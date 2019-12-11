2019-12-12T07:44:50+03:00
Общество

«Первые шаги сделала в 7 лет»: безработная мать троих детей ищет деньги на лечение дочери

Отец оставил семью и перечисляет небольшие алименты
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Вике Кичигиной поставили диагноз ДЦП. Фото: из личного архива героя публикации.Вике Кичигиной поставили диагноз ДЦП. Фото: из личного архива героя публикации.
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Ребенку-инвалиду из города Касли Челябинской области Вике Кичигиной 7 лет. У девочки детский церебральный паралич и ее постоянно мучают приступы эпилепсии.

СПЕШИЛА ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ

Вика была долгожданным третьим ребенком в семье, но появилась на свет раньше срока.

— Родилась недоношенной на 28 неделе: внезапно отошли околоплодные воды. Врачи не предполагали такого развития событий. Я поехала в Каслинский роддом. А оттуда меня повезли в Челябинск, рожала я уже там, — вспоминает Дарья, мама Вики.

Виктории Кичигиной требуется реабилитация 4 раза в год. Фото: из личного архива героя публикации.

Виктории Кичигиной требуется реабилитация 4 раза в год. Фото: из личного архива героя публикации.

Сначала девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Полтора месяца малышку наблюдали врачи. Однако было ясно: ребенок развивается не так, как дети ее возраста. Вика практически все время спала и плакала. Только с четырех месяцев появилась динамика, начала удерживать головку и только к 11 месяцам переворачиваться.

УСПЕХИ ЛЕЧЕНИЯ

Викторию ведут сразу несколько врачей: невролог, ортопед, окулист и сурдолог (специалист по слуху). Девочка научилась ползти на четвереньках и даже стала вставать. Развивалась и физически, и умственно. Начала говорить, произносить короткие предложения.

Виктории нужны лекарственные препараты, которых нет в бесплатном федеральном перечне. Фото: из личного архива героя публикации.

Виктории нужны лекарственные препараты, которых нет в бесплатном федеральном перечне. Фото: из личного архива героя публикации.

Родной отец Вики помогает семье лишь небольшими алиментами в 5 000 рублей в месяц. Живет многодетная семья на заработную плату второго мужа Дарьи, сама женщина была вынуждена оставить работу бухгалтера в колонии.

Вика в этом году должна была пойти в первый класс, но в обычной школе она учиться не может. Присматривают и помогают развиваться ребенку мама и двое старших детей. Вика научилась писать по слогам свое и мамино имена.

Вика периодически испытывает приступы эпилепсии. Фото: из личного архива героя публикации.

Вика периодически испытывает приступы эпилепсии. Фото: из личного архива героя публикации.

Не так давно девочка сделала свои первые в жизни шаги — в семь лет! Малышке поставили слуховые протезы, потому что с рождения у нее наблюдались серьезные проблемы со слухом. Однако с появившимися приступами эпилепсии поделать ничего не могут.

НА ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОСКВУ

После обследования в Москве врачи приняли решение втрое увеличить ежемесячную дозу противосудорожного препарата. На курсы реабилитации мама с девочкой теперь ездят четыре раза в год.

Вика родилась долгожданным третьим ребенком в семье. Фото: из личного архива героя публикации.

Вика родилась долгожданным третьим ребенком в семье. Фото: из личного архива героя публикации.

В месяц из семейного бюджета тратится порядка 6 000 рублей, а бесплатно препараты предоставляться не могут, так как не входят в федеральный перечень лекарств. Доза все время растет, а период ремиссии, к сожалению, напротив, сокращается.

Сейчас в семье не хватает средств на новый курс лекарств.

Если вы хотите поддержать Вику, это можно сделать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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