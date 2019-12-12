Жуткая практика сельских школ Челябинской области: детей отчитывают на «линейках позора»

Школьница из деревни Борисовка заработала нервный срыв после того, как ее отчитали на «линейке позора». В этом году девочка перешла в пятый класс. И на днях заработала двойку по английскому языку. Классный руководитель вывела девочку перед всей школой на «линейку позора». Там ее отчитали за плохую учебу. Домой девчушка вернулась в слезах. С тех пор замкнулась в себе и ходить в школу не хочет. У девочки начались неврологические проблемы.

— Пришлось поехать к психологу. Там сказали: у дочки сильнейший стресс. Теперь ей нужно восстанавливать нервы, — говорит мама пятиклашки Гульнара.

«ЧУВСТВО СТЫДА ПРЕСЛЕДУЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ»

По словам женщины, в детские годы она сама прошла через «линейки позора» в Борисовской школе. Чувство стыда до сих пор преследует ее по жизни. Из-за этого она не слишком уверена в своих силах и тушуется в сложных жизненных ситуациях.

Незадолго до случая с ее дочкой на «линейке позора» отчитали девочку-первоклашку. Холодным утром мама отправила ее в школу в теплых розовых джинсах — это не понравилось учителям. Педагоги решили: малявка одета не по уставу. Ее вывели перед всеми и отругали. Теперь та девочка тоже боится заходить в класс.

— Прежняя классная руководитель решала проблемы один на один. У новой другая тактика: детей выводят на «линейку позора». Они проводятся в школе каждые две недели. Дети боятся их, как огня, — рассказала Гульнара.

Чтобы пресечь подобную практику, женщина и еще одна мама написали жалобу в прокуратуру, в местный отдел по делам образования. Но результатов пока не видно. Зато в школе Борисовки провели собрание для родителей с участием представителей районо и отдела полиции по делам несовершеннолетних.

— После встречи мы поняли: если будем жаловаться и дальше, детей просто отнимут. А в деревне, где люди живут небогато, найти повод легко, — замечает Гульнара. — Все родители просто напуганы и бояться жаловаться на школу. А ведь линейки не нравятся никому.

«УЧИТЕЛЕЙ НЕ СЛУШАЮТ, А КОЛЛЕКТИВА — БОЯТЬСЯ»

В самой школе звонку из редакции удивились.

— Наша школа маленькая, в ней всего 50 ребятишек. И каждые две недели мы собираем их на линейку. Рассказываем о победах, о мероприятиях, хвалим ребят и указываем на ошибки. Но не ругаем. Наши учителя для детей, как родные мамы и папы, которых они не слушаются. А перед школой им становится стыдно. После этого дети идут к исправлению. Вот и та девочка через день получила четверку, — говорит директор Борисовской школы Нафиса Нигматуллина.

По словам директора, этой традиции много лет, она тянется из советской эпохи. Другие школы района тоже проводят такие линейки. И ее внучку отчитывали при всех, когда она заработала двойку.

— На тех линейках я не была. Просто уверена: ничего криминального там не было. Но перед мамами обеих девочек я могу извиниться. Обидно только, что ко мне мамы не подошли, сразу пошли в газету, — замечает Нафиса Нигматуллина.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«ЛИНЕЙКИ ПОЗОРА» — ЭТО ЛОБОТОМИЯ

Наталья БАРАШКОВА, семейный психолог:

— Здоровая «стыдобинка» должна быть у каждого. Но «линейки позора» — путь в никуда. Один психолог провел эксперимент. Он перестал подчеркивать красным ошибки ребенка в его тетрадках. Вместо этого отмечал зеленым цветом самые удачные места. И ребенок стал учиться лучше.

Если стыдить школьника за промахи, это ведет к развитию комплексов. Человек будет жить с мыслью: я могу ошибиться, могу накосячить. Он будет неуверенным в себе, зажатым. Сегодня в России много озлобленных подростков, которые приносят оружие в школу. Может быть, они тоже десять лет выходили на «линейки позора»?

Школа в Борисовке пошла по пути наименьшего сопротивления. Педагогам проще пристыдить. А нужно зарабатывать уважение учеников, чтобы дети не хотели расстраивать учителя своим незнанием предмета.

В прошлом веке в Америке непослушным школьникам делали лоботомию, превращали их в овощ. Сегодня от этой практики волосы дыбом. «Линейки позора» — это та же лоботомия.

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