2019-12-23T13:55:47+03:00
Общество

Челябинским школьникам показали, как разгонять бунтовщиков дубинками

Сотрудники ФСИН пришли к детям на праздник во всеоружии
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
В праздничной тишине над головами фсиновцев свистела дубинка. Фото: ЗлатТВ.В праздничной тишине над головами фсиновцев свистела дубинка. Фото: ЗлатТВ.
Изменить размер текста:

Депутат Законодательного Собрания от города Златоуст Ольга Мухометьярова усомнилась в профпригодности педагогов школы № 21 ее родного города.

На посвящение в кадеты пятиклассников школы № 21 пригласили бойцов ФСИН. Здоровенные ребята в полной боевой амуниции, с щитами в руках, выполняя команды, демонстрировали приемы подавления бунтов.

«Палкой сверху бей!», — звучало в тишине спортзала над рядами пятиклассников в белых рубашечках.

Дети отнеслись к показательному выступлению по-разному: кто-то завороженно следил за дубинкой, что рассекала воздух со свистом, кто-то к шоу остался равнодушен.

— Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине, — заявила депутат Ольга Мухометьярова.

«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ

Депутат припомнила, что в Татарстане Росгвардия отработала методы разгона митинга на школьниках. К слову, в силовом ведомстве от этого открестились.

В златоустовской школе на замечание народного избранника Мухометьяровой обиделись: ее там не было, все передернула!

Корреспонденту КП-Челябинск педагог школы № 21 Златоуста Анна Соснина рассказала:

— На празднике выступали сотрудники колонии № 25. Мы — подшефная школа колонии. Кадетское движение в нашей школе связано с военной тематикой. И приглашали мы бойцов не для устрашения детей, а для демонстрации навыков слаженной работы в команде. Сейчас время такое: все выискивают, к чему бы придраться, в чем бы кого обвинить. Парад Победы на Красной площади некоторые ретивые тоже пропагандой устрашения называют.

Депутат не права: ее на празднике не было, она составила неверное представление. У нас и казаки выступали, и что? А мои дети, девятиклассники-кадеты, на посвящении вальс танцевали. Кадеты — гармонично развитые личности: и со спортом дружат, и прекрасного не чужды.

В пресс-службе ФСИН по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск пояснили, что во по приглашению администрации школы на празднике в Златоусте сотрудники ИК-25 продемонстрировали показательные выступления: действия группы быстрого реагирования в условиях ЧС.

В Златоусте два пеницитарных учреждения - следственный изолятор и исправительная колония. Выпускники кадетских классов нередко связывают профессию с силовыми структурами. В том числе, с системой исполнения наказаний.

Кстати, бойцы ФСИН не участвуют в разгоне несанкционированных митингов на улицах городов. Их задача — подавление бунтов в колониях. Например, в ноябре 2012 году были подавлены протесты в колонии Копейска. Осужденные требовали отпустить из штрафного изолятора сокамерников, нарушивших тюремный режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Челябинцам вновь может грозить мусорный коллапс
В Челябинске сто влюбленных поженятся в канун Нового года
Новогодние подарки в Челябинске: радость или мина замедленного действия
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Прокуратура Челябинской области потребовала установить фонари на дороге, ведущей к школе
Когда новый низкопольный трамвай начнет возить пассажиров в Челябинске
Скандал: в Челябинской области в детском саду отравились дети
В Челябинске под окнами многоэтажки обнаружили тело школьницы
В мэрии объяснили, почему после снегопада убирали только дороги
Накануне Нового года в Челябинске проведут акцию памяти по жертвам взрыва в Магнитогорске
Бесплатные 3D-шоу будут пять дней показывать в центре Челябинска
Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют 25 декабря
Жителей Челябинска возмутила платная горка для детей
Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер к Системе быстрых платежей
В Челябинске разыграли аукцион на 3 млрд рублей на содержание дорог
Жителей Челябинской области напугало яркое свечение в небе
Жительница Челябинска порезала язык конфетой
Учащихся колледжа в Челябинской области накормили кашей с червяками
Коллекторы терроризируют «друзей» должников из «ВКонтакте» в Челябинской области
70 юных талантов посетили губернаторскую елку в Челябинске
Из Челябинска можно улететь в Нижний Новгород
Студент ЮУрГУ не вернулся домой в Челябинске
В Челябинской области расстреляли дорогой «Крайслер»
Челябинские полицейские разрушили планы на «веселенькую» новогоднюю ночь
Камаз, убирающий снег в Челябинске, столкнулся с двумя Газелями
Телезнаток объяснил, почему поднялся купол над метеоритом в Челябинске