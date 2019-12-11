Улицы в Челябинске, которые можно засыпать реагентами
Читайте по теме: Насолили автомобилистам: в Челябинске определили улицы, которые можно засыпать реагентами (подробности)
Участки, которые можно и нужно обрабатывать реагентами в Челябинске:
1. перекресток ул. Хлебозаводская – Северный луч
2. путепровод «Коксохим» в районе ул. Монтажников и ул. Морская
3. мост через реку Миасс от ул. Дачная до Свердловского тракта
4. ул. Сосновая роща ул. Тургоякская
5. ул. Конноспортивная в зоне действия знаков опасные повороты
6. шоссе Металлургов – ул. Жукова – ул. 50лет ВЛКСМ
7. Путепровод «ТЭЦ 3»
8. Бродокалмакский тракт на всем протяжении
9. ул. Кулибина на участке от ул. Мамина до ул. Танкистов
10. ул. Мамина – ул. Чоппа
11. проспект Давыдова на всем протяжении
12. путепровод «Челябинск Главный»
13. Троицкий тракт путепровод «7 км»
14. Троицкий тракт путепровод «ЧПАТО – 2»
15. Троицкий тракт путепровод «Металл база»
16. Троицкий тракт путепровод «Новосинеглазово»
17. Троицкий тракт путепровод «Исаково»
18. автодорога А13 путепровод «10 км»
19. Уфимский тракт путепровод «Федоровка»
20. Копейское шоссе путепровод поселок Фатеевка
21. Копейское шоссе путепровод Рождественского автодорога «Меридиан»
22. ул. Худякова плотина (Гидроузел)
23. путепровод ул. Рабоче-Колхозная
24. Свердловский проспект через реку Миасс (Торговый центр)
25. развязка ул. Братьев Кашириных – Свердловский проспект
26. проспект Победы на участке от ул. Российская до ул. Кудрявцева
27. проспект Победы выезд на автодорогу «Меридиан»
28. автодорога «Меридиан» путепровод ул. Новомеханическая
29. Комсомольский проспект – ул. Косарева
30. Свердловский тракт – ул. Черкасская
31. Свердловский тракт – Северный луч
32. ул. Черкасская мост через реку Миасс
33. Свердловский тракт – «Ветлечебница»
34. Свердловский тракт путепровод «ЧЗТТ»
35. путепровод через Ж.Д. пути ул. Мастеровая
36. путепровод Шагольская – Северный тракт
37. Комсомольский проспект – ул. Краснознаменная
38. путепровод от ул. Каслинская до «Лакокрасочного завода»
39. Перекресток ул. 40 летия Победы – пр. Победы (подъем-спуск)
40. Перекресток ул. Молодогвардейцев – пр. Победы (подъем-спуск)
41. Перекресток ул. Энгельса – ул. Труда (подъем-спуск)
42. Перекресток ул. Свободы – пр. Ленина (подъем-спуск)
43. Перекресток ул. Цвиллинга (подъем-спуск)
44. Перекресток ул. Российская – пр. Ленина (подъем-спуск)
45. Перекресток ул. Пети Калмыкова – шоссе Металлургов (подъем-спуск)
46. Перекресток ул. Хлебозаводская – ул. 32-годовщины Октября (подъем-спуск)
ИСТОЧНИК KP.RU