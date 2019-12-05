«Комсомольская правда» подвела итоги второго конкурса «Лучший строитель»

3 декабря банкетном зале «Fusion» отеля «Парк-сити» прошла торжественная церемония награждения победителей и участников второго конкурса народного онлайн-голосования «Лучший строитель. Южный Урал». Лучшие строители, дизайнеры, производители и продавцы материалов получили памятные статуэтки и дипломы от «Комсомольской правды».

Конкурс «Лучший строитель» стартовал на нашем сайте 1 июля, в течение пяти месяцев читатели «Комсомолки» голосовали за лидеров строительной индустрии Челябинской области. Во «Fusion», таким образом, собрались действительно лучшие — те, кого выбрали сами южноуральцы.

— Постоянно приходится слышать, что в Челябинской области все плохо, что отсюда уезжают люди, — рассказала директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова. — Начиная конкурс, мы хотели показать, что это не так. У нас строятся дома, люди покупают и ремонтируют квартиры — жизнь продолжается!

Своих любимцев в строительной сфере выбирали не только читатели сайта. Конкурс проходил при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. На мероприятии свое ведомство представил заместитель министра Евгений Курилов. Он же назвал «избранника» минстроя: по версии правительства, лучшей строительной компанией 2019 года стал «Трест Магнитострой».

Евгений Викторович вручил представителям треста диплом и памятную статуэтку.

Еще одного персонального победителя назвала руководитель Консультационного центра «ВнешЭкономАудит» Татьяна Лобко: представители Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки получили сертификат на бесплатные консультации специалистов-аудиторов.

Но главным событием стало, конечно, вручение наград победителям народного голосования. Заметим, что многие наши победители, поднимаясь на сцену, признавались — они вовсе не гнались за победой. Некоторые узнали о количестве отданных им голосов только накануне церемонии награждения. По словам замминистра Курилова, это свидетельствует о репрезентативности конкурса.

В номинации «Лучший строительный магазин» большинство посетителей нашего сайта выбрали «Леруа Мерлен». Кстати, год назад эта сеть также одерживала победу в конкурсе.

Для Данила Пухленкина, руководителя обособленного подразделения предприятия «Металл Профиль», стало сюрпризом признании компании лучшей в сфере производства и продажи строительных материалов»: год назад, когда «Металл Профиль» уже выигрывал в этой номинации, Данил Эдуардович работал в другом регионе.

Лучшим строительным рынком второй год подряд был признан оптово-розничный центр отделочных и строительных материалов CHELSI.

Агентством недвижимости номер один южноуральцы признали сеть офисов «Форум недвижимость».

Лучшим экспертом в сфере жилья стала ГК «Компаньон». К сожалению, ее руководитель, известный в Челябинске бизнесмен и общественный деятель Арсен Унанян, на церемонии награждения не смог присутствовать. Награда была вручена исполнительному директору АН «Компаньон» представитель компании Елене Головковой.

Сотрудники ЮУ КЖСИ поднимались на сцену за дипломами и наградами еще дважды: корпорация заняла первое место в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья стандарт-класса», а их детище, микрорайон «Белый хутор», стал лучшим в номинации «Жилой комплекс».

Самым продвинутым южноуральцы признали проект «Город «L-Town» от ООО «Арк Групп»: этот комплекс победил в номинации «Инновации в жилищном строительстве».

Заместителю руководителя отдела продаж компании «Легион» Елене Шагаповой пришлось выходить за наградами четырежды: само предприятие добилось победы в номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса», а его проекты победили в четырех других: ЖК «Башня Свободы» занял первое место как «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья бизнес-класса», небезызвестный ЖК «Ньютон» стал «Лучшим жилым комплексом», «Лучшей Управляющей компанией» стала «дочка» «Легиона» УК «Галион».

«Лучшим жилым комплексом бизнес-класса» стал ЖК «Лесопарковый».

А еще один жилой комплекс, «Ясный берег» победил в номинации «Прорыв года».

Как и год назад, «Лучшим производителем строительных конструкций» стал Челябинский завод современных конструкций, а «Лучшей компанией в дорожно-строительной отрасли» — «Челябдорремстрой». В номинации «Лучшая компания , оказывающая услуги в сфере ремонта и благоустройства зданий» снова победила «Тихо-74».

Онлайн-гипермаркет «РусДверь» читатели «Комсомолки» во второй раз «назначили» «Лучшей компанией по производству и продаже дверей». Кстати, директор гипермаркета Руслан Шарипов и одна из менеджеров компании оказались еще и удачливыми: во время розыгрыша призов от партнеров «КП» они выиграли бутылку «Вилла Бланка» и дизайнерский блокнот популярного художника Васи Ложкина.

Выбирая окна, большинство читателей отдали предпочтение компании «Алькор».

«Лучшей компанией по производству декоративных покрытий» второй год подряд стал салон LUX DECOR.

«Лучшим дизайнером» стали новички конкурса — Студия архитектуры и дизайна «Мечты сбываются».

«Лучшей деревообрабатывающей компанией» признан «ЧелябЛесТорг». А в сфере малоэтажного строительства пальму первенства завоевала «Проконструкция-О».

Торгово-строительная компания «Зеленый мир» второй год подряд лидирует, по мнению голосовавших, в сфере строительства загородного жилья.

«Кадры решают все» — для строителей эта сентенция тоже актуальна. Лучшим учреждением для подготовки специалистов в строительной отрасли стал Архитектурно-строительный институт Южно-Уральского госуниверситета.

И, наконец, самым удобным клиентским сервисом, по данным народного голосования, располагает ООО «Дан-Инвест».

Отметим, на празднике присутствовали не только лидеры в 27 номинациях. Участники конкурса, которым не хватило для победы всего нескольких голосов, признавались, что приятно удивлены результатом.

— Я посмотрел таблицу голосования только накануне награждения, когда итоги были уже подведены, — поделился директор ООО «Полистиролбетон-Центр» Евгений Смолин. — Мы и не думали о голосах, даже знакомым особо не говорили, что участвуем в конкурсе. И тем не менее выяснилось, что у «Полистиролбетон-Центра» — почти 200 благодарных клиентов-читателей «Комсомолки». Это вдохновляет! В следующем году постараемся стать лучшими!

Праздник для строителей не состоялся бы без помощи друзей «КП» в Челябинске.

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Победители конкурса еще и фотографировались на память на фоне фирменного баннера «Комсомольской правды», украшенного сотрудниками сети салонов цветов и флористики «Цветопторг».

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Отдельное спасибо вокалисту Евгению Мотовилову за музыкальное наполнение мероприятия.