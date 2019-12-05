«Грозит до 5 лет»: пенсионер обругал коммунальщиков, и его обвинили в терроризме

71-летний пенсионер Николай Геннадьевич Колязин (имя изменено) живет в городе Чебаркуль Челябинской области. Хоть и давно на пенсии, но дома не сидит. В прошлом он военный — подполковник. Любит, чтобы во всем были порядок и дисциплина. За это качество земляки избрали его председателем гаражного кооператива и садоводческого товарищества.

И на этом фронте у Николая Геннадьевича одни победы — без недочетов и перерасходов. Но с июня появился у него второй фронт. Местный ЖЭК начал «партизанить» — требовать по квитанции платить сверх положенного. Пошел пенсионер в атаку:

— Вы мне метраж в квитанции на два метра превысили. Это 200 рублей в месяц!

В ответ: «Привезите документы на квартиру». Привез. Обещали пересчитать. Проходит июль, август. Уже сентябрь идет. Пенсионер каждый месяц атакует ЖЭК, а там отбиваются:

— Все пересчитаем, учтем переплату.

«У НАС ЭКОНОМИСТ УВОЛИЛАСЬ»

Однако ЖЭК наносит очередной удар и присылает в октябре квитанцию с той же ошибкой по метражу. Оказывается, бывшая экономист уволилась, а новая не в курсе. И снова просят привезти документы.

Но через месяц опять приходит квитанция с переплатой. Получает ее пенсионер, садится на телефон. И понимает, что по полевой рации во время артобстрела в штаб дозвониться проще, чем по номеру экономиста ЖЭКа.

НАГРЯНУЛА ПОЛИЦИЯ

— С 9 до 13 часов он сделал больше двух десятков звонков. Либо короткие гудки, либо трубку снимают и тут же кладут, — рассказывает адвокат и старый знакомый Колязина, тоже военный в прошлом Сергей Горин. — В 13.06 дозвонился. Экономист сняла трубку и сказала, что у нее обед. И тогда он ответил: «Покушать время находите, а с гражданами поговорить — нет. Вас там всех взорвать надо!»

Через полчаса в дверь к Николаю Геннадьевичу постучали:

— Это полиция, никому не двигаться…

И повезли в отделение, как террориста, угрожавшего взорвать ЖЭК. К девяти вечера разобрались, что никакой перед ними не террорист, а человек, уставший от издевательств ЖЭКа.

Но есть заявление и, соответственно, есть дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А это до пяти лет заключения и штраф от пятисот тысяч.

Рис: Валентин ДРУЖИНИН.

Экономист утверждает, что человек по телефону сказал ей: «При чем тут обед, у вас под зданием — мина».

«НИКТО И НЕ ДУМАЛ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ»

— Он не говорил ни о каких минах. Это все неправда, — уверяет адвокат. — Записи разговора, к сожалению, нет. Но в 13.37 мой подзащитный снова дозвонился до ЖЭКа — этот звонок зафиксирован на телефонной станции. И поговорил с руководителем. Тот извинился перед пенсионером. Все были на рабочих местах. Никто из здания не эвакуировался. А значит, не было никакой угрозы минирования!

Сейчас идут проверки, но адвокат хочет добиться, чтобы с его подзащитного сняли все обвинения до суда.

— Николай Геннадьевич не отрицает то, что сгоряча бросил фразу «Взорвать вас там всех надо». Но кто из нас такое не говорил в сердцах тем же сотрудникам ЖЭКа или чиновникам! Получается, что все мы теперь — террористы?

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