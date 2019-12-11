2019-12-11T09:32:53+03:00
Общество

Шеф Ивлев показал свою личную кухню

Вы можете получить такую же от LORENA
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Как выбрать модель кухни? На что обратить внимание при выборе фасадов? И каким требованиям должна отвечать столешница? Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев уже решил для себя все эти вопросы.

Хотите узнать, как удалось угодить самому грозному шефу страны, и почему он влюбился в свою новую кухню LORENA? Желаете узнать массу секретов и мулек от кухни шефа?

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Перейдя по ссылке, вы узнаете, как выбрать самую трендовую кухню 2019-2020, а также сможете узнать секреты от Ивлева. Например, увидите тест-драйв столешницы Lorena, узнаете, какие дополнительные элементы стоит выбрать, если кухня соединена с гостиной, и как правильно наполнить шкафы и ящики, чтобы все было под рукой.

Узнайте все эти секреты и закажите кухню, как у шефа. Или даже лучше…

P.S. Не гневите шефа, готовьте на кухне LORENA.

Сеть салонов LORENA в Челябинске:

Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);

ул. Университетская набережная, 44;

ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);

ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);

ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);

пр.Ленина, 33.

Тел.: +7 922 720-33-75.

www.lorena-kuhni.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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