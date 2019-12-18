Самозанятые в Челябинске: виды деятельности, налог для граждан 2020

Челябинская область попала в список экспериментальных регионов, где с 1 января 2020 года можно стать самозанятым. Это особый профессиональный статус, который обязывает человека платить налоги за каждый взятый в работу заказ, а взамен обещает ряд преференций.

Мы узнали, как стать самозанятым в Челябинске, начать платить налог и чем это выгодно для человека.

ДЛЯ КОГО РАССЧИТАН НОВЫЙ ЗАКОН

— Стать самозанятым в Челябинске может любой, кто оказывает услуги или продает товары без наемных работников и зарабатывает при этом не больше 2,4 миллионов рублей в год, — говорит начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

Как правило, это те, кто оказывает:

— косметологические услуги;

— юридические услуги;

— бухгалтерские услуги.

Также:

— сдает жилье и автомобили;

— организует праздники;

— занимается репетиторством и сидит с чужими детьми;

— убирает дома или готовит;

— продает сувениры и другие изделия, сделанные своими руками;

— ремонтирует квартиры.

Естественно, это список не полный, но он дает общее представление о самозанятых в Челябинске.

— Если такие люди помогают физическим лицам, то должны заплатить 4% налога от каждой сделки. Если работают с юрлицом — 6%. Ставки налога не будут расти до конца 2028 года, — замечает Фролов.

Кроме того, каждому самозанятому в Челябинске положен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. С человека будут брать не 4% или 6%, а только 3% или 5% дохода, пока разница не достигнет 10 тысяч рублей.

ПЛЮСЫ ЕСТЬ, НО НА ПЕНСИЮ ОТКЛАДЫВАЕМ ОТДЕЛЬНО

Сегодня люди без официального места работы вынуждены переплачивать за займы в банках — кредиты и ипотеку им дают по повышенной ставке. Без справки о доходах тяжело получить визу для поездки за границу. Став самозанятым в Челябинске, человек сможет оформлять справки о своем профессиональном статусе и о доходах.

— Но на больничные и на пенсию новый статус никаких прав не дает. Чтобы в будущем иметь пенсию, самозанятым нужно заключить договор с ПФР, — говорит Кирилл Фролов.

Многие частники уже работают как ИП. Но финансовых обязательств у самозанятых в Челябинске меньше:

— им не нужно сдавать ежегодные отчеты;

— можно не применять кассы (аппарат стоит 25 тыс. рублей, а его еще нужно обслуживать);

— налоги для самозанятых зачастую ниже ЕНВД, УСН и других страховых выплат.

Любой ИП сегодня может подать заявление о смене налогового статуса. При этом, став самозанятым, ИП можно не закрывать.

МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НЕ БУДЕТ

Новый закон насторожил наемных работников. Горожане боятся: уходят от налогов, работодатель попросит их стать самозанятыми.

— Это вряд ли получится. Самозанятый не имеет права работать с организацией, если за последние два года он состоял с ней в трудовых отношениях, — успокаивает Фролов.

КАК ОФИЦИАЛЬНО СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

— Ходить в налоговую не нужно! Бумажной формы заявления нет! Регистрируемся онлайн! — говорит начальник отдела работы с налогоплатильщиками УФСН России по Челябинской области Евгений Ермоленко.

Существует три способа регистрации:

— в мобильном приложении;

— в личном кабинете на сайте налоговой;

— на электронных площадках уполномоченных организаций (в большинстве банков).

Для регистрации нужны логин и пароль от личного кабинета в налоговой или учетная запись на госуслугах. В мобильном приложении достаточно паспорта.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

А теперь самое главное: как все это работает.

Например, вы — маникюрша и сделали клиентке ноготки на дому.

После работы достаете мобильник и формируете электронный чек за услугу — вбиваете в готовую форму название услуги и ее стоимость. Фамилия клиента не нужна. Деньги можете взять наличкой. Этот чек нужен исключительно для налоговой, чтобы рассчитать сумму налога.

Если клиент — юридическое лицо, придется также ввести его ИНН и название. По желанию, заказчик может оплатить чек безналом.

— Налог за месяц появится в приложении после 12-го числа следующего месяца. Оплатить его нужно до 25 числа. Просрочите — наложат штраф.

Других карательных мер налоговики пока не обещают.

— Регистрация в качестве самозанятого в Челябинске остается добровольным решением человека. Ловить за руку частников мы не будем. Контрольных закупок не будет. Все на совести человека, — говорит Кирилл Фролов.

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