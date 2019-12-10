«Ваш любимец скоро умрет»: как в Челябинской области продают смертельно больных породистых щенков

Екатерина купила щенка французского бульдога у заводчицы из Южноуральска. Питомец обошелся ей в 17 200 рублей. Еще 1 300 она отдала за доставку в Челябинск.

— Патрик был бодрый, играл, кушал. А вечером его стало рвать, начался понос. Подумали, что отравился. Хотя кормили тем же кормом, что и заводчица. Созвонились с ней, она сказала, это просто стресс. Предложила поставить укол, который выслала со щенком. Якобы он действует на собаку как антистресс, и помогает лучше освоиться в новом доме. Что это за препарат — мы даже уточнили, поверили опыту заводчицы. После укола лучше не стало. Собака отказывалась от еды и воды. На следующий день состояние щенка стало критичным, — рассказала Екатерина КП-Челябинск.

Питомца отвезли в ветклинику. Врач поставил диагноз — парвовирусный энтерит и сказал, что щенку осталось жить пару дней.

ЗАВОДЧИЦА ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ

— Мы сообщили диагноз продавцу. Она ответила, что собака была здорова, вирус подхватила у нас. Деньги не вернет. Однако по словам ветеринара, пес заболел до переезда. Заводчице совершенно плевать на состояние своих собак, которых через ее профиль было продано 260. Болезнь очень заразна, остальные щенки, которые живут у нее, могут быть тоже больны. По итогу, я осталась с умирающим Патриком на руках. А женщине, которая уверяла, что много лет занимается разведением собак и все знает о них, было глубоко наплевать.

Чудом Патрик победил болезнь и сейчас идет на поправку. Лечить его дорого, сутки в стационаре стоят 4 000 рублей. В клинике ему нужно побыть около двух недель.

ЩЕНКА ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЗЛИ В ХОЛОДНОМ БАГАЖНИКЕ

Подобная история произошла с жительницей Башкирии Викторией. Она купила немецкого шпица у заводчицы из Магнитогорска. К новым хозяевам щенок прибыл в плохом состоянии, а через несколько дней умер.

— Шпица везли с пересадками. До Екатеринбурга шесть часов ехал в в картонной коробке d холодном багажнике. Переночевал у подруги, а потом поездом добрались до нас. Щенок отказался от еды, был вялый, все время лежал. По совету заводчицы, к ветеринару мы обратились только на следующий день, — рассказала Виктория изданию «Верстов. Инфо».

Спасти щенка не удалось — умер от парвовирусного энтерита. Заражен был в питомнике, а многочасовая поездка в багажнике усугубила состояние.

Лечить питомца от парвовируса пришлось и хоккеисту «Трактора» Артему Бородкину. Вместе с супругой они взяли беспородного щенка из службы отлова Копейска. Неделю пес лежал в клинике. Ветеринарам удалось спасти его.

При покупке питомец может выглядеть абсолютно здоровым. Переезд в новый дом станет для него стрессом, и болезнь начнет прогрессировать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

80% ЗАБОЛЕВШИХ СОБАК УМИРАЕТ

— Парвовирусный энтерит поражает слизистую кишечника. Подвержены этому заболеванию в большей степени щенки. Иммунитет еще не защищает их организм, поскольку все ресурсы идут на рост и развитие. Поэтому и летальность очень высокая 80 %, организм не может сопротивляться болезни, — объясняет ветеринар Баграт Агажанов. — Вирус передается воздушно-капельным путем. Даже если животное всегда дома или в питомнике, оно может заболеть: вирус принесет хозяин на обуви. Если щенок выживет и вылечится, в дальнейшем у него могут быть проблемы с ЖКТ.

По словам ветеринара, если щенка привозят в новый дом и через несколько дней он умирает, вероятно, заболел он еще в питомнике.

— Организм до определенного момента мог противостоять возбудителю, а после того, как животное забрали из привычной среды обитания, болезнь начала прогрессировать. Переезд — стресс для щенка, а стресс способствует, чтобы вирус стал активно размножаться в организме.

СОВЕТ «КП»

Что делать, чтобы не купить больную собаку?

Требовать у заводчика ветеринарный паспорт, где будут отмечены все прививки.

— Сначала в паспорте идут страницы, где проставляются прививки от бешенства, а следом вакцинация от чумы, лептоспироза, вирусного гепатита и парвовирусного энтерита. Прививка от парворуса это, как правило, синяя наклейка, где стоит дата и подпись. Даже если там есть отметка, но написана она просто от руки, без наклейки — животное не вакцинировано, — говорит ветеринар.

Если же вы купили щенка и заметили первые признаки болезни: угнетенное состояние, диарею, рвоту, отсутствие аппетита — немедленно обратитесь к ветеринару. Чем быстрее сделаете это, тем больше шансов на спасение животного.

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