Челябинским школьникам показали, как разгонять бунтовщиков дубинками

Депутат Законодательного Собрания от города Златоуст Ольга Мухометьярова усомнилась в профпригодности педагогов школы № 21 ее родного города.

На посвящение в кадеты пятиклассников школы № 21 пригласили бойцов ФСИН. Здоровенные ребята в полной боевой амуниции, с щитами в руках, выполняя команды, демонстрировали приемы подавления бунтов.

«Палкой сверху бей!», — звучало в тишине спортзала над рядами пятиклассников в белых рубашечках.

Дети отнеслись к показательному выступлению по-разному: кто-то завороженно следил за дубинкой, что рассекала воздух со свистом, кто-то к шоу остался равнодушен.

— Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине, — заявила депутат Ольга Мухометьярова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/751182" frameborder="0"></iframe> «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ

Депутат припомнила, что в Татарстане Росгвардия отработала методы разгона митинга на школьниках. К слову, в силовом ведомстве от этого открестились.

В златоустовской школе на замечание народного избранника Мухометьяровой обиделись: ее там не было, все передернула!

Корреспонденту КП-Челябинск педагог школы № 21 Златоуста Анна Соснина рассказала:

— На празднике выступали сотрудники колонии № 25. Мы — подшефная школа колонии. Кадетское движение в нашей школе связано с военной тематикой. И приглашали мы бойцов не для устрашения детей, а для демонстрации навыков слаженной работы в команде. Сейчас время такое: все выискивают, к чему бы придраться, в чем бы кого обвинить. Парад Победы на Красной площади некоторые ретивые тоже пропагандой устрашения называют.

Депутат не права: ее на празднике не было, она составила неверное представление. У нас и казаки выступали, и что? А мои дети, девятиклассники-кадеты, на посвящении вальс танцевали. Кадеты — гармонично развитые личности: и со спортом дружат, и прекрасного не чужды.

В пресс-службе ФСИН по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск пояснили, что во по приглашению администрации школы на празднике в Златоусте сотрудники ИК-25 продемонстрировали показательные выступления: действия группы быстрого реагирования в условиях ЧС.

В Златоусте два пеницитарных учреждения - следственный изолятор и исправительная колония. Выпускники кадетских классов нередко связывают профессию с силовыми структурами. В том числе, с системой исполнения наказаний.

Кстати, бойцы ФСИН не участвуют в разгоне несанкционированных митингов на улицах городов. Их задача — подавление бунтов в колониях. Например, в ноябре 2012 году были подавлены протесты в колонии Копейска. Осужденные требовали отпустить из штрафного изолятора сокамерников, нарушивших тюремный режим.

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