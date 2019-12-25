2019-12-25T16:18:58+03:00
Общество

«Новый корпус детской больницы в Челябинске лишит город ценных елей, а детей с окраин — медпомощи»

5 возражений против стройки в бору озвучили общественники в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) [подкаст]
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Рушана Худякова.Фото: Рушана Худякова.
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Для того, чтобы построить новый хирургический корпус детской областной клинической больницы, придется пожертвовать реликтовыми соснами Шершневского бора. Речь идет о площади в 4 гектара — это как четыре стадиона с футбольным полем.

В споре «Дети или деревья?», конечно же, побеждают дети. Но противники стройки настаивают: так ставить вопрос — минимум некорректно. А максимум — вопрос этот политический.

1. ГДЕ КОНТРАКТ НА ПРОЕКТ?

Депутат Совета Центрального района Елена Вахтина:

— Не только этой формулой «Дети или деревья? пытались расколоть общество. Еще нам говорили, что якобы выделено 4,5 млрд. руб. по нацпроектам на стройку, и если ее не утвердить до конца года, деньги сгорят. Но это все слова. А где документы, в которых говорится, что строить нужно именно на этой территории? Где контракт на проектирование корпуса?

2. КАК В ЦЕНТР ПОПАДУТ ДЕТИ С ОКРАИН?

Координатор общественного движения «Горожане» Андрей Костенко: — Никакого разногласие по поводу медобъекта нет. Он нужен! Но нам сказали, что вся детская хирургия будет расположена в этом центре. А что мы будем делать с детьми, которые, не дай Бог, покалечатся на окраине Сельмаша? На чем их повезут туда? На ковре-самолете? Надо стратегически развивать ту медицину, которая будет доступна по всему городу. Печальный опыт закрытия Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по все области у нас уже есть.

3. СТРОЙКУ ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ОСТАНОВИТЬ

— Что будет, если стройку все-таки начнут?

А.К.:

— Лучше не начинать. А все сделать по закону. Любой сможет оспорить правомерность этой стройки. И ее вынуждены будут заморозить.

Е.В.:

— Если будет принято решение строить — мы пойдем в суд.

В этом месте хотят строить корпус. Но сосны вокруг тоже пострадают.

В этом месте хотят строить корпус. Но сосны вокруг тоже пострадают.

4. НОВЫЕ ЕЛИ НЕ ПРИЖИВУТСЯ

— А что касается компенсационных посадок? Депутат обещают высадить крупномеры.

А.К.:

— 1200 крупномеров посадить там и вырастить — невозможно. Это нам сказали специалисты из ООО «Ботаник». Взрослое дерево с огромной вероятностью на третий года там засохнет. А чтобы высадить такую массу деревьев, нужно проложить туда дорогу. Ведь мало посадить, нужно еще поливать. Кто будет это делать и как?

Да это просто невозможно! Кстати, те сосны, которые вы видите в бору, им по 120 лет! Чтобы им там прижиться и создать эту экосистему понадобилось больше века. А они хотят махом все сделать.

5. НЕТ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА

— А есть медико-технологическое обоснование размерам нового корпуса?

— Нам его не показали. Нам говорят, что первый этаж должен быть 9 тыс. кв. метров. Мы поднимаем СанПиН, умножаем количество коек на положенные метры и получаем цифру на в 6 тыс. кв. метров. И почему эти метры должны быть на одном этаже, а не в целом.

5 возражений против стройки хирургического корпус детской областной клинической больницы в сосновом бору

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КОММЕНТАРИЙ

Политолог Александр Подопригора:

— Проектно-изыскательские работы по новому корпусу детской больницы проводило челябинское ООО ПСК «Регионпроект», которое выиграло конкурс на 28,4 млн бюджетных рублей. Эта фирма ведет скандальный ремонт памятника Ленину на площади Революции в Челябинске.

Что нужно отметить особо — никому не известное челябинское ООО, у которого 10 тыс рублей уставного капитала и 12 сотрудников, выграло конкурс на проектно-изыскательские работы по строительству хирургического корпуса детской больницы с онкогематологическим центром не у кого-нибудь, а у специализированного государственного учреждения по проектированию объектов здравоохранения «ГИПРОЗДРАВ» и у Федерального медико-биологического агентства. Круто?

ИСТОЧНИК KP.RU

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