«Нам решать, чем дышать»: Челябинск накрывает «АнтиСмог»

Жители Челябинска могут и должны влиять на положительные экологические изменения собственного города. Именно вмешательство широких масс населения и общественная активность неравнодушных людей поможет борьбе за чистый воздух в южноуральской столицы. Такие выводы сделали на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» лидеры челябинского экологического движения «АнтиСмог» Михаил Махов и Евгений Маленкин.

— Мы добились того, чтобы наши общественные инспектора вместе с представителями государственных природоохранных ведомств могли выезжать на те точки, где происходит нарушение экологического законодательства, — рассказал Евгений Маленкин. — И не только фиксировать нарушение, но и составлять акт, который затем передается в тот же Росприроднадзор. 52 таких акта выписали наши ребята из «АнтиСмога», а Росприроднадзор возбудил в 2019 году 331 административное дело. И наложил штрафные санкции на сумму более 25 миллионов рублей на тех, кто был замечен в действиях, наносящих вред южноуральской природе.

— И чем больше общественность будет вовлечена в борьбу за чистый воздух, тем быстрее мы добьемся результата, — говорит Михаил Махов. — Тем увереннее зазвучит диалог между простыми челябинцами, страдающими от выбросов, и властью, которая обязана пресекать любые экологические нарушения. А наше движение с помощью реальных позитивных действий, а не говорильни, поможет этому необходимому диалогу состояться. Мы хотим, например, вместе с челябинцами поучаствовать в процессе инвентаризации имеющихся в южноуральской столицы деревьев. Нам нужно как можно больше народу, ведь чтобы вести борьбу за рост зеленых насаждений, чтобы контролировать ответственных за озеленение чиновников, надо точно знать текущее состояние дел с деревьями.

Рассказывая о планах на будущее, лидеры «АнтиСмога» поделились со СМИ итогом работы двух прошедших лет (движение было создано в декабре 2017 года). Из последних результатов — обнаружение эндогенного подземного пожара возле озера Курочкино. Активисты «АнтиСмога» обнаружили очаг и передали в соответствующие органы данные о грозной проблеме с помощью собственной передвижной экологической лаборатории. Она укомплектована газоанализатором, тепловизором, метеостанцией и приборами фото- и видеофиксации. Имеющиеся у «АнтиСмога» выносные тепловизионные камеры позволяют выявлять предприятия-загрязнители, нарушающие природоохранное законодательство. «Экоконтроль» движения работает и ночью, и в выходные дни, а особенно пристальный контроль осуществляется на территории города и отдельных предприятий в периоды НМУ.

— Собранные нами данные и доказательства загрязнения окружающей среды стали основанием для проведения комплекса надзорных и контрольных мероприятий государственными органами, — подчеркивает Михаил Махов. — Благодаря нам многие нарушители экологического законодательства были привлечены к административной ответственности.

Кроме этого на протяжении двух лет «АнтиСмог» реализует проект «Чистые игры» в Челябинской области. Через игровую и соревновательную форму на загрязненных территориях проходит сбору и сортировке мусора. Каждый раз в субботник по уборке проблемных мест вовлекаются сотни людей, которые за несколько часов собирают по несколько тонн мусора. Причем половина собранных отходов уходит в переработку. Всего «АнтиСмогом» было проведено 30 игр, в которых приняли участие 1572 человек. Собрано 33,9 тонн раздельного мусора. По инициативе движения «Чистые игры» проходят в Челябинске, Коркино, Троицке, Озерске, Миньяре, Златоусте, Миассе и других населенных пунктах региона.

Одним из приоритетных направлений общественной работы «АнтиСмога» является экологическое воспитание детей.

— Мы успешно реализуем в городах области проект «Экологика», это образовательно-воспитательный комплекс мероприятий по формированию экологической культуры детей школьного возраста, — объясняет Евгений Маленкин. — На сегодняшний день проведены занятия более, чем с 1 500 детей и встречи продолжаются. Мы уверены в том, что именно привлечение подрастающего поколения к теме экологии позволит решить часть экологических вопросов.

Уже в понедельник следующей недели специалисты «АнтиСмога» и полтора десятка волонтеров примут участие в инвентаризации зеленых насаждений, экологические активисты проверят наличие деревьев и мест, где их можно высадить, на огромном пустыре возле ледовой арены «Трактор». Сделав своим девизом выражение «Нам решать, чем дышать!», «АнтиСмог» собственным примером призывает челябинцев продолжить борьбу за позитивные экологические изменения.