«Нужно сделать взнос»: челябинки удивились, что участие в конкурсе «Миссис Россия — 2020» платное

На Южном Урале начался прием заявок на челябинский этап конкурса красоты и материнства «Миссис Россия — 2020». Участвовать в нем могут замужние женщины с детьми от 24 до 53 лет. Победительница получит корону и право представить область на следующем этапе — в Москве.

Мама двоих детей Елена прочитала статью на сайте КП-Челябинск о старте и загорелась поучаствовать. Отправила заявку, организаторы ее утвердили и написали: для участия нужно внести вступительный взнос — 25 тысяч рублей. Эта информация ошарашила Елену. Она и подумать не могла, что конкурс платный. От участия пришлось отказаться, трат итак хватает: маленькие дети, ипотека.

О том, что за участие нужно платить не знали и мы, журналисты, которых накануне пригласили на разрекламированную презентацию с участием экс-победительницы проекта Ириной Текслер. В положении конкурса информации о взносе нет, а на пресс-конференции об этом не было сказано ни слова. На вопрос «почему?» нам ответили, что конкурс проходит уже 20 лет (а в нашем регионе впервые) и все знают, что он платный.

19 декабря состоялась пресс-конференция по случаю старта конкурса. В ней приняли участие первая леди Челябинской области Ирина Текслер, основатель конкурса «Миссис Россия» Алла Маркина и другие.Фото: Валентина ВАГАНОВА

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ВЗНОС

Организаторы планируют отобрать не более 30 участниц. С каждой по 25 тысяч, получается 750 тысяч рублей. Мы попросили объяснить, на что пойдут деньги.

— Во всех городах конкурс «Миссис Россия» платный. Эта информация прописана в договоре с участницей (но в положении о конкурсе этого условия нет — прим.ред.). Расходы идут на подготовку и организацию мероприятий. У нас их будет два. Это бал дебютанток, который пройдет после кастинга — в марте, и финальное шоу — оно будет в июне. Самые большие статьи расходов — на подготовку мероприятия: аренда помещения, его украшение, режиссура и прочее. Есть еще и много других расходов, но они будут покрыты спонсорскими пакетами. Потому что собранной с участниц суммы не хватит, — рассказала пресс-секретарь конкурса Екатерина Федорова.

Также участница получит два пригласительных билета на финал конкурса для своих близких и один билет в фуршетную зону на «Бал Королевы».

— Кроме того, в эту сумму входит фотосессия для московского каталога на конкурс «Миссис Россия». Это и сама съемка, и подготовка образа. 25 тысяч — это сумма на все четыре месяца — столько будет длиться конкурс. То есть, 6250 рублей в месяц. Прошу обратить на это внимание, — добавила Екатерина.

НО ВЗНОС — ЛИШЬ ЧАСТЬ РАСХОДОВ...

Участницам предстоит потратиться на создание образа для бала дебютанток: макияж, прическу и прочее. Средняя цена за полный образ в городе (макияж + прическа) — 3-4 тысячи рублей. На финальное мероприятие конкурсанткам сделают мейкап и укладку за счет организаторов. Также нужно посчитать покупку нарядов.

Плюс другие траты, например, покупку реквизита на творческий номер. Мы попросили организаторов назвать хотя бы примерную сумму, сколько у участниц уходит на конкурс, но ее нам озвучить не смогли.

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