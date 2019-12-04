Откровения таксиста: «Приложению не важно кого грабить: водителя или пассажира»

Таксисты в России объявили забастовку в часы пик: с 16:00 до 20:00 договорились не брать заказы от агрегаторов. Но челябинские таксисты не присоединились к протесту. Что же вынуждает этих людей работать по 20 часов — рассказал водитель одного из таксопарков Вадим. Текст ниже — его монолог.

— Приложения для поиска такси фактически монополизировали ценообразование. Их тарифы не позволяют водителю зарабатывать, соблюдать правила и обслуживать машину одновременно, что сказывается на безопасности пассажиров. У нас нет записи в трудовой — только договор аренды у тех, кто берет машину. С маленьким примечанием — «не для коммерческой деятельности». Нам легко могут сказать: какая забастовка, если вы все нелегалы?

Откровения таксиста из Челябинска: забастовку не поддерживаю, но работа бесит 00:00 00:00

В Челябинске профессиональные таксисты давно исчезли. Оставшиеся не смогут объединиться и сформулировать требования, которые бы устраивали и водителей, и пассажиров, и государство. Им некогда, потому как агрегатор порождает разобщенность, свободного времени ни у кого не хватает.

МЫ НЕ ОБОРЗЕЛИ — МЫ ЗАДОЛБАЛИСЬ

Агрегатору уходит среднем 15%. Некоторые совместно с таксопарками «обувают» водителей на 25%. 99% красивых брендированных авто — аренда. За восемь часов водитель такого зарабатывает ноль. Это рабские условия! Поэтому таксисты работают по 12-16 часов, на энергетиках — 20 часов, на запрещенных веществах — еще больше. Отсюда и рост аварийности, и пострадавшие… Поэтому в подавляющем большинстве случаев за рулем красивого авто — раб-убийца. Но он узнает это позже.

Лет пять назад авария по вине водителя такси, даже без трупов, могла спровоцировать скандал, а агрегатор потребовали бы закрыть навсегда. Сейчас в Челябинске, по неофициальной статистике, которую ведут сами таксисты, еженедельно попадают в ДТП от четырех до семи авто только одного приложения. А ведь еще есть другие…

Агрегаторы нарушили негласную аксиому: никакая поездка в четырехместном такси не может стоить дешевле, чем стоит проезд вчетвером в маршрутном. Даже одной остановки. С этого момента начался отток профессионалов из отрасли. А также замедлилось развитие общественного транспорта. И мы все — и водители, и пассажиры — с подачи агрегаторов этому невольно потворствуем.

Сегодня только одно приложение вводит ограничение по работе. И это не восемь часов, как положено по трудовому кодексу, а 16 — это то время, за которое водитель может что-то заработать. Нас никак не проверяют перед выездом. У агрегаторов абсолютно безответственный бизнес — это «информационный сервис». Ответственность перекладывают на таксопарки и водителей.

ПРАВАМ ТРИ ГОДА — ТЫ ТАКСИСТ

Сейчас к водителям есть только одно требование — чтобы правам было не менее трех лет. Пролежал документ на полке три года — все, ты профессиональный таксист.

Водителем такси можно пойти на подработку. Мне кажется, власти устраивает такая ситуация. Сейчас не очень хорошая экономическая обстановка, и любой человек, у которого есть права, может свести концы с концами, сев за руль. Это лучше криминального пути.

Чтобы ситуация начала улучшаться, необходимо государственное регулирование минимальной планки тарифов. Да, это увеличит стоимость поездки. Не в разы, но до адекватной и понятной как водителям, так и пассажирам величины. Это естественным образом как ограничит время работы, так и привлечет профессионалов. Снижение комиссии? Пусть решит государство. Насколько справедливо, что агрегатор берет с водителя такие суммы, а бюджет не получает налоги.

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