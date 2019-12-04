Езжу по Челябинску со страхом на такси. А куда деваться!

Таксисты Челябинска так и не вышли на забастовку, которую анонсировали сегодня. Напомним, вместе с коллегами из Екатеринбурга наши водители планировали игнорировать заказы в вечерний час-пик с 16 до 20 часов. Причина — низкие тарифы.

— Даже если упахиваться, больше 250 рублей в час не заработать, — жалуются водители.

Но жаловаться — это одно, а зарабатывать надо — на носу Новый год! Конкуренция жесткая. В городе действуют все популярные в России агрегаторы. И они опускают цены. Тарифы сейчас ниже, чем были до повышения курса евро пять лет назад. Тогда минимальная поездка была от 100 рублей.

В общем, забастовка не прошла. И хорошо, иначе бы мы получили высокие цены при низком качестве...

Я не люблю* челябинское такси. Потому что в нем работают не настоящие таксисты, а кто попало. Они часто не знают города и надеются на умный навигатор. Даже если электронный помощник показывает самый неудобный и долгий путь «из точки А в точку Б», они слепо следуют маршруту, хотя соседние улицы более удобны для поездки.

Я не люблю челябинских таксистов потому, что в их машинах, как правило, нет ремней безопасности на задних сиденьях. Почему? Разве сзади люди не ездят?

— Садитесь на переднее сиденье и пристегивайтесь, — сказали как-то мне.

Потрясающий ответ!

Мне не нравится, когда в такси орет музыка. Почти всегда в салоне колонки установлены за задними сиденьями: все децибелы и бум-бум проходят через мои уши и голову. Попросишь сделать потише, сделают, но при этом выразят на лице недовольство. Настроение испорчено.

А проходил ли водитель медкомиссию накануне выхода в рейс? А кто осмотрел его автомобиль? Или таксист просто закинул деньги на счет агрегатора и с температурой вышел на работу?

Один раз на вызов ко мне приехал мигрант. Рядом с ними сидел еще один мигрант. На заднем сиденье стояла большая спортивная сумка. Что в ней? Я даже открывать дверцу машины не стала, развернулась и пошла. А изумленный водитель не понимал, почему я не еду: «Друг скоро выйдет, садись!».

Я бы с удовольствием не пользовалась услугами такси, а оплачивала бы поездку в муниципальном общественном транспорте. Но пока, перекрестившись, еду на такси. Или в маршрутке (тоже тема для отдельной публикации). И жду, когда появится больше автобусов, трамваев. А таксист станет работать не на агрегатор, а на муниципальный таксопарк.

* Таксисты тоже могут рассказать о пассажирах, что дышат в салоне перегаром, нагло себя ведут и портят водителю настроение. Но это не мои проблемы. Я не дышу перегаром, и не грублю водителю. И готова платить больше за поездку, но чтобы быть меня вез профессионал, а не мигрант в свободное от торговли время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У челябинских таксистов своя правда: «Нас держат за рабов, которые работают сутками!» (подробнее)

КСТАТИ

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КОММЕНТАРИЙ

Когда автобусы составят конкуренцию такси?

— В этом году Челябинск приобрел 66 низкопольных автобусов. Это общероссийская и общемировая тенденция. Важно, чтобы и люди и на колясках, и родители с детскими колясками могли удобно передвигаться по городу, — рассказал КП-Челябинск начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Возобновляем работу маршрутов, закрытых несколько лет назад из-за нехватки подвижного состава. Например, №71 и N81.

Программу модернизации общественного транспорта власти обещают продолжить. По словам начальника городского управления транспорта Максима Кичеева, акцент нужно сделать на покупке автобусов особо большого класса, 12-14 метров в длину, с «гармошкой».

Откровения таксиста из Челябинска: забастовку не поддерживаю, но работа бесит 00:00 00:00

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