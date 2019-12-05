«Сам виноват»: в школе, где избили кадета, рассказали о пострадавшем мальчике

В пятницу, 29 ноября, группа мальчишек избила второклассника Артема (имя изменено —ред.) за забором школы в Долгодеревенском. Сейчас парень в больнице с сотрясением мозга. Мама школьника утверждает, что ее ребенка травят около месяца, но учитель на это закрывает глаза. Она надеется: после огласки в прессе ее сына оставят в покое, а нападавших накажут. Заявление в отдел полиции женщина уже написала.

— Идет проверка. Участников избиения обязательно возьмут на учет в отделе по делам несовершеннолетних. С их родителями проведут профилактические беседы, — пояснили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

А тем временем в нашу редакцию обратились родители одноклашек Артема. Они уверены, что мальчишка «получил по заслугам».

— Он замучил весь класс! Мы устали от этого мальчика. Его побили за длинный язык, — рассказала Наталья Инина.

По словам женщины, Артем с первых же дней выделялся непредсказуемым поведением. Мог подойти и ударить девчонку. Ее дочери мальчик едва не выбил карандашом глаз и стукнул лбом о парту. Пару недель назад в столовой он вылил компот и ударил стаканом по голове другого мальчишку.

— В первом классе мы его жалели. В садик мальчик не ходил. Ждали, пока адаптируется. Но уже тогда мы просили исключить ребенка из нашего класса. В этом году практически все настроены против Артема. Из 26 детей в классе родители 20 уже подписали коллективное письмо в защиту своих детей. Недовольных стало больше, особенно когда его неадекватная мать ославила нашу школу, — возмущается Наталья.

В самой школе историю комментировать отказались. Но заметили, что паренек на самом деле непростой мальчик и, возможно, сам спровоцировал инцидент.

— Нас действительно в школе не любят, — признается мама Артема. — Сын не ходил в детский сад, он открытый, прямой. Что думает, то и скажет. А я активно указываю на проблемы. На второй день учебы в школе я возмутилась, что хлеб в столовой кладут прямо на стол, только у педагогов для этого предусмотрены тарелки. Так я и стала в чужих глазах «неадекватной».

Семья ждет результаты проверки полиции. Переводиться на домашнее обучение (это Артему уже предлагали) и менять учебное заведение близкие мальчика не хотят. Они просят помочь им наладить отношения в классе и в школе.

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