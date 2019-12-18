Сам упал или толкнули: сирота оказался прикован к постели после падения из окна общежития

Сироте Саше Хакимову 17 лет. Когда ему исполнилось семь, мать лишили родительских прав. Так он оказался в Кургане в приемной семье.

В прошлом году он выпал из окна общежития Курганского многопрофильного колледжа, в котором учился. Получил перелом позвоночника. В области крестца ему установили пластину.

Сегодня мальчишке нужна медицинская, но еще больше — финансовая помощь. Саша находится под опекой бабушки Фарзаны в Челябинске. В съемной квартире с ним живет еще трое детей: 6-летняя внучка, 13-летний и 16-летний внук. Всех их родила и бросила Сашина мать.

Фарзана очень трудолюбивая женщина. Тянет четырех внуков на пенсию в 8,5 тысяч, плюс работает в школьной столовой — моет посуду.

ПОЧЕМУ САША УПАЛ?

— Саша учился в Курганском многопрофильном колледже. Я точно не знаю, почему он выпал. Он не рассказывает, — говорит бабушка.

— А Вы задавали этот вопрос внуку?

— Задавала. И воспитателям колледжа. И врачам. Никто ничего не говорит. А Саша молчит.

— Вызывали полицию?

— Да. Но я сама лично с полицией не разговаривала. Общался Саша, у него даже забирали мобильный телефон. Но я узнавала в детском доме, говорила с воспитательницами. И с врачами, но толком не поняла ничего. Кто говорит: сам выпал, другие — баловались и вытолкнули. Кто-то говорит — с пятого этажа, а кто-то — с четвертого.

После падения мальчик сначала лечился в центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова, затем в больнице Красного Креста. Заново научился сидеть и передвигаться в инвалидном кресле. Но после больницы молодого его отправили обратно в детский дом, и там все достигнутые результаты сошли на нет.

— Он там постоянно лежал. Когда я его забирала, он был в ужасном состоянии — просто гнил заживо, — вспоминает бабушка.

ТЕРЯЮТ ПАМЯТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧАЮТ ТЕЛЕФОН

Корреспонденту удалось пообщаться с представителем детского дома, которые просили не называть их имена.

— Саша Хакимов поступил из больницы в наш детский дом и находился в нем два месяца. Насколько я знаю, сначала он был в приемной семье. Но его историю я плохо помню...

Руководитель воспитательной социально-психологической службы Курганского государственного колледжа попросила перезвонить, сославшись на занятость, а потом просто отключила телефон.

Люди, которые отвечали за жизнь и здоровье мальчика, Сашу помнят, говорят про него хорошо. А когда речь заходит о падении из окна, резко теряют память или говорят: не знаем. Как-будто что-то скрывают...

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сейчас Саша находится в Челябинске под присмотром врачей детской областной больницы.

— Восстановление идет, но крайне медленно, и перспективы пока не очень ясны. Ребенок тяжелый, он не может самостоятельно двигаться. Поэтому на сегодня ему очень нужна специальная кровать, — говорит Наталья Тарасова, заведующая центром паллиативной помощи детской областной больницы.

Кровать стоит неподъемные 34 тысячи рублей. А по программе реабилитации Саше полагается лишь противопролежневый матрас. Сейчас он лежит на самой обычной деревянной кровати советских времен.

Фарзана в отчаянии, потому что очень хочет помочь внуку, но не знает, где взять средства. Впервые за всю жизнь женщина решилась попросить помощи у людей.

Если у Саши будет многофункциональное средство реабилитации, он снова сможет сидеть, а значит, продолжит обучение дистанционно. Так утверждают врачи. Они дают надежду и на то, что парень даже сможет встать на ноги. Но нужно помочь!

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