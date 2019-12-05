2019-12-05T15:02:19+03:00
Общество

«Сам виноват»: в школе, где избили кадета, рассказали о пострадавшем мальчике

Родители и педагоги обвиняют в cлучившемся самого ребенка
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Мама мальчишки борется за ребенка. Другие родители ее осуждают. Фото: из семейного архива.Мама мальчишки борется за ребенка. Другие родители ее осуждают. Фото: из семейного архива.
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 ноября, группа мальчишек избила второклассника Артема (имя измененоред.) за забором школы в Долгодеревенском. Сейчас парень в больнице с сотрясением мозга. Мама школьника утверждает, что ее ребенка травят около месяца, но учитель на это закрывает глаза. Она надеется: после огласки в прессе ее сына оставят в покое, а нападавших накажут. Заявление в отдел полиции женщина уже написала.

— Идет проверка. Участников избиения обязательно возьмут на учет в отделе по делам несовершеннолетних. С их родителями проведут профилактические беседы, — пояснили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

А тем временем в нашу редакцию обратились родители одноклашек Артема. Они уверены, что мальчишка «получил по заслугам».

— Он замучил весь класс! Мы устали от этого мальчика. Его побили за длинный язык, — рассказала Наталья Инина.

По словам женщины, Артем с первых же дней выделялся непредсказуемым поведением. Мог подойти и ударить девчонку. Ее дочери мальчик едва не выбил карандашом глаз и стукнул лбом о парту. Пару недель назад в столовой он вылил компот и ударил стаканом по голове другого мальчишку.

— В первом классе мы его жалели. В садик мальчик не ходил. Ждали, пока адаптируется. Но уже тогда мы просили исключить ребенка из нашего класса. В этом году практически все настроены против Артема. Из 26 детей в классе родители 20 уже подписали коллективное письмо в защиту своих детей. Недовольных стало больше, особенно когда его неадекватная мать ославила нашу школу, — возмущается Наталья.

В самой школе историю комментировать отказались. Но заметили, что паренек на самом деле непростой мальчик и, возможно, сам спровоцировал инцидент.

— Нас действительно в школе не любят, — признается мама Артема. — Сын не ходил в детский сад, он открытый, прямой. Что думает, то и скажет. А я активно указываю на проблемы. На второй день учебы в школе я возмутилась, что хлеб в столовой кладут прямо на стол, только у педагогов для этого предусмотрены тарелки. Так я и стала в чужих глазах «неадекватной».

Семья ждет результаты проверки полиции. Переводиться на домашнее обучение (это Артему уже предлагали) и менять учебное заведение близкие мальчика не хотят. Они просят помочь им наладить отношения в классе и в школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А чья позиция ближе вам?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Новости 24
Новая школа и поликлиника: Алексей Текслер и Виталий Мутко договорились о стройках в Челябинске
Пенсионерка из Челябинска продает за миллион вышитую копию знаменитого шедевра
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Главу района в Челябинске урбанисты заклеймили убийцей здоровых деревьев
Житель Челябинска пригрозил взорвать банк после отказа в кредите
Мокрый снегопад ждут в Челябинской области
В Челябинске и Магнитогорске пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia
Полицейские отыскали похитителя красивой собаки в Челябинской области
В Челябинске наградят автора лучшего проекта благоустройства городской свалки
Врач-вампир из Челябинска, которого упрятали в психдиспансер, попросился на свободу
Под Челябинском в кювет рухнул строительный кран