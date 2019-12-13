Человек без пола: как в Челябинске живет агендер, который служил в армии, а теперь работает на заводе

Мы встречаемся с Женей, и он первым протягивает руку для пожатия, помогая избежать неловкости. Крупный каблук ботильонов месит рыхлый городской снег. Челябинцу 25 лет, и он — агендер, человек без пола.

Корреспондент КП-Челябинск записал рассказ Евгения Авдеева.

ПАРЕНЬ, ДЕВУШКА — БЕЗ РАЗНИЦЫ

— Я работал на предприятии по ремонту автокранов. Занимался ревизией, сваркой, еще я фрезеровщик. На работу ходил в мужской одежде, без макияжа — я же иду в грязный цех. На мои окрашенные волосы смотрели непонимающе. Но внешний вид не мешал работе.

Окончил монтажный колледж. Чувствую, что знаний недостаточно. Решил отдохнуть до Нового года, подтянуть сопромат, программы по черчению и пойти инженером на производство.

Служил в армии. Был в 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Екатеринбурга. Часть хорошая, служилось нормально. Потерянный год жалко. Но избежать воинской обязанности я не пытался. Отношусь к ней нормально.

Евгению 25 лет.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мне нравятся и девушки, и парни. Я не вижу особой разницы — не оцениваю людей внешне или по половому признаку. Перед моими глазами все равны. Мне важен человек, его внутренний мир.

Сейчас я свободен, партнера нет. Последние отношения были с девушкой — после них я замкнулся. Решил пожить для себя. Причиной расставания не была моя агендерность. Просто не сложились отношения. Тайны из своего пола я не делал, мы это обсуждали — ее все устраивало.

В СОЦСЕТЯХ ОДНИ ИЗВРАЩЕНЦЫ

— На Северо-Западе есть ночной ЛГБТ-клуб. Там можно комфортно пообщаться, познакомиться. Лишние люди туда не попадут. Обычный клуб, где люди танцуют, отдыхают. Только с травести-шоу (перевоплощение мужчин в женщин и наоборот, сопровождается ярким образом и танцевальным номером — прим. ред.).

У меня около десяти друзей. Среди них лесбиянки, геи, бисексуалы, агендеры. Они более открыты по сравнению с другими людьми. У них есть понимание всех сторон жизни и характера человека. Ходим в гости, стараемся собраться как можно кучнее, привлечь побольше людей. У нас очень интересное и продуктивное общение. Всегда узнаю что-то новое, расширяется кругозор. В разговорах затрагиваются любые темы: от жизни в городе и экологии до новостей из личной жизни.

Главное в нашей компании — нестандартный образ мышления, а не ориентация или пол. Мы общаемся и с гетеросексуальными людьми. Кстати, во «ВКонтакте» есть группы ЛГБТ-челябинцев, но сообщества не особо помогают найти единомышленников. Практика показывает: там сидят извращенцы или женатые люди, которым чего-то не хватает.

Челябинец не обижается, когда к нему обращаются исключительно в мужском или женском роде.Фото: Из личного архива героя публикации

СЕМЬЮ НИЧЕГО НЕ УДИВЛЯЕТ

— Дети, которые сейчас растут, — более открыты. Пытаются понять и принять то, что видят. У них свободное сознание, которое со всем сотрудничает. Реальный пример — мой младший брат, ему 13 лет. Когда я первый раз покрасил волосы и скинул маме фото — она по-доброму посмеялась. Пришел в гости и спросил реакцию брата, а он ответил: «Ты вправе делать то, что хочешь».

Мою семью ничего не удивляет. Я могу прийти к ним в любом виде. Никаких разговор на тему моего облика и агендерности не было. Могут подшучивать на тему ориентации, но меня это не задевает.

В детстве любил играть в конструктор, а другие игрушки почему-то выкидывал. В 12 лет понял, что с ориентацией у меня напутано. Долго не мог определится, кто я вообще. Незнание меня не терзало, я просто жил. Зачем морочить себе голову? Никаких попыток сходить к психиатру не было. Год назад наткнулся на статью про агендеров и понял — это про меня.

Строчка «пол» в паспорте и других документах не смущает. Агендер переводится как «бесполый». Не воспринимаю себя ни как мужчину, ни как женщину. Мне все равно, в каком роде ко мне обращаются. Вообще, если вы знаете, что человек агендер, — лучше прямо спросить у него, как обращаться. Это может зависеть даже от настроения. Иногда знакомые называют меня Евгения. Но чаще говорят Женя.

Если в России вдруг разрешат вписывать в паспорт третий пол — я внесу изменения. Хотя понимаю, что это формальность. Предлагаю рядом с «муж.» и «жен.» писать «нест.» — нестандартный.

Евгений призывает челябинцев не осуждать других, а обратить внимание на свою жизнь.Фото: Андрей АБРАМОВ

В ДРАКУ ПОЛЕЗЛИ И... ПРОИГРАЛИ

— Могу выглядеть по-разному — одеться строго как мужчина и в женскую одежду. Ношу бюстгальтер: если выгляжу как девушка — одеваюсь в женское полностью. Исключительно женский образ я надеваю на прогулку, в магазин, в клуб.

Одежду покупаю в обычных ТРК — мужских и женских отделах. Размер ноги 41-й, поэтому женскую обувь можно найти. Могу купить себе платье, юбку и выйти в этом на улицу. Большинство людей не замечают подвоха.

