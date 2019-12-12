Читатели спросили — банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

— Слышал, что многие обсуждают ипотечные каникулы. Что это такое и как ими воспользоваться, в каком банке?

— С этого года вступил в силу закон, позволяющий ипотечным заемщикам один раз за весь срок действия кредита воспользоваться отсрочкой платежа по кредиту сроком до полугода. В документе четко определены критерии к категориям заемщиков, которым положены «каникулы», прописано все вплоть до сроков предоставления решения и списка необходимых документов. Так же важно, что теперь заемщик вправе самостоятельно определить длительность и форму льготного периода на не более чем шесть месяцев: не платить совсем этот период или снизить сумму платежа. Задолженности в таком случае не возникает, проценты на период «отсрочки» не начисляется, срок выплаты автоматически продляется, либо (в случае снижения стоимости платежа) изменяется график выплат. Размер долга уменьшается на размер соответствующих платежей, уплаченных заемщиком в течение льготного периода.

Но я бы от себя добавил, что и до законодательного закрепления этой нормы банки шли на встречу клиенту и старались в индивидуальном порядке урегулировать с ним ситуацию. Сейчас доля просроченных кредитов в целом по стране не превышает 4%, а по ипотечным займам еще ниже. Специфика ипотечного портфеля банка «Открытие» такова, что у нас просроченных потребительских кредитов практически нет, поэтому и характер обращений за предоставлением каникул тоже носит единичный характер.

На сегодняшний день банк «Открытие» предпочитает найти оптимальные варианты взаимодействия с заемщиком, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и готов пойти ему навстречу. Так же существует механизм специализированного страхования ответственности. Заемщик может самостоятельно уберечь себя от рисков высоких ежемесячных платежей в случае потери работы, несчастного случае и т.д. благодаря добровольному страхованию.

— Насколько выгодны ипотечные ставки сегодня?

— Мы большое внимание уделяем ипотечному кредитованию, регулярно наращивая объемы выдаваемых кредитов. За незакончившийся 2019 год ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выдал на Южном Урале ипотечных займов на сумму около 900 миллионов рублей. Отмечу, что на падающем на 10-14% рынке мы продемонстрировали рост порядка 16% к прошлому году. Такой результат во многом объясняется как раз выгодными ипотечными ставками. С ноября «Открытие» предлагает на рынке рекордно низкую ставку, которая преодолелал психологически важную отметку в 8% и составляет по отдельным программам от 7,95% годовых. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков).

Минимальная ставка действует в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка с эскроу» и доступна для зарплатных клиентов «Открытия», а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки. По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых.

А если вы получаете зарплату на карту «Открытие», например, OpenCard, то для вас условия по ипотеке станут еще выгоднее. Например, вам потребуется минимальный пакет документов, но при этом вы получаете сниженные процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличенная сумма кредита по программе «Рефинансирование».

— Возможно ли оформить ипотечный кредит через сайт банка, часто ли клиенты используют виртуальный сервис? Можно получить пониженный процент или какие-то другие преимущества?

— Одним из ключевых трендов следующего года в банковском секторе станет, на наш взгляд, цифровизация ипотеки. Этот процесс уже начался и банк «Открытие» его поддержит, уже сейчас существует несколько сервисов, позволяющих оперативно оформить ипотечный кредит через онлайн-платформы по выбору недвижимости. По нашим оценкам, пока что таких сделок на рынке не превышает 10%, а в целом доля клиентов, использующих онлайн решения банков для оформления ипотеки, составляет около 25%, основным источником для получения заявок по-прежнему остается партнерский канал и собственная сеть банка. Но нужно понимать, что доля клиентов, кто использует в работе с банком дистанционный канал, растет. Не исключено, что уже через год эта доля клиентов, пользующихся подобными решениями, превысит 40 %. Это удобно для клиентов, они позволяют сократить сроки на всех этапах сделки. Но есть и оборотная сторона медали, когда клиент покупает квартиру в ипотеку, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить профессиональный ответ, как от банка, так и от продавца квартиры. Ив этом случае без личных консультаций со специалистами банка, порой не обойтись. Что касается дополнительных преимуществ, то в «Открытии» при оформлении заявки на сайте банка, клиент получает пониженную ставку или дополнительные преимущества при оформлении кредита.

— Насколько выгодно рефинансирование ипотеки и через какое время я могу рефинансировать ипотечный кредит в вашем банке?

— Как я уже отмечал, сегодня ставка по программе рефинансирование ипотеки в нашем банке составляет от 8,25%, если вы ранее оформили ипотеку по ставке 13 или 11%, то экономия будет существенной, и есть смысл обратиться к нашим специалистам. На мой взгляд, сегодня для заемщиков уникальная ситуация — ставки находятся на рекордно низком уровне, и не воспользоваться такой возможностью было бы неправильно. Доля рефинансирования в общем объеме выдаваемых кредитов доходила до 40% в 2018 году и до 27% в 2019 году — все, кто хотел уже снизил собственную долговую нагрузку.

В Банке «Открытие» возможно рефинансировать как кредиты, предоставленные на приобретение жилья на вторичном рынке, так и на приобретение квартиры на первичном рынке в случае, если уже оформлена закладная по приобретаемой недвижимости. Также возможно оформить рефинансирование кредита, предоставленного на погашение ранее взятого кредита на приобретения.

