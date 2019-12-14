Челябинцев призывают не покупать хаски

«Пропал пес, глаза голубые, шерсть серебристая»

«В районе АМЗ найден молодой кобель хаски в дорогом ошейнике».

«Пропала собака хаски. Зовут Линда, кто видел — напишите, пожалуйста».

Соцсети полны объявлениями о пропавших и найденных собаках породы сибирский хаски. Выведенная еще в XVII веке, ездовая собака была незаменимым помощником людям в трудных перегонах заснеженной окраины страны.

Сейчас Южный Урал захлестнула мода на питомцев необычного вида — вроде, и лайка, но облагороженная. Чуткие уши остроугольной формы, фантастического цвета глаза — от янтарного до стального, шерсть причудливых окрасок. Да еще и в рекламе по ТВ и в глянце полно моделей-хаски. Как не купить детям?

ГЛАЗА ПРИДУРОШНЫЕ

Копейчанин Александр Васильев, владелец зоомагазина «Дай лапу!», о хаски знает все — у него живут два пса. Третий, приблуда, сейчас на передержке в его магазине. Александр везде разместил объявления о найденыше.

— Никто не откликается. Пес молодой, здоровый, красивый. Знаете, почему нет звонков? Потому что она заколебал хозяев. Совесть их спокойна: с собакой все хорошо, она в тепле.

Этот пес-приблуда живет пока в зоомагазине. Хозяева не откликаются. Фото: Александр Васильев.

— Выходит, заводили для радости, а потом не знают, куда деть?

— Верно. Хаски — чумовые собаки. Они требуют все время хозяев. Похожи на годовалого ребенка, с которого глаз спустить нельзя. Мои собаки живут так, как требует их порода, с постоянными физическими нагрузками. Круглый год, раз в два-три дня, мы пробегаем с ними по 10 км. Летом преодолеваем эту дистанцию на велосипедах, они всегда рядом. Участвуем в соревнованиях по ездовому спорту. И все равно жена говорит, что у них глаза придурошные — словно, и не устали.

Собаки Александра постоянно в движении. Вместе с хозяином. Фото: Архив героя публикации.

КОМУ ПОПАЛО НЕ ОТДАМ

— Хаски — порода ездовая, не для квартиры. Мы же всегда на работе: есть полчаса утром с животным на прогулку и столько же вечером. Одурев взаперти, они срываются и убегают.

— Все так. Есть у меня друг. Объявил, что заводит хаски. Зачем, говорю? Тебя же дома не бывает. Он возразил: мол, буду по выходным подолгу гулять, ездовым спортом займусь. Пришел в мой магазин выбирать специальную упряжь. А она стоит от двух с половиной тысяч. Ну, говорит, его, этот ездовой спорт. Ходит с собакой до магазина вечером и утром у подъезда топчется. Она разжирела, вялая.

— Что будете делать с найденышем, который в вашем зоомагазине живет?

— Поищу хозяев еще один день. Скорее всего, они не отзовутся. Буду пристраивать в хорошие руки — взять пса бесплатно согласятся многие. Но кому попало не отдам. Иначе он опять бродягой станет.

Хаски занимает все время хозяина. Как маленький ребенок. Готовы к этому? Фото: Архив героя публикации.

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