С хамством на улицах не сталкивался. Высказываться открыто людям не позволяет слабая сила духа. В интернете могут написать, но в реальной жизни — максимум косой взгляд. Люди вообще редко обращают внимание на других, все в своем коконе.

Иногда подходят поинтересоваться: парень я или девушка? Но без негатива. Последний раз было неделю назад у «Родника». Компания парней 18-20 лет. Не были агрессивны, просто недоумевали от внешнего вида, поинтересовались, почему я крашусь. Не считаю, что они поступили бестактно. Поговорили и разошлись.

Агендер абсолютно не переживает из-за своего пола.Фото: Андрей АБРАМОВ

Как-то на улице подошли двое пьяных мужчин лет тридцати. Раздуть тлеющий уголек логики в их сознании уже было невозможно. Понял, что разговаривать бесполезно. Если драка неизбежна — бей первым... Победил я.

Хожу в тренажерный зал — специализируюсь на ногах. Подбираюсь к весу в треть тонны. Сейчас жму 295 кг — три подхода по 10 раз. Переодеваться в мужской раздевалке меня не напрягает. Во взгляде других посетителей иногда читается: «О, баба зашла, че ей надо?» Идти в женскую не вижу смысла — это приведет к конфликту.

НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

— Здесь мне комфортно. Когда люди думают о переезде, то смотрят снимки городов в интернете. Зачастую это красивые места и создается ощущение, что там лучше. Но стоит углубиться в жилой район — обстановка везде одинаковая. Поэтому смысла уезжать с родины не вижу.

Я не слежу за событиями ни в городе, ни в мире. Мне так нравится, голова лишним не загружена. Я не знаю, кто мэр Челябинска. Кто такой Челябинский урбанист? Не слышал...

Явного неприятия к ЛГБТ-сообществу в Челябинске нет. Люди могут обсудить это в компании, но если один человек увидит кого-то на улице, то он будет относиться к этому нейтрально.

Уезжать из Челябинска Женя не хочет.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗАЙМИТЕСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

— Не отрицаю, что причиной агендерности человека может быть детская травма. Не то увидел, не то прочитал. Причиной бесполости могут быть неправильные установки, закрепившиеся по мере взросления. Но есть и врожденные предрасположенности, которые созревают и дают о себе знать. Кто от рождения агендер, кто-то становится, а у кого оба фактора.

Что касается меня — это совокупность. Было от рождения и созревало. Плюс жизненные ситуации, мысли других людей, с которыми я сталкивался. Какой-то конкретной травмы не было. Я не принимаю стереотипы: как выглядит мужчина, как должен себя вести — быть бородатым, грязным и пахать на заводе. Еду в маршрутке и вижу мужчину с грязью под ногтями, потрескавшейся кожей на руках. Многие скажут — это нормально, он же мужик. Не согласен!

Каждый человек индивидуален и имеет право жить так, как он хочет. Мир меняется, границы размываются.

Нужно с пониманием относиться к выбору других, а следить больше за собой. Критиковать бессмысленно: ты тратишь свою энергию на незнакомца. Лучше обратите внимание на свою семью и жизнь!

Представьте, заболеет ваш родственник, а единственный врач, который сможет его вылечить — гей. Откажитесь от его помощи? Неважно, как человек выглядит и какая у него ориентация — он может играть важную роль в обществе.

Челябинец не боится выходить на улицу в женской одежде.Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«У агендеров в России нет прав»

— В законах нет определения агендеров. Права их нигде не учитываются. У нас много статей, которые содержат упоминания признаков пола: мужчина, женщина, мать и т. д., — говорит адвокат Майя Шевцова. — Принцип гендерного равенства предусмотрен Конституцией. Однако законы вступают в противоречие. Воинскому учету подлежат только мужчины, а женщины лишь те, которые имеют «военно-учетную специальность». Если призывник укажет в военкомате несогласие с полом в документах, то может быть направлен на обследование к психиатру.

Для сторонников концепции самостоятельного выбора ребенком пола в законодательстве также нет подходящих статей. Роддом выдает справку, в которой уже указан пол ребенка, определенный акушером-гинекологом по первичным половым признакам. На основании этой справки ЗАГС выдает справку о рождении. В свидетельстве о рождении в строке «родился (лась)» подчеркивается позиция, указывающая на пол ребенка.

Адвокат Майя Шевцова и психолог Сергей Ланг.Фото: Из личного архива героя публикации

СЛОВО ПСИХОЛОГА

«В психиатрии только два пола»

— В переходном возрасте формируется сексуальное поведение человека и происходит окончательная самоидентификация, — объясняет психолог Сергей Ланг. — Бывают случаи, когда происходит ошибка и человек чувствует себя не тем, кем он родился. Например, женский разум в мужском теле и наоборот. Окончательный диагноз ставится только в случае полного обследования у психиатра.

По канонам психиатрии существует два пола, и мы можем быть либо мужчиной, либо женщиной. Если человек определяет себя средним родом, это говорит о наличии у него психических проблем. Чтобы понять их природу, нужно исследовать конкретный случай. Как правило, это проблемы с общением, сексуальные отклонения, комплексы, страхи и психологические травмы.

Что касается вашей истории, скорее всего, герой немного лукавит говоря о том, что у него не было психологических травм. Вероятно, травма в общении с женским полом была, и кроется она глубоко в детстве. А может, он предпочел ее забыть и в подсознании непроработанная ситуация из прошлого отразилась на настоящем.

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