На открытии ледового городка в Челябинске мэр Наталья Котова скатилась с горки

Сегодня в Челябинске официально открылся новогодний праздничный сезон: ледовый городок «Книжный мир» приглашает всех прокатиться на горках, каруселях и водить хоровод вокруг елочки.

Наша елочка в десятке самых красивых елок России.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Назван городок так в честь сказочных героев из наших любимых книг. Каких? Сходите и узнаете.

Гуси-лебеди застыли в зимнем небе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытие пришла глава города Наталья Котова. Наталья Ивановна, как известно, всегда советуют своим замам ходить пешком, так сказать, тестировать город ногами. Сегодня мэр так и сделала. Села на ватрушку и скатилась с горки:

- Поехали!

Берите детей, ледянки и бегите на горку!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно стать рядом с Емелей и загадать желание.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также сегодня начался первый фестиваль «Южно-Уральское сияние».

Театр превращается в киноэкран.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый день по 29 декабря включительно в 20.00 на фасаде Академического театра драмы будут показывать сказки «Снежная королева», «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Ночь перед Рождеством» и другие.

Актеры будут развлекать горожан до конца недели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь же публику развлекают профессиональные танцоры в сказочных костюмах.

Вообще-то это место Снежной королевы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Неделя до 31 декабря обещает быть яркой!

Город ЧЕ приглашает гостей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аж дух захватывает!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отдыхай по-зимнему!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