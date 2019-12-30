2019-12-30T14:51:29+03:00
Общество

Когда единственный путь к спасению — прыжок из окна: советы жителям Челябинска

В МЧС рассказали, как спастись из огненной ловушки в многоэтажном здании
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Прыжок из окна - не всегда выход из кольца огня.Прыжок из окна - не всегда выход из кольца огня.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Что нужно делать, если вы оказались внутри горящего здания. В МЧС рассмотрели ряд ситуаций, единственным вариантом выжить в которых является прыжок из окна.

ПРОСТОЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ВАРИАНТ

Если вы находитесь на первом этаже, выпрыгивайте из окна. Но не забывайте о наличии решеток и высоте. Для прыжка со второго этажа нужна физическая подготовка.

Прыжок с третьего этажа может быть смертельным, поэтому лучше не рисковать, а дождаться помощи профессионалов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ВЫСОТА

Прыжок с 4 этажа может стоить жизни. Тут выход один — ждать пожарных.

Если в помещении находятся люди и не могут выбраться, все подразделения пожарных будут нацелены на спасение этих людей. Используются автолестницы и ручные лестницы, а также проникновение в помещение через основные пути эвакуации.

— Надо только ждать, сигнализируя о том, что нужна помощь, — говорят в МЧС.

МАТРАСЫ

Стоит ли рассчитывать на разложенные матрасы? Зависит от высоты. Скорее всего, при прыжке с высоты 3 этажа и выше, они не уберегут от травм.

Не попасть в огненную ловушку помогают извещатели и пожарные сигнализации. Учебные тревоги позволяют научиться поведению при пожаре. Подготовьте все необходимое для спасения и эвакуироваться, даже если тревога является учебной. Это спасет вам и поможет спасти жизни других, рассказал сайт "Медиазавод".

ТЕЛЕФОНЫ

Звоните при пожаре 01 и в службу ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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