Изменение ставок ипотечного кредитования напрямую зависит от изменения ставки рефинансирования Банка России, то и дальнейшее развитие данного направления будет в значительной степени ориентироваться на решения ЦБ по повышению или снижению ставки рефинансирования. В любом случае, в ближайшее время рефинансирование ипотечных кредитов останется востребованным, так как остается еще значительная часть заемщиков, которые приобретали недвижимость в кредит по ставкам, превышающим текущие среднерыночные значения. При обращении за услугой рефинансирования заемщик должен помнить, что банк будет изучать его кредитную историю, проводить полную проверку по его заявлению, как если бы он впервые обратился за кредитом и быть готовым предоставить полный пакет документов.

— Какие выгоды получает клиент, воспользовавшись инвестиционным страхованием жизни? Как работает этот инструмент и дает ли он доходность выше вклада?

— Снижение ключевой ставки ЦБ привело не только к удешевлению кредитов, но и, к сожалению, сокращению доходности розничных депозитов. Это привело к тому, что мы в последние несколько месяцев наблюдаем резки — до 30% месяц к месяцу — спрос на сберегательные инструменты с повышенной доходностью. Один из них -как раз инвестиционное страхование жизни. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — это программа, позволяющая получить инвестиционный доход от роста фондового рынка, а в случае его падения гарантию возврата 100% взноса. Эта услуга позволяет клиенту остаться защищенным при возникновении негативной жизненной ситуации. Прежде всего, это возможность получать неограниченный доход в зависимости от динамики выбранной инвестиционной стратегии. Проще говоря, клиент получает доход по итогам периода инвестирования. Например, при вложении средств на 5 лет выплата дохода по программе ИСЖ будет выше, чем если средства будут вложены на меньшее время. При этом, в случае падения фондового рынка при прямом инвестировании капитал теряется, а в случае ИСЖ он застрахован, клиент получит свои средства в полном объеме по окончанию срока договора. Кроме того, есть еще один способ «заработать» на ИСЖ — при вложении средств на 5 лет можно оформить социальный налоговый вычет, который не исключает получения других вычетов, например, при приобретении жилья. Максимальный возврат по ИСЖ составляет 15,6 тыс. рублей в год. Налогооблагаемая база — 120 тыс. рублей в год. Узнать подробности можно на сайте банка «Открытие» или в одном из наших отделений.

— Как еще можно увеличить доходность вклада? Есть ли какие-то варианты?

— Как я уже говорил, в нашем банке становятся весьма популярными вклады с инвестиционной составляющей — часть средств размещается на «традиционном вкладе», а часть — в тот или иной инвестиционный инструмент: индивидуальный инвестиционный счет с выбранной стратегией, ИСЖ, ПИФ и т.д. Инвесторам доступны стратегии со 100% защитой капитала от надежных партнеров, входящих в периметр банковской группы: УК «Открытие» и «Росгосстрах-жизнь». Эксперты подобрали наиболее перспективные рыночные активы, которые будут приносить клиентам банка фиксированный ежегодный купонный доход до 14% годовых. Для категории работающих клиентов доступна возможность оформления инвестиционных программ УК «Открытие» на базе Индивидуального инвестиционного счета (ИИС), позволяющего возвращать ежегодно до 52 тысяч рублей в виде налогового вычета, а также до 15 тысяч рублей вычета при использовании программ инвестиционного и накопительного страхования жизни от партнеров из «РГС-жизнь». Таким образом , клиенты «Открытие» могут с гарантией защиты капитала получать ежегодно до 14% дохода от инвестиций и дополнительно 13% с одной инвестированной суммы.

— Какие возможности для размещения и приумножения средств можете предложить пенсионерам?

— Современные пенсионеры предпочитают мобильность и удобство при распоряжении финансами. Такие удобства дает банковская карта. Уже более 1 миллиона российских пенсионеров получают пенсию на карты «Открытия» — им банк предлагает комплекс услуг «Современный пенсионер». Для подключения к нему клиенту необходимо оформить карту «Мир» с бесплатным обслуживанием и бесплатным СМС-информированием об операциях по карте. На остаток средств, лежащих на счету карты, можно получить до 4% годовых. А при оплате картой в аптеках возвращается 3% от потраченных на лекарства средств. Наличные с пенсионной карты можно снять в банкомате любого банка совершенно бесплатно.

Пенсионерам доступны все вклады, которые сегодня предлагает банк «Открытие». При открытии вклада «Открытый», «Надежный», «Основной доход», «Свободное управление», «Активное пополнение» проценты могут быть перечислены по желанию клиента на счет вклада (капитализация) или на счет клиента, открытый в банке (вклад «до востребования», текущий счет, счет банковской карты). При открытии вклада «Премиальный» проценты выплачиваются в конце срока вклада на счет вклада.

— Какие выгодные предложения есть у банка в линейке кредитных карт?

— Мы выпустили в октябре кредитную карту «120 дней». Особенностью этого продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3-5% от суммы долга). Таким образом, «120 дней» стала первой кредитной картой на российском рынке с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней. Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит — до 500 000 руб. Прибавьте к этому бесплатные платежи и переводы и возможность получать cashback, карта становится отличным инструментом управления собственными финансами. Даже более того, при грамотном финансовом планировании, позволяет зарабатывать! Смотрите, вы оформляете карту, используете ее для ежедневных покупок, и 120 дней не платите проценты. Ваши доходы, весь этот срок вы переводите, например, на счет «Копилка» в нашем банке и получаете до 5,8% годовых на остаток от среднемесячной суммы. Когда наступает срок оплаты по кредитной карте, вы гасите задолженность полностью с накопительного счета, и повторяете все операции заново.

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