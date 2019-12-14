Погода 31 декабря 2019 в Челябинске: какой будет новогодняя ночь

Декабрь балует горожан экстремальным теплом. Сейчас на улице немного похолодало, но синоптики обещают: уже на следующей неделе дневные температуры опять поднимутся до -1…-3 градусов.

Все мы в тайне мечтаем: вот такую бы нам новогоднюю ночь! Ведь гулянья на улице, запуск во дворах фейерверков — одна из самых любимых традиций. Какой будет погода в Челябинске в январе 2020?

— К сожалению, точный прогноз на последнюю ночь уходящего года пока давать рано, — рассказали в Челябинском гидрометцентре. — Синоптики из Челябинска видят погоду всего на три дня. Синоптики из Москвы — на неделю. Более долгие предсказания могут не сбыться.

ВОЗМОЖНО ВСЯКОЕ: И ДОЖДЬ, И МОРОЗ

Данные разных интернет ресурсов, которые составляют прогнозы с опорой на предыдущие годы, тоже разнятся в своих показаниях. Одни обещают нам теплую ночь, другие — очень морозную. И на Южном Урале, на самом деле, может случиться всякое.

Например, в этом тысячелетии температура в новогоднюю ночь колебалась от -2 в 2002 году до -30 градусов в 2010-м.

31 декабря 1947 года дневная температура и вовсе поднималась до +6,5 градусов. В новогоднюю ночь тогда пошел дождь, а утром потеплело до +4 градусов.

ДАЛЬШЕ НЕДЕЛИ НЕ ЗАГЛЯНУТЬ

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что даже через миллион лет получить прогноз на новогоднюю ночь за две недели до праздника будет невозможно. Чтобы делать прогнозы, нужно, чтобы до праздника осталось, как минимум, 5-6 дней.

В начале декабря Вильфанд заметил, что эта зима в России будет переменчивой: периоды теплой погоды будут чередоваться с холодными. А в целом температура будет около и выше нормы.

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