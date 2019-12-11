В частном доме престарелых жильцы зимой ведут соцсети, а летом ловят рыбу

— Вот было бы здорово сад разбить, — мечтательно улыбается Владимир Харин. — Вдруг к нам губернатор приедет или президент. Посмотрят: ух, какой сад цветущий сад у пенсионеров!

Владимир Иванович переехал из Каслей в частный дом престарелых и инвалидов «Радуга Урала» в поселке Солнечный три года назад. Воспитал двух дочек: одна работает в Снежинске, вторая уехала в Аргаяш. В Челябинске живет внук пенсионера.

— Приезжают они ко мне, но хотелось бы почаще, — говорит Владимир Иванович. — Может, сейчас про меня прочитают и навестят перед новогодним праздниками.

Саженцы яблонь Владимиру Ивановичу пообещала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт», пообщалась с жильцами. С Владимира Харина взяла обещание дождаться яблок с будущих яблонь, чтобы вместе угоститься.

— Конечно! — бодро ответил 80-летний ветеран.

КАК РЫБАК АКТИВНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИНТЕРНЕТА СТАЛ

У каждого из живущих в «Радуге Урала» — своя история. Например, Евгений Скорынин прибыл в поселок Солнечный из Троицка. Там он стал инвалидом — потерял обе ноги и руку. По направлению районного управления социальной защиты оказался в «Радуге Урала». И придерживается активного образа жизни.

— Я любитель рыбачить, — говорит Евгений Петрович. — Каждое лето я езжу на рыбалку: у меня коляска с моторчиком, неподалеку пруд у нас. Я у водоемчика время и провожу. Еще одна забота — огород. Мне у нашего дома пару соточек земли выделили — я выращиваю огурцы, помидоры, морковку, клубнику. Уже заделал картонные стаканчики — скоро рассада проклюнется. Летом я дома редко бываю.

А зимой Евгения от безделицы спасает планшет. В виртуальном мире он как рыба в воде. Смотрит фильмы, музыку слушает, читает книги, в курсе всех событий.

Из выпусков новостей он узнал о скандале в частном доме престарелых «Золотая осень» в Челябинске. Там, напомним, старики содержались в ужасных условиях. Здание в Ленинском районе не отвечало нормам пожарной безопасности. Окна в комнатах не открывались — жильцы даже проветрить помещения не могли. Пенсионеров не выводили на прогулки.

АНТИПРИМЕР «ЗОЛОТО ОСЕНИ»

Внеплановая проверка силовиков и представителей областного министерства социальных отношений нашла в «Золотой осени» серьезные нарушения в организации питания и отметила тотальную антисанитарию. Видимо, бизнесмены, содержавшие этот приют, экономили на всем.

Жильцов».

— У нас все по-другому, не сравнить. Нас уважают, посмотрите, как у нас уютно и чисто. Наш дом стоит на пригорке — из окон поля видны. Хорошо! — улыбается Евгений Скорынин.

«ДОМОЙ НЕ ВЕРНУСЬ»

В частном доме престарелых и инвалидов живет 34 человека. Самому молодому — 41 год, у него рассеянный склероз, родным сложно за ним ухаживать. Самой старшей постоялице — 95 лет.

В комнатах жильцы «Радуги Урала» живут по три человека.

— За мной хорошо смотрят, — улыбается Таисья Ивановна Спицына. — Ни слова упрека не услышала ни разу за три года: дома иной раз хуже живут старики. Если бы мне предложили выбрать — жить здесь или домой вернуться, я бы не вернулась.

«Радуга Урала» сейчас единственная негосударственная организация, предоставляющая услуги в стационарной форме, в региональном реестре поставщиков социальных услуг. У «Радуги Урала» есть два филиала — в поселке Смолино и в Челябинске, на ул. Стартовой.

В поселке Солнечный дом престарелых расположен в здании бывшей поликлиники. Лечебное учреждение закрыли, а разрушающуюся коробку выкупили предприниматели, капитально отремонтировали, купили новую мебель, книги, телевизоры. Возвели пристрой для столовой. На участке высадили сосны и замостили дорожки.

В столовую продукты привозят каждые три дня, хлеб — каждый день. В меню — тушеные овощи и рыба, мясные супы, молочные каши, творог, фрукты. Питание — шестиразовое.

РАБОТАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО И ОТКРЫТО

Из областного бюджета частный дом престарелых получает субсидию — 14 тыс. руб в месяц на одного проживающего. Плюс из своей пенсии пансионеры платят за проживание 75%. Оставшейся суммой распоряжаются по своему усмотрению.

— Мы специально приехали в частное учреждение из реестра поставщиков социальных услуг. Значит, оно получает дотацию из бюджета на проживающих. Работать легально — это выгодно и безопасно и для клиентов, и для предпринимателей, — говорит Ирина Гехт.

В Челябинской области идет мониторинг всех домов престарелых, чтобы выяснить адреса и их количество: их все больше, и подчас предприниматели, решившие оказывать социальные услуги, почему-то не задумываются о своей огромной ответственности, когда помещают людей в неприспособленные помещения, когда не обеспечивают людей уходом, в том числе медицинским.

К нерадивым инициаторам провалившихся проектов, подчеркивает Ирина Гехт, нужно применять самые суровые меры наказания.

— Сегодня можно работать добросовестно и открыто и в частной форме собственности. «Радуга Урала» условиями напоминает дом: люди обласканы, ухожены, они живут под медицинским наблюдением. И, главное, чувствуют себя комфортно. Да, может быть, здесь нет таких условий, какие есть в государственных учреждениях. Но для многих из них это выход из трудной жизненной ситуации, когда вдруг оказались не нужны своим детям, внукам, — уверена первый заместитель губернатора.

Власти региона призывают всех руководителей частных домов престарелых войти в реестр поставщиков социальных услуг. Власти готовы помогать в развитии имеющимися субсидиями из областного бюджета, чтобы обеспечить достойные условия проживания пожилым южноуральцам.

Включение в реестр — залог безопасности работы предпринимателей в сфере оказания социальных услуг: их учреждения соответствуют всем требованиям закона.

Если все больше предпринимателей решают открывать частные дома престарелых, выходит, это выгодный бизнес? Но у руководства «Радуги Урала» мнение иное: не поворачивается язык называть помощь и заботу о пожилых бизнесом.

— Компенсации из областного бюджета в 14 тыс. руб. за клиента — достаточные средства для организации необходимых услуг.

— Те, кто не оказывает этих услуг, как, например, в «Золотой осени», расценивают большое дело как бизнес. И деньги идут в карман, а не на оказание медицинской помощи, создание достойных условий жизни пожилым. Наверное, да, тогда это легкий бизнес, чего быть не должно. Но позиция руководства «Радуги Урала» — позиция ответственного предпринимателя, который выбирает для себя нелегкий путь. Потому что если открыть законодательство и посмотреть меру ответственности — решение человека дорогого стоит, — говорит первый заместитель губернатора.

В скором времени власти региона пригласят к разговору руководителей частных домов престарелых, чтобы убедить их войти в реестр добросовестных поставщиков социальных услуг.

ЦИФРА

23 стационарных учреждения для пожилых и инвалидов на 4 526 мест действуют сегодня в Челябинской области: