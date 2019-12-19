Бизнесмен заплатил 10 млн рублей, чтобы отремонтировать ветхий особняк в центре Челябинска, но чиновники не дали ему сделать это

Дмитрий Балакирев — известный в Челябинске бизнесмен и блогер. Молодой человек занимается продажей автотоваров, а также имеет ряд творческих предприятий, вроде рекламного агенства и студии по производству видеоигр. Два года назад он взял в аренду у города старинный особняк на Труда, заплатил за него 10 миллионов рублей и теперь вынужден вернуть здание муниципалитету.

КП-Челябинск с разрешения Дмитрия публикует пост отчаяния из его соцсетей.

Как я хотел восстановить старинный особняк в Челябинске

Два с половиной года назад я взял в аренду у города 120-летний двухэтажный нежилой дом в центре Челябинска. Я горел идеей отремонтировать его и сделать там лофт-офис для айтишников. Здание два года стояло законсервированным. Потому что эксплуатировать его было невозможно в таком состоянии. Хотя до меня там был какой-то архив и даже люди сидели.

Дом стоит в самом сердце города, но выглядит ужасающе.Фото: Личный архив героя публикации

Я искренне хотел создать уютное пространство, где творческие ребята смогут трудиться и развиваться. По задумке, на втором этаже, должен был располагаться офис. На первом — кухня и зона для проведения общественных мероприятий. Получился бы идеальный формат для регулярного обмена опытом.

Главная проблема была в статусе здания и его состоянии. «Выявленный объект культурного наследия» требующий серьезной реставрации. Мне объяснили, что для города подобные объекты — это тяжелое обременение. Но, мол, бизнес старается обходить их стороной. В этот момент возникло желание воплотить всю задумку, чтобы показать положительный пример другим предпринимателям.

Несмотря на непригодное для эксплуатации состояние, аренда здания вместе с куском земли (парковка на ~10 автомобилей) составляла 190 тысяч рублей в месяц. Если ровно два года платить такую аренду, наступает право приоритетного выкупа имущества у города.

Масштабный ремонт Дмитрий решил не начинать раньше времени: вдруг бы по итогу двух лет власти отказали ему в праве выкупа! Так и вышло.Фото: Личный архив героя публикации

В голове сложился план: беру в аренду → запускаю сложный (и естественно дорогой) процесс научно-архитектурных исследований, который позволит начать ремонтные работы → подходит срок → подаю документы на выкуп → запускаю полноценный ремонт. Я оказался тем самым идиотом, который пошел на такие условия.

Когда прошел год (с момента начала аренды), руководство Челябинска еще рассчитывало на проведение саммита ШОС. Я получал письма от Комитета по управлению имуществом: «Ваш объект на гостевом маршруте! Когда будете ремонтировать фасад?». Понимая, что здание еще не в собственности, я всячески откладывал начало реставрации.

Не буду вас долго томить, перейду сразу к итогу. Когда наступил срок подачи заявления на выкуп, все было сделано по букве закона. Однако через месяц был получен отказ. Мотивация — некая судебная практика, которую юристы Комитета по управлению имуществом обнаружили в Нижегородской области. Закон неоднозначно описывает статусы исторических объектов и в результате суд принимает сторону государства.

Дмитрий заказал проект реконструкции.Фото: Личный архив героя публикации

Чиновники говорят: «Мы с удовольствием его бы вам продали, понимаем вас и очень уважаем желание. Но юристы увидели потенциальную сложность и обязали нас отказать».

Результат: убыток более 10 млн рублей. Буду сдавать этот объект обратно городу. Очень надеюсь, что здание выживет и получит новую жизнь (хотя не уверен, что найдется еще один такой дебил). Вся эта история наглядно продемонстрировала, как можно встрять, если начать вести дела с государством. И почему частный бизнес обходит стороной здания со статусом «памятник архитектуры».

КП-Челябинск обратилась в мэрию с просьбой оказать содействие и помочь неравнодушному горожанину-бизнесмену.