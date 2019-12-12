КИА в Челябинске: где купить автомобиль, цены, акции, советы специалиста

Мой знакомый автомобилист со стажем предупреждал: если сядешь в КИА, то вылезать из нее не захочется. Так и получилось. Бесплатный тест-драйв КИА в Челябинске влюбил меня в эту машину. К тому же оказалось, что можно очень выгодно купить автомобиль в Челябинске. Рассказываем, как это сделать.

ГДЕ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ КИА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Благодаря широкому модельному ряду от эконом- до представительского класса автомобили КИА в Челябинске выбирают и студенты, и состоятельные люди.

КИА центр на Копейском является монобрендом — здесь занимаются исключительно автомобилями этой марки. Сотрудники салона регулярно обучаются в академии KIA в Москве и знают все об этих машинах.

— Покупка автомобиля должна быть не проблемой, а решением всех проблем, — говорит маркетолог КИА центра на Копейском Ирина Речкалова. — Мы стараемся сделать так, чтобы человек пришел к нам в салон, сказал, что он хочет, сел на диван, через час получил желаемое, поставил две подписи и поехал домой на новом автомобиле.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У КИА центра на Копейском — огромный склад автомобилей КИА в Челябинске. Можно прийти в салон пешком, а уехать на машине.

Помните, как в кино «У вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?» Бывает, клиент хочет такой автомобиль, но другого цвета и с каким-нибудь эдакими фарами. Нет проблем! Эксклюзивный автомобиль соберут на заводе по спецзаказу и доставят в Челябинск.

Также КИА центр на Копейском предлагает полный спектр услуг от ремонта и техобслуживания автомобиля до бесплатной помощи на дорогах.

КУПИТЬ КИА В ЧЕЛЯБИНСКЕ: СКОЛЬКО СТОИТ

Примеры цен на новые автомобили в КИА центре на Копейском

* Бюджетная модель KIA Rio — от 633 тыс. руб.

* Еще один популярная модель KIA Picanto — от 665 тыс. руб.

* Любимый многими недорогой внедорожник KIA Sportage — от 1 млн. 270 тыс. руб.

* Спортивная модель KIA Stinger — от 1 млн. 815 тыс. руб.

* Шикарная новинка представительского класса KIA К900 с салоном, отделанным натуральным деревом, — от 3 млн. 250 тыс. руб.

Больше автомобилей в наличии смотрите на сайте центра.

КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ДЕШЕВЛЕ

Один из вариантов выгодной покупки: сдать свой старый автомобиль КИА в Челябинске и получить скидку на новый. Это TRADE-IN.

Кто-то не решается сдавать автомобиль в салон, так как боится его низкой оценки. И совершенно зря! Допустим, салон дает за ваш автомобиль на 20 — 30 тыс. меньше среднерыночной цены. Но при этом за счет TRADE-IN производитель КИА делает вам дополнительную скидку на покупку нового автомобиля — например, 60 тыс. руб. Выгода очевидна!

Это не единственный способ купить КИА в Челябинске дешевле. Обратите внимание на государственные программы: например, «Первый автомобиль».

А с программой «КИА финанс» не страшны автокредиты. Потому что завод делает его участникам дополнительную скидки. Например, проценты банку по договору составят 30 тыс. руб. Получаете от производителя скидку на эту сумму — вот вам и кредит без переплаты!

— Наши менеджеры помогают клиенту выбрать самый выгодный вариант. Даже если где-то вам уже посчитали автомобиль, можно прийти к нам и попросить предложить то же самое дешевле, — говорит Ирина Речкалова.

КИА центр на Копейском

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749270" frameborder="0"></iframe> Как выгодно купить автомобиль КИА в Челябинске.У КИА центра на Копейском - огромный склад автомобилей КИА в Челябинске. Можно прийти в салон пешком, а уехать на машине.

г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 33А.

+7 (351) 274-40-40

www.kia74.ru

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