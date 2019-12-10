2019-12-10T18:09:00+03:00
Общество

От театра в Челябинске эвакуировали машины детей с инвалидностью на штрафстоянку

Пока больные ребята с родителями смотрели утренник, их автомобили с согласия ГИБДД забрали
Ирина Фадюшина
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От театра оперы и балета эвакуировали машины, на которых на представление привезли детей с инвалидностью.От театра оперы и балета эвакуировали машины, на которых на представление привезли детей с инвалидностью.
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От театра оперы и балета в Челябинске эвакуировали машины, на которых привезли детей с инвалидностью на новогодний праздник. Весь вечер родители вызволяют машины со штраф-стоянки.

— Сегодня особенные дети приехали с мамами на новогодний праздник посмотреть «Щелкунчика». Припарковались рядом с перекопанной парковкой, до запрещающего стоянку знака — больше 15 метров. В 13:00 эвакуатор по согласованию с ГИБДД забрал машины, — рассказала КП пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина.

В этом фонде помогают деткам с онкологией. На штрафстоянку увезли два автомобиля. Владельцы одного из них приехали из села Кулуево. Первая мама помчалась оплачивать штраф. Детей, один из которых инвалид, пришлось оставить под присмотром охранника. Таскать по очередям ребенка с ограниченным возможностями женщина не отважилась.

— Вторая семья — наши подопечные. У мамы Светланы нет денег с собой. Ребенок сейчас спит у подруги в машине — в этой же машине еще двое детей, один из них Владик, он не видит полностью. Дети с утра нормально не ели. Позавтракали и поехали на представление, — продолжает Вера Касаткина.

В отделе пропаганды ГИБДД Челябинска предоставить комментарий не смогли, ссылаясь на позднее время — 18:00. Но отметили, что если эвакуировали, значит, на то были причины.

— Автовладельцы могут обжаловать действия сотрудников, — напомнили в ГИБДД.

Чтобы добиться правды, автовладельцам придется обивать пороги ГИБДД. Отметим, что за неправильную парковку предусмотрен штраф до 5000 рублей плюс стоимость эвакуации автомобиля — 1900 рублей.

Добавим, что знак «Инвалид» распространяется только на водителя, а не пассажиров. Пресс-секретарь не смогла уточнить, были ли на автомобилях какие-то знаки.

Пока готовился материал. рассказала, что маме, у которой не было при себе нужной суммы на штраф, финансово помог доброжелатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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