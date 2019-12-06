Три неизвестных вам факта о малой планете Челябинск, которой название дал бельгийский астроном

5 декабря в Челябинске состоялось событие, значение которого жители оценят через много лет, а может, десятилетий. Горожанам рассказали, что у города есть свой символ в космосе — малая планета под названием Челябинск.

1. КТО И КОГДА ОТКРЫЛ

30 января 1992 года бельгийский астроном Эрик Вальтер Эльст.

Бельгийский астроном за работой. Фото из личного архива Эрика Вальтер Эльста.

Малая планета Челябинск — до 2013 года была небесным телом под номером 21088. В Солнечной системе вращался небольшой околоземный астероид из группы таких же небесных тел под названием Амур. Открытие состоялось в обсерватории Ла-Силья в Чили.

Долгое время планета курсировала в космосе без названия. Пока 15 февраля 2013 года над Челябинском ни взорвался метеорит, который сделал знаменитым город на весь мир. Тогда-то и пришла ученому в голову мысль назвать открытый им астероид в честь Челябинска.

Кстати, челябинцы предложили сделать астронома Эрика Вальтера Эльста почетным гражданином города. Однако, у Эрика нет челябинской прописки. Но медиапредприниматель Владимир Шевченко готов прописать бельгийца у себя, если тот согласится.

2. КТО УЗНАЛ

Челябинец Дмитрий Филиппов, ученый, доцент ЮУрГАУ, кандидат исторических наук, авторитетный специалист в области связей с общественностью. Он рассказал КП-Челябинск, как произошло открытие.

Дмитрий Филиппов на церемонии гашения почтовой карточки "Малая планета Челябинск". Фото: Сергей Буяков.

В октябре 2018 года Дмитрий выполнял сложное поручение. Оно было связано с астрономией и космическими объектами, в том числе с малыми планетами. Тогда он обнаружил порядка 25 таких названий малых планет, привязанных к определенным географическим местам. И стал сознательно искать и нашел. В русскоязычном секторе этих данных не было. А вот в иностранных источниках есть упоминание о малой планете Челябинск.

3. ЕСТЬ СВОЯ ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

5 декабря 2019 года прошла торжественная церемония гашения почтовой карточки «Малая планета Челябинск», выпущенной тиражом 2,5 тыс. экземпляров.

Знак почтовой оплаты "Малая планета Челябинск" презентовали челябинцам 5 декабря 2019 года. Фото: ФГУП Почта России

Почта России по инициативе общественников подготовила знак почтовой оплаты «Малая планета Челябинск».

Почтовая продукция была погашена специальным штемпелем «Космические исследования». Кстати, такой штемпель — тоже единственный в мире. И тоже изготовлен в Челябинске.

Открытки разлетятся по разным регионам и странам, привлекая внимая к Южному Уралу и повышая его узнаваемость на российском и мировом уровне.

Челябинцев позвали на торжественную церемонию гашения почтовой карточки.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

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