Как подать заявление в ЗАГС через Госуслуги в Челябинске: регистрация брака

Для начала примите наши поздравления! Если вы открыли эту публикацию, вероятно, у вас намечается одно их главных событий в жизни. Подать заявление в ЗАГС через Госуслуги в Челябинске не сложно. Но есть свои заморочки. Подробно и простым языком рассказываем, как отправить заявку на регистрацию и не испортить себе настроение.

Для начала мы узнали, за сколько времени до свадьбы можно подать заявление в ЗАГС через Госуслуги?

— Не позднее чем за месяц. Максимальный срок — за год до свадьбы, — рассказали в отделе телекоммуникаций и информационно-технической поддержки госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Что нужно сделать?

Шаг 1. Чтобы подать заявление через Госуслуги, и жениху и невесте нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. Если ее у вас нет, зарегистрируйтесь. Подробная инструкция есть на самом сайте.

Шаг 2. На портале заходим в «Каталог услуг». Выбираем первый раздел «Семья и дети» — «Регистрация брака».

Шаг 3. Указываем тип услуги «Электронная» и нажимаем «Получить услугу».

Шаг 4. Заполняем заявление. Подается оно от вас двоих. Алгоритм такой: сначала кто-то один заполняет свои данные, например, жених. Он же выбирает дату и время регистрации. Потом отправляет приглашение невесте. Та получает ссылку на электронную почту и заполняет заявления под своей учетной записью.

Трудности при заполнении возникнуть не должно. Система сама введет ваши персональные данные, нужно их просто проверить. Если обнаружили ошибку, нажмите «Изменить данные» и исправьте ее.

ЗАГС в Челябинске можно выбрать по месту прописки, временной регистрации или любой удобный для вас. Если хотите торжественную регистрацию, поставьте галочку. В конце укажите, какую фамилию хотите после заключения брака.

Шаг 5. Когда вы оба заполните заявление, нужно оплатить госпошлину. Приятный бонус — при подаче заявки онлайн она дешевле: 245 вместо 350 рублей. Можно оплатить картой онлайн или пойти в банк.

Шаг 6. После оплаты госпошлины жениху (или невесте, если она начала подачу) нужно вернуться на интернет-страницу заявления и отправить его в ЗАГС. Для этого достаточно нажать кнопку. Вот и все: так можно подать заявление в ЗАГС через Госуслуги в Челябинске.

ВАЖНО: всю эту операцию необходимо выполнить за 24 часа!

В течение какого-то времени, вам может прийти подтверждение из ЗАГСа, что ваша дата забронирована. Если у вас подцеплена почта к аккаунту, на нее тоже придет письмо. Почему мы пишем об этом так неопределенно? Такой ответ мы получили:

— Отделы ЗАГС не пишут никаких ответных писем, что ваше заявление принято. Госуслуги автоматически отправляют уведомление, что заявление отправлено в ЗАГС. Выбранное вами время автоматически пропадет из списка доступных для бронирования на портале. Заявители могут повторно зайти на Госуслуги и проверить, можно ли забронировать их дату. Если нет, значит, дата за вами. Также можно позвонить в отдел ЗАГС и удостовериться, забронирована ли дата, — пояснили в областном госкомитете по делам ЗАГС.

Если по каким-то причинам нужно поменять время или дату регистрации, сделать это через Госуслуги не получится. Нужно обращаться напрямую в ЗАГС.

Кстати, если паре нет 18 лет, по уважительной причине (беременность, рождение ребенка) они могут зарегистрировать брак с 16 лет. На портале есть информация, что несовершеннолетние также могут подать заявление в ЗАГС через Госуслуги. Но в областном госкомитете по делам ЗАГС говорят, что жениху и невесте лучше все-таки обратиться в ЗАГС. Здесь объяснят, какие нужны документы и где их можно получить.

КСТАТИ

Мы провели опрос в соцсетях и узнали, много ли челябинцев подавали заявление в ЗАГС через Госуслуги. Оказалось, большинство предпочитает традиционный способ. Только 20% проголосовавших подавали заявление онлайн.

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