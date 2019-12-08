Что надеть на Новый год-2020: восемь модных и нескучных образов

До главного праздника года осталось три недели. Вот-вот начнется волна корпоративов. Самый волнующий вопрос сейчас для девушек — что надеть на Новый год? Чтобы облегчить вам поиски наряда, мы прогулялись по магазинам Челябинска и собрали восемь стильных образов. А еще попросили стилиста рассказать о трендах, и что ни в коем случае нельзя надевать на корпоратив 2020.

Что в моде?

— Актуальны пайетки, бархат, рукава буфы, «фонарики», лаконичные платья. Можно здорово обыграть брючный костюм: надеть на Новый год яркий, нарядный топ или блузку, дополнить красивой брошью, либо крупными серьгами, стильной сумкой.

Также сейчас актуальны вещи из кожи: юбки, платья, шорты и брюки, Но с кожей рекомендую быть острожной, чтобы не выглядеть вульгарно. Например, кожаные шорты должны быть длиной минимум до середины бедра. С ними хорошо будет смотреться объемная блуза, либо водолазка, — говорит стилист Юлия Зайцева.

Бархат сейчас в моде и смотрится он шикарно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Платье с пайетками - для тех, кто хочет блистать на празднике.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Практичным девушкам, желающим купить наряд ни на один раз, Юлия советует выбрать платье-комбинацию.

— Его можно дополнить жакетом, а талию затянуть ремнем. Получится очень женственный и интересный вариант. Платье потом можно носить в повседневной жизни, добавляя к нему футболки, свитера, жакеты, или даже худи и кеды. Жакет тоже наденете не раз. Его можно носить с юбками, шортами, джинсами — с чем угодно и куда угодно: на работу, в театр или на прогулку.

Можно надеть юбку-сетку или плиссе с красивой блузкой. Либо нарядным боди, как в нашем случае.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Что надеть на Новый год определились. Завершит образ праздничный макияж и прическа. Кудри и сложные конструкции из волос уже не в моде.

— Это могут быть легкие локоны, слегка небрежный пучок. Не надо строить «дома» на голове, завивать волосы на бигуди. Накрутите пряди «утюжком», слегка расправьте локоны пальцами, сбрызните лаком — будет смотреться модно и красиво. Либо можно просто выпрямить волосы и добавить стильный аксессуар.

Для любительниц нежных, романтичных образов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Образ для тех, кто будет отмечать Новый год в клубе или баре.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Какие актуальные цвета надеть на Новый год 2020?

По восточному календарю, 2020-й будет годом металлической крысы. Чтобы задобрить хвостатый символ, можно надеть на Новый год одежду серебристого, белого, серого, молочного или бежевого цвета. Подойдут также светло-желтый, серо-коричневый, пепельный и песочный. Ну, а вообще, цвет наряда может быть любой, главное, чтобы он нравился и подходил вам.

Костюмы, расшитые пайетками, сейчас тоже в тренде. Вариант для смелых и ярких.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вот еще один интересный образ с топом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кожаная юбка, блузка с объемными руками и туфли с сеткой. В таком образе точно не останетесь незамеченной!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Что лучше не надевать на Новый год?

* Зимние сапоги с платьями. Берите с собой сменную обувь — туфли с вечерними нарядами смотрятся куда лучше. Можно надеть батальоны, но облегченного варианта, без меха. И желательно выбирать такие, чтобы была видна щиколотка.

* Леопард. Он может легко испортить образ, сделать его вульгарным. Если не уверены, что можете выгодно вписать звериный принт в образ, лучше выберите другой рисунок.

* Много аксессуаров. Надевать на Новый год одновременно ободок, серьги, браслеты, кольца, подвеску не надо. Что-то одно, максимум два. От комплектов бижутерии тоже лучше отказаться, они уже вышли из моды.

Важно. Вы можете надеть на Новый год нарядное платье, сделать мегакрутую прическу и макияж, но весь образ испортят... колготки. Да-да! К их выбору тоже нужно подойти основательно.

Стилист говорит, чем меньше ден, тем лучше. Идеально 10-20 и обязательно без блеска. Либо вообще 5-10 ден, чтобы колготки были под кожу. Сетку или с рисунком надевать не стоит. Лучше классические: черные или телесные.

P.S. Мы планировали собрать яркие праздничные образы, чтобы вы могли их надеть на Новый год. Но такое ощущение, что на носу Хэллоуин: в магазинах — все черное. Удача, если на вешалках среди монохрома отыщешь изумрудный, синий, золотой или даже фуксию. В поиске цвета мы обошли больше десятка бутиков. Если тоже задумали купить яркий наряд, наберитесь терпения и выделите на шопинг больше времени. Поиск будет непростым. Либо купите одежду базового цвета и оживите образ сочными аксессуарами.

Благодарим за помощь в создании образа бьюти-мастеров салона красоты «Леди’С».

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