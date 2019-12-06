2019-12-06T16:21:41+03:00
Общество

Три неизвестных вам факта о малой планете Челябинск, которой название дал бельгийский астроном

КП-Челябинск узнала, кто и когда открыл небесное тело
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Малая планета Челябинск была открыта в 1992 году бельгийцем. Фото: Архив КПМалая планета Челябинск была открыта в 1992 году бельгийцем. Фото: Архив КП
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5 декабря в Челябинске состоялось событие, значение которого жители оценят через много лет, а может, десятилетий. Горожанам рассказали, что у города есть свой символ в космосе — малая планета под названием Челябинск.

1. КТО И КОГДА ОТКРЫЛ

30 января 1992 года бельгийский астроном Эрик Вальтер Эльст.

Бельгийский астроном за работой. Фото из личного архива Эрика Вальтер Эльста.

Бельгийский астроном за работой. Фото из личного архива Эрика Вальтер Эльста.

Малая планета Челябинск — до 2013 года была небесным телом под номером 21088. В Солнечной системе вращался небольшой околоземный астероид из группы таких же небесных тел под названием Амур. Открытие состоялось в обсерватории Ла-Силья в Чили.

Долгое время планета курсировала в космосе без названия. Пока 15 февраля 2013 года над Челябинском ни взорвался метеорит, который сделал знаменитым город на весь мир. Тогда-то и пришла ученому в голову мысль назвать открытый им астероид в честь Челябинска.

Кстати, челябинцы предложили сделать астронома Эрика Вальтера Эльста почетным гражданином города. Однако, у Эрика нет челябинской прописки. Но медиапредприниматель Владимир Шевченко готов прописать бельгийца у себя, если тот согласится.

2. КТО УЗНАЛ

Челябинец Дмитрий Филиппов, ученый, доцент ЮУрГАУ, кандидат исторических наук, авторитетный специалист в области связей с общественностью. Он рассказал КП-Челябинск, как произошло открытие.

Дмитрий Филиппов на церемонии гашения почтовой карточки "Малая планета Челябинск". Фото: Сергей Буяков.

Дмитрий Филиппов на церемонии гашения почтовой карточки "Малая планета Челябинск". Фото: Сергей Буяков.

В октябре 2018 года Дмитрий выполнял сложное поручение. Оно было связано с астрономией и космическими объектами, в том числе с малыми планетами. Тогда он обнаружил порядка 25 таких названий малых планет, привязанных к определенным географическим местам. И стал сознательно искать и нашел. В русскоязычном секторе этих данных не было. А вот в иностранных источниках есть упоминание о малой планете Челябинск.

3. ЕСТЬ СВОЯ ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

5 декабря 2019 года прошла торжественная церемония гашения почтовой карточки «Малая планета Челябинск», выпущенной тиражом 2,5 тыс. экземпляров.

Знак почтовой оплаты "Малая планета Челябинск" презентовали челябинцам 5 декабря 2019 года. Фото: ФГУП Почта России

Знак почтовой оплаты "Малая планета Челябинск" презентовали челябинцам 5 декабря 2019 года. Фото: ФГУП Почта России

Почта России по инициативе общественников подготовила знак почтовой оплаты «Малая планета Челябинск».

Почтовая продукция была погашена специальным штемпелем «Космические исследования». Кстати, такой штемпель — тоже единственный в мире. И тоже изготовлен в Челябинске.

Открытки разлетятся по разным регионам и странам, привлекая внимая к Южному Уралу и повышая его узнаваемость на российском и мировом уровне.

Челябинцев позвали на торжественную церемонию гашения почтовой карточки. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Челябинцев позвали на торжественную церемонию гашения почтовой карточки.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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