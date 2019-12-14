10 самых ярких костюмов забега «Маленький чемпион — 2019» в Челябинске

14 декабря в Челябинске медиахолдинг «Комсомольская правда» провел очередные соревнования «Маленький чемпион». Это был один из самых массовых забегов — около 500 участников. Но вместительный легкоатлетический манеж позволил маленьким спортсменам-карапузам, их тренерам и группам поддержки без проблем разместиться, поставить новые скоростные рекорды и хорошо отдохнуть.

КП-Челябинск обязательно опубликует подробный фото- и видеоотчет с мероприятия. А пока предлагаем посмотреть десять самых интересных костюмов забега «Маленький чемпион».

Вроде бы все просто, но мы так устали от бэтменов и человеков пауков, что этой русской рубахе также дарим место в нашем топе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Миньоны. Лайк ставим маме за то, что поддержала спортсмена.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ананас. Где вы еще видели костюм ананаса?Фото: Андрей АБРАМОВ

Выпускница забега «Маленький чемпион». Нам очень приятно!Фото: Андрей АБРАМОВ

Елочек было несколько и все красавицы!Фото: Андрей АБРАМОВ

Малефисента: Владычица забега.Фото: Андрей АБРАМОВ

Костюм домохозяйки — очень оригинально!Фото: Андрей АБРАМОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00