Незаметный слуховой аппарат — достойный подарок близким

Идея новогоднего подарка — дать возможность слышать для людей с потерей слуха. В Челябинске открылся современный центр слуховых аппаратов с незаметными моделями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. В России снижением слуха в той или иной степени страдают 13 миллионов человек. Из них 1 миллион — это дети и подростки до 18 лет.

Согласно статистике регионального минздрава, примерно от 1,5 до 2 % взрослого населения Челябинской области имеют проблемы с ушами и слухом. Южноуральские врачи ежегодно выявляют около трех тысяч взрослых пациентов нарушениями слуха.

Компенсировать потерю слуха во многих случаях можно с помощью слуховых аппаратов.

Однако не все пациенты торопятся приобрести этих «помощников». Одни стесняются, что громоздкий слуховой аппарат будет заметен окружающим. А другие верят в стереотип, что аппараты портят слух еще сильнее.

Чтобы развеять эти стеснения и сомнения, специалисты центра слуха «СлышуВижу.рф» сделали акцент на современные и почти незаметные аппараты: они не бросаются в глаза даже если человек носит короткую прическу. Причем модели 2019 года делают возможным ношение компактного корпуса даже с сильной потерей IVстепени.

Специалисты-сурдологи подчеркивают, что слуховые аппараты усиливают звук строго индивидуально. Настроенные под конкретного пользователя с учетом его индивидуальной потери слуха, аппараты усиливают звук исключительно на необходимом уровне на каждой частоте. Таким образом аппараты только компенсируют потерю слуха, доводят слух до нормы, а не просто усиливают все звуки.

А вот ухудшают слух обычные наушники, которыми часто пользуются пожилые люди для просмотра телевизора. Наушники усиливают звук линейно на всех частотах. И на некоторых частотах неизбежно происходит переусиление (наушники работают слишком громко), что является дополнительной нагрузкой на слух.

В центра слуха «СлышуВижу.рф» особое внимание уделяется аппаратам для людей, часто разговаривающих по телефону. Современные модели слуховых аппаратов могут соединяться с телефоном по беспроводной связи. Таким образом общение по телефону происходит как по Bluetooth-гарнитуре: можно принять звонок, не вынимая телефон из кармана или сумки.

В центре «СлышуВижу.рф» всегда можно пройти бесплатную консультацию, примерить слуховой аппарат и даже бесплатно взять его на неделю на пробное ношение.

— В связи с открытием центра гарантируются самые низкие цены в Челябинске, — говорят в центре слуха.

Кроме того, до конца декабря действуют акции: скидки на слуховые аппараты до 35% и годовой запас батареек при покупке двух аппаратов.

Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону: (351) 776-76-36.

Центр слуха «СлышуВижу.рф» в Челябинске:

ул. 40-летия Победы, 44.

СлышуВижу.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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