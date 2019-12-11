«Нам решать, чем дышать»: Челябинск накрывает «АнтиСмог»
Жители Челябинска могут и должны влиять на положительные экологические изменения собственного города. Именно вмешательство широких масс населения и общественная активность неравнодушных людей поможет борьбе за чистый воздух в южноуральской столицы. Такие выводы сделали на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» лидеры челябинского экологического движения «АнтиСмог» Михаил Махов и Евгений Маленкин.
— Мы добились того, чтобы наши общественные инспектора вместе с представителями государственных природоохранных ведомств могли выезжать на те точки, где происходит нарушение экологического законодательства, — рассказал Евгений Маленкин. — И не только фиксировать нарушение, но и составлять акт, который затем передается в тот же Росприроднадзор. 52 таких акта выписали наши ребята из «АнтиСмога», а Росприроднадзор возбудил в 2019 году 331 административное дело. И наложил штрафные санкции на сумму более 25 миллионов рублей на тех, кто был замечен в действиях, наносящих вред южноуральской природе.
— И чем больше общественность будет вовлечена в борьбу за чистый воздух, тем быстрее мы добьемся результата, — говорит Михаил Махов. — Тем увереннее зазвучит диалог между простыми челябинцами, страдающими от выбросов, и властью, которая обязана пресекать любые экологические нарушения. А наше движение с помощью реальных позитивных действий, а не говорильни, поможет этому необходимому диалогу состояться. Мы хотим, например, вместе с челябинцами поучаствовать в процессе инвентаризации имеющихся в южноуральской столицы деревьев. Нам нужно как можно больше народу, ведь чтобы вести борьбу за рост зеленых насаждений, чтобы контролировать ответственных за озеленение чиновников, надо точно знать текущее состояние дел с деревьями.
Рассказывая о планах на будущее, лидеры «АнтиСмога» поделились со СМИ итогом работы двух прошедших лет (движение было создано в декабре 2017 года). Из последних результатов — обнаружение эндогенного подземного пожара возле озера Курочкино. Активисты «АнтиСмога» обнаружили очаг и передали в соответствующие органы данные о грозной проблеме с помощью собственной передвижной экологической лаборатории. Она укомплектована газоанализатором, тепловизором, метеостанцией и приборами фото- и видеофиксации. Имеющиеся у «АнтиСмога» выносные тепловизионные камеры позволяют выявлять предприятия-загрязнители, нарушающие природоохранное законодательство. «Экоконтроль» движения работает и ночью, и в выходные дни, а особенно пристальный контроль осуществляется на территории города и отдельных предприятий в периоды НМУ.
— Собранные нами данные и доказательства загрязнения окружающей среды стали основанием для проведения комплекса надзорных и контрольных мероприятий государственными органами, — подчеркивает Михаил Махов. — Благодаря нам многие нарушители экологического законодательства были привлечены к административной ответственности.
Кроме этого на протяжении двух лет «АнтиСмог» реализует проект «Чистые игры» в Челябинской области. Через игровую и соревновательную форму на загрязненных территориях проходит сбору и сортировке мусора. Каждый раз в субботник по уборке проблемных мест вовлекаются сотни людей, которые за несколько часов собирают по несколько тонн мусора. Причем половина собранных отходов уходит в переработку. Всего «АнтиСмогом» было проведено 30 игр, в которых приняли участие 1572 человек. Собрано 33,9 тонн раздельного мусора. По инициативе движения «Чистые игры» проходят в Челябинске, Коркино, Троицке, Озерске, Миньяре, Златоусте, Миассе и других населенных пунктах региона.
Одним из приоритетных направлений общественной работы «АнтиСмога» является экологическое воспитание детей.
— Мы успешно реализуем в городах области проект «Экологика», это образовательно-воспитательный комплекс мероприятий по формированию экологической культуры детей школьного возраста, — объясняет Евгений Маленкин. — На сегодняшний день проведены занятия более, чем с 1 500 детей и встречи продолжаются. Мы уверены в том, что именно привлечение подрастающего поколения к теме экологии позволит решить часть экологических вопросов.
Уже в понедельник следующей недели специалисты «АнтиСмога» и полтора десятка волонтеров примут участие в инвентаризации зеленых насаждений, экологические активисты проверят наличие деревьев и мест, где их можно высадить, на огромном пустыре возле ледовой арены «Трактор». Сделав своим девизом выражение «Нам решать, чем дышать!», «АнтиСмог» собственным примером призывает челябинцев продолжить борьбу за позитивные экологические изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU