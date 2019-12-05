Челябинск примет Кубок мира по художественной фотографии

Челябинск готовится принять мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Несмотря на то, что заседания президентов стран пройдут в Санкт-Петербурге, Челябинск примет спортивные и культурные события международных форумов.

О программе в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал заместитель губернатора Челябинской области. Вадим Евдокимов.

— Губернатор Алексей Леонидович Текслер анонсировал множество мероприятий, которые мы примем летом следующего года. Одним из таких событий будут спортивные игры БРИКС — мини-олимпиада за 10 дней. Если вы меня спросите, был ли такой формат ранее в культурно-спортивной программе саммитов, отвечу, что в Индии, во время ее председательствования в БРИКС, проводились товарищеские матчи по футболу. Затем были спортивные состязания по одному-двум видам спорта.

СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ

— Наша страна, как председатель саммитов в 2020 году, взяла на себя обязательства с 22 по 27 июня провести состязания по шести видам спорта между сборными пяти стран, входящих в БРИКС — России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Я назову эти виды спорта: мужской бокс, женский волейбол, уличный баскетбол формата «три на три», самбо, ушу, настольный теннис. Именно эти виды спорта популярны и развиваются в каждой из стран. Поэтому мы ждем в Челябинске сильнейшие юниоры национальных сборных в возрасте от 15 до 22 лет. Будут разыграны 48 комплектов наград. Челябинск традиционно удивляет сильным ярким открытием гостей и участников крупных соревнований, у нас проходящих. Будет ярким и финал. Два этих мероприятия пройдут в ледовой арене «Трактор». Торжественная церемония награждения планируется на 28 июня. Ждем министров спорта пяти стран: награждение проведут именно они.

— Площадок будет несколько, чтобы все игры вместить?

— Конечно. Состязания по волейболу примет дворец спорта «Метар»; команды уличного баскетбола встретятся на отличной площадке ДПиШ им. Крупской на Алом поле; Центр олимпийской подготовки по дзюдо примет соревнования по самбо; спортсмены ушу, как и боксеры, встретятся или во дворце спорта «Юность», или в ледовой арене «Трактор». Соревнования по настольному теннису пройдут в спортивном корпусе Дворца пионеров.

— Помимо спортсменов приезжают сопровождающие лица: тренерский состав, врачи, болельщики.

— 500 человек приедет. Если вы помните, на чемпионат мира по дзюдо в Челябинск прибыли две тысячи спортсменов и сопровождающих лиц: тренеров, судей, врачей. Справились мы тогда на «отлично».

Надеюсь, наши челябинские спортсмены примут участие в тех или иных состязаниях БРИКС: об этом мы узнаем ближе к июню, когда российские федерации будут решать, кто из спортсменов будет защищать честь страны.

НАШИ НАГРАДЫ И СУВЕНИРЫ — НЕ ШИРПОТРЕБ

— Мы славимся оригинальным исполнение наград. Помнится, златоустовские оружейники «вмонтировали» кусочки челябинского метеорита в медали. Удивим и в этот раз?

— Конечно. Оргкомитет традиционно ищет оригинальные решения наградной атрибутики, сувениров, подарков. Златоустовцы у нас традиционно делают оригинальные награды. Например, 7 и 8 декабря на горнолыжном курорте Банное под Магнитогорском пройдет традиционный Первый этап Кубка мира по сноуборду. И уже традиционно златоустовские мастера-оружейники делают медали к этому событию, оригинальные. Надеюсь, спортсмены из 16 стран получат яркие впечатления. Кстати, знаю, что наши оригинальные награды и оригинальная сувенирная продукция находят достойное место в коллекциях гостей праздников, проходящих в Челябинске. Недавно у нас прошел этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Надеюсь, многие челябинцы стали свидетелями этого яркого события. Представителям международной и российской Федераций фигурного катания мы с удовольствием подарили статуэтки от завода каслинского литья в виде юной фигуристки, отлитой в бронзе. Это была авторская работа, подготовленная именно к Гран-при. Не ширпотреб.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИНДИИ, БРАЗИЛИИ, КИТАЯ

— Культурная программа мероприятий саммитов — это программа в Челябинске и в городах области. Раз к нам приедут интересные национальные коллективы, их должны увидеть не только челябинцы.

— Все начнется 25 июля 2020 года. В этот день мы откроем большой Фестиваль национальных культур, посвященный странам БРИКС и ШОС. И затем, в течение трех недель, этот фестиваль будет идти в Челябинске и в городах Челябинской области. Фестиваль будет дни в выходные дни, только на открытых площадках. Мы привозим национальные коллективы из Китая, Бразилии, Индии, России (например, ансамбль танца Игоря Моисеева, или — ансамбль «Березка»). Кроме того, выступит наш прославленный Государственный ансамбль танца «Урал» — его всегда на ура принимают за рубежом. Наши танцоры изучили национальные танцы стран-участниц БРИКС, подготовили оригинальную программу.

Кроме этого, в концерты включены показы модной дизайнерской одежды с элементами народного костюма стран БРИКС.

Из стран ШОС к нам приедут танцевальные коллективы из Узбекистана, из Таджикистана, Казахстана.

НАША ПРИРОДА — В ОБЪЕКТИВЕ ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ МИРА

Приятно, что авторитетная фотографическая организация передала Челябинску право проведения в 2020 году Кубка мира по художественной фотографии. В мае к нам приедут международные звезды фотографии.

Тема Кубка — «Природа», И здесь нам точно есть чем гордиться! Конечно, принимаются работы из других регионов и стран. В течение лета фото будут размещаться на открытой площадке у Исторического музея Челябинской области.