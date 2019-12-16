2019-12-16T09:56:06+03:00
Общество

На круглом столе в городеЧелябинске обсудили социальное партнерство как один из инструментов повышения реальных доходов населения

Стороны были едины во мнении, что размер заработной платы работников необходимо повышать
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В Челябинске в рамках II региональной конференции по вопросам охраны труда и развития социального партнерства в области, организованной Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области, состоялось заседание круглого стола «Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области».

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, исполнительный директор Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Павел Киселев, председатель Совета молодежи ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Надежда Дремова, председатель ППО АО «АЗ Урал», председатель Ассоциации профсоюзных организаций Миасского городского округа Валерий Болотов, председатель профкома ОАО «Комбинат «Магнезит», председатель Ассоциации профсоюзных организаций Саткинского муниципального района Алексей Сабуров, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Агрофирма Ариант» Ирина Присяжнюк.

Участники круглого стола обсудили один из масштабных вопросов — о том, как сделать социальное партнерство инструментом повышения реальных доходов южноуральцев.

— Понятно, что многие задачи возможно решить только совместными усилиями власти, работодателей и профсоюзов. Только тогда мы сможем решить вопросы и повышения реальных доходов населения, и проблемы демографии, и многое другое, — отметила Ирина Гехт, открывая круглый стол по развитию социального партнерства.

Обсуждая вопрос о повышении оплаты труда, стороны были едины во мнении, что размер заработной платы работников необходимо повышать, особенно учитывая фактор жесткой конкуренции на рынке труда за квалифицированных специалистов. Предложения высказывались различные. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Олег Екимов говорил о необходимости индексировать заработную плату в размере, превышающемпрогнозный индекс потребительских цен. При этом сторона работодателей предлагала четко связывать рост заработных плат с другими показателями — состоянием экономики, ростом производства и выработки, тем более что Челябинская область вошла в число регионов по реализации национального проекта по увеличению производительности труда.

— Важна просветительская роль этого национального проекта для двух сторон социального партнерства — профсоюзов и работодателей. Проект должен продемонстрировать наличие реальных возможностей роста производительности труда, высвобождение финансовых и прочих временных ресурсов и, как следствие, средств, которые можно направить на индексацию зарплаты. Важно, чтобы у наших партнеров — профсоюзов возникло понимание о взаимосвязи этих процессов, — отметил исполнительный директор ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей» Павел Киселев.

Все предложения участников круглого стола были вынесены на обсуждение пленарного заседания конференции и включены в итоговую резолюцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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