2019-12-05T11:01:02+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

«Комсомольская правда» подвела итоги второго конкурса «Лучший строитель»

Читатели сайта «Комсомолки» выбрали лучшие компании в 27 «строительных» номинациях
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3 декабря банкетном зале «Fusion» отеля «Парк-сити» прошла торжественная церемония награждения победителей и участников второго конкурса народного онлайн-голосования «Лучший строитель. Южный Урал». Лучшие строители, дизайнеры, производители и продавцы материалов получили памятные статуэтки и дипломы от «Комсомольской правды».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конкурс «Лучший строитель» стартовал на нашем сайте 1 июля, в течение пяти месяцев читатели «Комсомолки» голосовали за лидеров строительной индустрии Челябинской области. Во «Fusion», таким образом, собрались действительно лучшие — те, кого выбрали сами южноуральцы.

— Постоянно приходится слышать, что в Челябинской области все плохо, что отсюда уезжают люди, — рассказала директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова. — Начиная конкурс, мы хотели показать, что это не так. У нас строятся дома, люди покупают и ремонтируют квартиры — жизнь продолжается!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Своих любимцев в строительной сфере выбирали не только читатели сайта. Конкурс проходил при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. На мероприятии свое ведомство представил заместитель министра Евгений Курилов. Он же назвал «избранника» минстроя: по версии правительства, лучшей строительной компанией 2019 года стал «Трест Магнитострой».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Викторович вручил представителям треста диплом и памятную статуэтку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одного персонального победителя назвала руководитель Консультационного центра «ВнешЭкономАудит» Татьяна Лобко: представители Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки получили сертификат на бесплатные консультации специалистов-аудиторов.

Но главным событием стало, конечно, вручение наград победителям народного голосования. Заметим, что многие наши победители, поднимаясь на сцену, признавались — они вовсе не гнались за победой. Некоторые узнали о количестве отданных им голосов только накануне церемонии награждения. По словам замминистра Курилова, это свидетельствует о репрезентативности конкурса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучший строительный магазин» большинство посетителей нашего сайта выбрали «Леруа Мерлен». Кстати, год назад эта сеть также одерживала победу в конкурсе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Данила Пухленкина, руководителя обособленного подразделения предприятия «Металл Профиль», стало сюрпризом признании компании лучшей в сфере производства и продажи строительных материалов»: год назад, когда «Металл Профиль» уже выигрывал в этой номинации, Данил Эдуардович работал в другом регионе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшим строительным рынком второй год подряд был признан оптово-розничный центр отделочных и строительных материалов CHELSI.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Агентством недвижимости номер один южноуральцы признали сеть офисов «Форум недвижимость».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшим экспертом в сфере жилья стала ГК «Компаньон». К сожалению, ее руководитель, известный в Челябинске бизнесмен и общественный деятель Арсен Унанян, на церемонии награждения не смог присутствовать. Награда была вручена исполнительному директору АН «Компаньон» представитель компании Елене Головковой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники ЮУ КЖСИ поднимались на сцену за дипломами и наградами еще дважды: корпорация заняла первое место в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья стандарт-класса», а их детище, микрорайон «Белый хутор», стал лучшим в номинации «Жилой комплекс».

Самым продвинутым южноуральцы признали проект «Город «L-Town» от ООО «Арк Групп»: этот комплекс победил в номинации «Инновации в жилищном строительстве».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместителю руководителя отдела продаж компании «Легион» Елене Шагаповой пришлось выходить за наградами четырежды: само предприятие добилось победы в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса», а его проекты победили в четырех других: ЖК «Башня Свободы» занял первое место как «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья бизнес-класса», небезызвестный ЖК «Ньютон» стал «Лучшим жилым комплексом», «Лучшей Управляющей компанией» стала «дочка» «Легиона» УК «Галион».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Лучшим жилым комплексом бизнес-класса» стал ЖК «Лесопарковый».

А еще один жилой комплекс, «Ясный берег» победил в номинации «Прорыв года».

Как и год назад, «Лучшим производителем строительных конструкций» стал Челябинский завод современных конструкций, а «Лучшей компанией в дорожно-строительной отрасли» — «Челябдорремстрой». В номинации «Лучшая компания , оказывающая услуги в сфере ремонта и благоустройства зданий» снова победила «Тихо-74».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Онлайн-гипермаркет «РусДверь» читатели «Комсомолки» во второй раз «назначили» «Лучшей компанией по производству и продаже дверей». Кстати, директор гипермаркета Руслан Шарипов и одна из менеджеров компании оказались еще и удачливыми: во время розыгрыша призов от партнеров «КП» они выиграли бутылку «Вилла Бланка» и дизайнерский блокнот популярного художника Васи Ложкина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбирая окна, большинство читателей отдали предпочтение компании «Алькор».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Лучшей компанией по производству декоративных покрытий» второй год подряд стал салон LUX DECOR.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Лучшим дизайнером» стали новички конкурса — Студия архитектуры и дизайна «Мечты сбываются».

«Лучшей деревообрабатывающей компанией» признан «ЧелябЛесТорг». А в сфере малоэтажного строительства пальму первенства завоевала «Проконструкция-О».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Торгово-строительная компания «Зеленый мир» второй год подряд лидирует, по мнению голосовавших, в сфере строительства загородного жилья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Кадры решают все» — для строителей эта сентенция тоже актуальна. Лучшим учреждением для подготовки специалистов в строительной отрасли стал Архитектурно-строительный институт Южно-Уральского госуниверситета.

И, наконец, самым удобным клиентским сервисом, по данным народного голосования, располагает ООО «Дан-Инвест».

Отметим, на празднике присутствовали не только лидеры в 27 номинациях. Участники конкурса, которым не хватило для победы всего нескольких голосов, признавались, что приятно удивлены результатом.

— Я посмотрел таблицу голосования только накануне награждения, когда итоги были уже подведены, — поделился директор ООО «Полистиролбетон-Центр» Евгений Смолин. — Мы и не думали о голосах, даже знакомым особо не говорили, что участвуем в конкурсе. И тем не менее выяснилось, что у «Полистиролбетон-Центра» — почти 200 благодарных клиентов-читателей «Комсомолки». Это вдохновляет! В следующем году постараемся стать лучшими!

Праздник для строителей не состоялся бы без помощи друзей «КП» в Челябинске.

Генеральный партнер проекта — «Примсоцбанк». Миссия банка — установить прочные взаимовыгодные партнерские отношения с клиентами, предоставляя им качественные и эффективные банковские продукты и услуги.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Победители конкурса еще и фотографировались на память на фоне фирменного баннера «Комсомольской правды», украшенного сотрудниками сети салонов цветов и флористики «Цветопторг».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сети салонов цветов и флористики «Цветопторг» работает более 40 специалистов по фитодизайну, на сезонные работы дополнительно приглашаются до 30 человек. Сотрудники компании регулярно проходят обучение у крупнейших специалистов в РФ. Многолетние исследования фактуры растительного материала позволили «Цветопторгу» разработать и запатентовать уникальные технологии, позволяющие создавать цветочные шедевры, которые могут храниться длительное время. Наши профессиональные флористы и собственная служба доставки цветов в Челябинске обеспечивают оперативное выполнение заказов.

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отдельное спасибо вокалисту Евгению Мотовилову за музыкальное наполнение мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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