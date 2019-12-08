«Хорошенько отдохнул»: на посетителя спа-салона в Челябинске написали заявление об изнасиловании

Отдых в спа-салоне — одном из тех, что славятся сомнительной репутацией, — едва не обернулся для жителя Челябинска серьезной проблемой. После того, как выяснилось, что у мужчины не хватает денег, на него написали заявление об изнасиловании, хотя никакого интима не было вовсе. По крайней мере, так говорит посетитель.

Челябинец согласился рассказать свою историю, попросив не называть своего имени. Однако КП-Челябинск сделала запрос в полицию и получила подтверждение, что такой гражданин действительно фигурирует в документах.

— Возвращался домой из гостей, захотелось расслабиться. Зашел в спа-салон неподалеку от моего дома в центре Челябинска. Подвальное помещение, вывески нет — кто захочет, тот найдет. Меня сразу проводили в комнату, принесли пиво, коньяк. Зашли три девочки в номер, я выбрал одну. Был просто массаж, без интимных отношений, — рассказал он.

Вот такие программы предлагают посетителям мужского спа-салона.

После двух часов отдыха в салоне молодой человек решил остаться еще, уже с другой девушкой. Итого отдыхал около пяти часов. Когда пришло время идти домой, ему выставили чек на 15 800 рублей. Такая сумма оказалась для мужчины неожиданностью — в других салонах, куда ранее ходил горожанин — было дешевле. В кошельке не хватало ровно половины. Впрочем, он признается: сами виноват, что не уточнил расценки сразу.

— Я предложил съездить домой за деньгами, но у меня попросили оставить залог. С собой у меня только телефон, но оставить его я не мог — там рабочие контакты, — продолжает он.

Сотрудницы тут же вызвали хозяйку заведения и чоповцев.

— Я, как приличный человек, хотел договориться. Хозяйка зашла, спросила: «Деньги есть?» Я сказал, что нет. Она завела в комнату девочку, с которой я был и громким голосом (чтоб все слышали) сказала: «Пиши заявление об изнасиловании!». Девушка — уроженка Казахстана — без возражений написала заявление, — рассказал мужчина.

Из спа-салона мужчину доставили в наручниках в отделение полиции, где он провел весь день. Через несколько дней он написал встречное заявление о клевете.

— Мне сказали: «Да нормально все, не переживай, там ничего не подтвердилось». Прошла проверка, факт изнасилования не подтвердился. Обвинение очень серьезное — так ведь можно жизнь человеку сломать. Мне советовали написать встречное заявление за ложное обвинение, но связываться уже не стал.

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