Когда единственный путь к спасению — прыжок из окна: советы жителям Челябинска

Что нужно делать, если вы оказались внутри горящего здания. В МЧС рассмотрели ряд ситуаций, единственным вариантом выжить в которых является прыжок из окна.

ПРОСТОЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ВАРИАНТ

Если вы находитесь на первом этаже, выпрыгивайте из окна. Но не забывайте о наличии решеток и высоте. Для прыжка со второго этажа нужна физическая подготовка.

Прыжок с третьего этажа может быть смертельным, поэтому лучше не рисковать, а дождаться помощи профессионалов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ВЫСОТА

Прыжок с 4 этажа может стоить жизни. Тут выход один — ждать пожарных.

Если в помещении находятся люди и не могут выбраться, все подразделения пожарных будут нацелены на спасение этих людей. Используются автолестницы и ручные лестницы, а также проникновение в помещение через основные пути эвакуации.

— Надо только ждать, сигнализируя о том, что нужна помощь, — говорят в МЧС.

МАТРАСЫ

Стоит ли рассчитывать на разложенные матрасы? Зависит от высоты. Скорее всего, при прыжке с высоты 3 этажа и выше, они не уберегут от травм.

Не попасть в огненную ловушку помогают извещатели и пожарные сигнализации. Учебные тревоги позволяют научиться поведению при пожаре. Подготовьте все необходимое для спасения и эвакуироваться, даже если тревога является учебной. Это спасет вам и поможет спасти жизни других, рассказал сайт "Медиазавод".

ТЕЛЕФОНЫ

Звоните при пожаре 01 и в службу ЕДДС 112.