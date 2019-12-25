Стройке элитного дома в Челябинске помешала табличка с именем героя Советского Союза

Десять лет жители домов N34 и 36 по Орджоникидзе и дома N53 по Цвиллинга не могут найти себе покоя. А все потому, что в 2009 году городские чиновники согласовали проект точечной застройки — на месте дворика возле сталинской пятиэтажки и корпусов института культуры должна была появиться элитная высотка.

Липовая аллея, посаженная жителями дворов по улице Орджоникидзе 34 и 36 и Цвиллинга 53. Фото: google.ru/maps

В редакцию КП-Челябинск Елена Кондрашихина принесла солидную стопку документов и обращение, подписанное активистами. Они пытаются признать незаконным проект планировки и межевания 08-362-ГП 2009 и отменить постановление администрации Челябинска № 221-п от 11 ноября 2009 года.

ПОД УГРОЗОЙ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Кстати, в этом же дворе расположены объекты культурного наследия:

— дом по улице Цвиллинга, 51а — трехэтажное здание Челябтургида и офис трех омбудсменов — и здание бывшей школы с мемориальной табличкой, что здесь учился Герой Советского Союза, военный летчик Ибрагим Газизуллин (ныне корпус № 2 института культуры).

План межевания участка под застройку по адресу Орджоникидзе, 34 и 36 и Цвиллинга, 53. Фото: скан плана

Все российское законодательство на стороне жильцов: нельзя перекрывать фасады исторических зданий и охранные зоны памятников.

Однако стройку это не остановило. В 2016 году заканчивался срок аренды участка, и во дворе дома СК «Магистр» возводит забор из цементных плит. Тогда все жильцы вышли с протестом — сделали запрос в Комитет по охране культурного наследия администрации Челябинска.

Пришло предписание: стройку запретить!

НИ СКОРАЯ, НИ ПОЖАРНЫЕ НЕ СПАСУТ

Также было выявлено много серьезных нарушений: если бы дом был построен, то скорая оказалась бы в тупике, а пожарная машина с лестницей для спасения людей никогда бы не смогла въехать во двор ни со стороны Цвиллинга, ни с Орджоникидзе.

О том, что под участок для строительства попала и липовая аллея, как будто, никому дела нет.

Граждане пожаловались депутату Бурматову и в СМИ: и цементный забор был убран.

Казалось бы, поставить на этом точку. Но нет. В деле появляется неожиданный поворот. За дело берется эксперт из Кургана. Его задача — доказать, что Ибрагим Газизуллин никогда не учился в школе N58. А значит, это здание не является исторической ценностью.

Корпус № 2 института культуры - объект историко-культурного наследия города Челябинска. Фото: google.ru/maps

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА АРЕНДЫ

В 2017 году чиновники снова выдают разрешение на строительство. Инициативная группа обращается к депутату Госдумы Елене Ямпольской, и стройку отменяют. Ямпольская тогда прокомментировала этот эпизод:

— Нет ничего более эффективного в борьбе с коррупцией, как воспитание порядочного человека.

Стройку удалось заморозить, но не надолго. В июле 2019 года госкомитет изменил охранную зону по объекту культурного наследия. Документ, как считают люди, появился специально для стройки дома-вставки во дворе.

Кроме того, запланирована вырубка 52 деревьев липовой аллеи, которую посадили сами жители домов.

ЛЮДЕЙ НАЧИНАЕТ ШТОРМИТЬ

В конце года новый всплеск негодования вызвали два противоположных друг другу ответа из администрации города с разницей в месяц.

Первый — за подписью временно исполняющей обязанности главы города Натальи Котовой:

— Строительство жилой вставки между домами № 34 и № 36 по улице Орджоникидзе по имеющейся информации от застройщика ООО СК «Магистр» не планируется.

Ответ жителям врио главы города Челябинска Натальи Котовой в октябре 2019 года. Фото: скрин.

И второй — ответ от заместителя главы города по вопросам градостроительства Владимира Шамне, что «основания для отмены постановления администрации № 221-п отсутствуют. Варианты решения вопроса по участку с данным кадастровым номером прорабатываются».

В комитете архитектуры города инициативной группе сообщили, что уже сделан запрос в комитет по охране объектов культурного наследия, чтобы откорректировать охранные зоны еще по двум объектам.

Ответ жителям заместителя главы города Челябинска Владимира Шамне в ноябре 2019 года. Фото: скрин.

В обращении к главе города Челябинска люди приводят девять нарушений норм законодательства и просят в досудебном порядке отменить злополучное постановление администрации города № 221-п, называя этот проект рекордсменом беззакония и безобразия.

ГАЗИЗУЛЛИН УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ N12. И ЧТО?

Запускается информация, что герой войны Ибрагим Газизуллин учился в школе N12. Позже правоприемницей ее стала школа N58, а сама школа переехала в здание, которое было построено в 1937 году, когда Ибрагим уже перешел учиться в авиаклуб.

— В здании по Орджоникидзе, 36а был госпиталь во время войны. Здесь был создан мемориальный комплекс, посвященный Герою Советского Союза Газизуллину, который сбивал фашистские самолеты на своем ИЛ-2 и погиб в воздухе от снаряда. Здесь проводились торжественные школьные линейки и студенческие мероприятия, — возмущается Елена Кондрашихина и добавляет:

— В этом году столетие со дня рождения Газизуллина — на улице его имени дома снесли, трамвай с его именем вышел из строя — люди своими руками стирают память, а впереди юбилей — 75-летие Победы!

Так теперь что — снимут еще и табличку с именем героя войны?

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция КП-Челябинск ждет объяснения по ситуации от администрацию города и строительной компании «Магистр» на адрес kpravda@ya.ru с просьбой ответить на вопрос: насколько важно для челябинцев строительство нового дома, вырубая 52 дерева, лишая жителей округи парковочных мест и перекрывая соседние здания?

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