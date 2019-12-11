Шеф Ивлев показал свою личную кухню

Как выбрать модель кухни? На что обратить внимание при выборе фасадов? И каким требованиям должна отвечать столешница? Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев уже решил для себя все эти вопросы.

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Сеть салонов LORENA в Челябинске:

Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);

ул. Университетская набережная, 44;

ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);

ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);

ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);

пр.Ленина, 33.

Тел.: +7 922 720-33-75.

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