Каток в Челябинске: расписание, цены, сеансы в 2020 году

С приходом зимы в городе залили стадионы. Каток в Челябинске можно посетить буквально в каждом районе. Так что выбраться и покататься не составит труда. Понятно, что в выходные народу будет больше, поэтому внимательно смотрите наше расписание. А вот цены на каток в Челябинске остаются без изменений вне зависимости от дня недели.

Многие жители Челябинска, когда идут на каток, рассчитывают взять в аренду коньки. Обратите внимание, что их выдаются под залог за каждую пару. Залогом могут быть водительское удостоверение или денежная сумма (от 1 000 до 2 000 руб.). Детям до 14 лет инвентарь выдается под залог свидетельства о рождении и копии паспорта родителей.

Представляем подборку ледовых катков в 2020 году в Челябинске. В этом сезоне у нас их семь штук.

Каток в парке Гагарина (около сцены)

Коммуны, 122/1.

Тел.: (351) 265-58-70.

Часы работы: будни 12:00 — 21:00, суббота с 10:00 — 22:00, воскресенье — с 10:00 до 21:00 (выдача коньков за час до закрытия катка).

Цены: входной билет — 100 руб., детский — 60 руб. (без ограничения времени).

Прокат коньков: 110 руб./час, детский — 60 руб./час.

Работают гардероб, точки общепита.

Каток в горсаду Пушкина

Орджоникидзе, 58а

Тел.: (351) 237-17-77

Часы работы: будни 11:00 — 21:00, выходные 10:00 — 22:00.

Цены: вход со своими коньками — 100 руб. (без ограничения времени), детский (до 5 лет) — бесплатно (при наличии свидетельства о рождении), для сопровождающих — 50 руб.

Прокат: коньки хоккейные — 120 руб./час, коньки фигурные — 100 руб./час, коньки детские двухполозные (28-30 размер) — 50 руб./час.

Работают гардероб, буфет, кафе.

Каток в горсаду им. Пушкина с видом на колесо обозрения.Фото: СОЦСЕТИ

Каток центра спорта и отдыха «Лыжная база» (бывшая «Вторчермет»)

Комсомольский пр-кт, 92

Тел.: (351) 796-70-08, 244-28-76.

Часы работы: с 10:00 до 22:00

Цены: входной билет — 130 руб. (взрослый), 70 руб. (детский), сезонный абонемент посещения (детский) — 1500 руб.

Прокат: со входом на каток — 100 руб./час (без ограничения времени — 150 руб).

Работают гардероб, буфет, кафе.

Каток на Молдавской в Челябинске — единственный на Северо-Западе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Каток в Саду Победы

Героев Танкограда, 79

Тел.: +7 (950) 743-37-03

Часы работы: будни 12:00 — 22:00, выходные — 10:00 — 22:00.

Цены: входной билет — 100 руб/час (взрослый), 50 руб/час (детский).

Прокат: 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский).

Работает гардероб, буфет, кафе.

Каток на стадионе «Металлург»

Первого Спутника, 4

Тел.: (351) 725-42-43

Часы работы: понедельник — выходной, будни 16:00 — 21:00; выходные, праздники — 12:00 — 22:00.

Цены: входной билет — 50 руб (без ограничения времени).

Прокат: 80 руб.

Работают теплые раздевалки, гардероб, кафе.

Каток спортивного комплекса «Сигнал»

Чистопольская, 27

Тел.: (351) 253-86-25, 255-53-98, 255-11-62

Часы работы: с 10.00 до 21.00

Вход бесплатный.

Прокат: 100 руб. (взрослый), 70 руб. (детский).

Работают теплые раздевалки.

Ледовый дворец «Уральская молния» (крытый каток)

Труда, 187а

Тел.: (351) 264-07-99, 264-08-15, 264-07-85

Часы работы: будни с 19.00 до 23:30, сеансы в выходные и праздничные — 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00, 22.00 — 23.30

цены: вход от 100 (детский) до 250 руб (взрослый), прокат коньков — 150 руб.

Работает гардероб, буфет, кафе.

КСТАТИ

С конца ноября начали готовить ледовые площадки и во дворах Челябинска. МБУ «Спортивный город» до 16 декабря зальет 75 хоккейных кортов в столице Южного Урала. Смотри список здесь.