руб).
Работают гардероб, буфет, кафе.
Каток на Молдавской в Челябинске — единственный на Северо-Западе.Фото: Андрей АБРАМОВ
Каток в Саду Победы
Героев Танкограда, 79
Тел.: +7 (950) 743-37-03
Часы работы: будни 12:00 — 22:00, выходные — 10:00 — 22:00.
Цены: входной билет — 100 руб/час (взрослый), 50 руб/час (детский).
Прокат: 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский).
Работает гардероб, буфет, кафе.
Каток на стадионе «Металлург»
Первого Спутника, 4
Тел.: (351) 725-42-43
Часы работы: понедельник — выходной, будни 16:00 — 21:00; выходные, праздники — 12:00 — 22:00.
Цены: входной билет — 50 руб (без ограничения времени).
Прокат: 80 руб.
Работают теплые раздевалки, гардероб, кафе.
Каток спортивного комплекса «Сигнал»
Чистопольская, 27
Тел.: (351) 253-86-25, 255-53-98, 255-11-62
Часы работы: с 10.00 до 21.00
Вход бесплатный.
Прокат: 100 руб. (взрослый), 70 руб. (детский).
Работают теплые раздевалки.
Ледовый дворец «Уральская молния» (крытый каток)
Труда, 187а
Тел.: (351) 264-07-99, 264-08-15, 264-07-85
Часы работы: будни с 19.00 до 23:30, сеансы в выходные и праздничные — 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00, 22.00 — 23.30
цены: вход от 100 (детский) до 250 руб (взрослый), прокат коньков — 150 руб.
Работает гардероб, буфет, кафе.
КСТАТИ
С конца ноября начали готовить ледовые площадки и во дворах Челябинска. МБУ «Спортивный город» до 16 декабря зальет 75 хоккейных кортов в столице Южного Урала. Смотри список здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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